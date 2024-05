Come proteggere i capelli dall’umidità

L’umidità può causare problemi ai tuoi capelli, rendendoli crespi o dando loro un aspetto disordinato. Ecco alcuni suggerimenti per proteggere la tua chioma mantenendola luminosa e curata.

Usa prodotti anti-crespo

Cerca prodotti per capelli etichettati come “anti-crespo”, “addolcenti” o “resistenti all’umidità”. Questi prodotti sono appositamente progettati per combattere il crespo causato dall’umidità. Applica un siero o crema anti-crespo sui capelli bagnati per una maggiore idratazione e una migliore penetrazione nella cuticola dei capelli.

Raccogli i capelli

Opta per acconciature rilassate, specialmente se sei incline al crespo estremo. Acconciature come trecce o chignon sulla nuca possono aiutare a gestire il volume e allo stesso tempo abbracciare la tua texture naturale dei capelli.

Ricorri a oli e burro di karité

Se hai capelli spessi o corposi, utilizza oli e burri per mantenere i capelli senza crespo e sani. Questi ingredienti creano una barriera protettiva contro l’umidità e aiutano a mantenere la morbidezza.

Scegli lo shampoo e il balsamo giusti

Usa shampoo e balsami senza solfati formulati per eliminare il crespo. I balsami idratanti possono sigillare la cuticola dei capelli e prevenire la penetrazione dell’umidità.

Asciuga i capelli all’aria

Lascia asciugare i capelli all’aria almeno al 90% prima di utilizzare strumenti caldi. Finisci con aria fredda per sigillare le cuticole e ridurre il crespo.

Usa uno spray per capelli resistente all’umidità

Uno spray per capelli di buona qualità può aiutare a mantenere i capelli in posizione anche in condizioni di umidità. Cerca uno specificamente etichettato come “resistente all’umidità” per prevenire il crespo.