Quasi ogni giorno sui social network spunta un nuovo trend beauty. Ma raramente trovi consigli su come proteggere i tuoi capelli tinti e mantenere il colore. Se hai l’impressione che la colorazione duri poco, forse stai sbagliando qualcosa. Se la tua chioma è sempre più fragile, idem. Ecco cosa puoi fare.

Quanto dura il colore sui capelli?

La durata della colorazione può variare in base a diversi fattori: il tipo di tintura utilizzata, come curi i capelli e il loro tasso di crescita. La colorazione semi-permanente di solito dura per circa 4-6 settimane e svanisce gradualmente a ogni lavaggio. Invece, le tinture permanenti possono durare fino a quando non appare la ricrescita. Solitamente si parla di un periodo fino a 6-8 settimane.

Tuttavia, la durata della tintura può subire riduzioni a causa dell’esposizione alla luce solare, allo styling termico e ad alcuni prodotti per capelli che possono accelerarne lo sbiadimento. Per esempio: lo sapevi che lo shampoo troppo frequente accorcia anche la durata del colore? Inoltre, se hai scelto una tintura non convenzionale, devi sapere che solitamente durano meno rispetto alle sfumature più naturali.

Capelli tinti? Aspetta tre giorni prima di lavarli

Come prima cosa, se hai appena fatto la colorazione a casa o dal parrucchiere, aspetta tre giorni prima di lavare i capelli tinti. Infatti, durante le prime 72 ore dopo la tintura, il colore viene via più facilmente. Inoltre, meglio lavare i capelli meno spesso. Infatti, il lavaggio frequente elimina anche gli oli naturali della chioma, lasciandola asciutta e opaca.

Scegli uno shampoo per capelli colorati

No ai prodotti troppo aggressivi. Se hai i capelli colorati, meglio prediligere uno shampoo apposito, che protegge il colore e ti aiuta a mantenerlo vivo. Inoltre, protegge i capelli già provati dalle sostanze chimiche contenute nelle tinture e e bilancia il lo ph naturale.

Infatti, gli shampoo per capelli colorati contengono ingredienti idratanti e nutrienti che ripristinano e riparano la tua chioma. Dopo lo shampoo, ricorda di usare un balsamo per capelli colorati, che forma una barriera protettiva sulle ciocche, aiuta a sigillare le cuticole e bloccare l’umidità. I tuoi capelli appariranno più morbidi, sani e lucidi.

Limita l’esposizione all’umidità

L’umidità fa dissolvere il colore dei capelli e secca la tua chioma. Quindi, evita docce troppo lunghe o di lasciare i capelli bagnati a lungo dopo averli lavati. Proteggi i capelli con sieri anti-umidità, soprattutto quando piove.

Evita le alte temperature

Anche le temperature troppo alte contribuiscono a fare durare meno il colore sui capelli. Inoltre, li rovinano. Opta per docce tiepide e, quando li asciughi, non usare aria troppo calda. Infatti, il calore apre la cuticola e la tintura si disperderà più facilmente. Se vuoi proteggere i tuoi capelli, usa un siero protettivo termico o spray ogni volta che devi acconciarli.

Proteggi i capelli tinti dai raggi UV

Prendi l’abitudine di utilizzare prodotti che offrono una protezione UV. Dovresti farlo sempre, a prescindere dalla stagione. I raggi del sole, infatti, tendono a schiarire i tuoi capelli, quindi evita una esposizione prolungata.

Attenta al cloro

Se vai in piscina, proteggi i tuoi capelli prima di entrare in acqua. Il cloro può schiarirli e rovinarli. Quindi, indossa sempre una cuffia che impedisca all’acqua di entrare in contatto con la chioma e applica un condizionatore o un olio di cocco che formi una barriera tra il cloro e i capelli.

