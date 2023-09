Come tagliare i capelli da sole

S iete stufe di spendere soldi per andare dal parrucchiere? Ecco quattro tecniche che dovreste imparare per tagliare i capelli da sole. Ricordate solo di optare per un taglio non troppo complicato. Senza rivolgervi a un professionista, è meglio non esagerare col rischio di commettere errori di cui potreste pentirvi.



A testa in giù

Dopo aver accuratamente pettinato i capelli, raccoglieteli in una coda di cavallo alta. Mettetevi a testa in giù e posizionate la coda esattamente al centro della testa. Fate scivolare l’elastico verso le punte fino a trovare il punto in cui tagliare.

Scalare con l’elastico

Potete ricorrere alla tecnica dell’elastico anche per realizzare un taglio scalato. Dopo aver raccolto i capelli, portate la coda in avanti, sulla fronte, e tagliare le punte. Fatto questo, potete sciogliere i capelli e tagliare le ciocche frontali, scalandole.

Spuntare i capelli

Se volete semplicemente spuntare i capelli, conviene lavorare singolarmente ogni singola ciocca. Pettinate i capelli e tenete le ciocche ferme tra le dita. Tenete la forbice in orrizzontale, tagliando con precisione le punte.

Caschetto

Se volete tagliare i capelli a caschetto, fate una coda bassa con i capelli bagnati all’altezza della nuca e fermatela con un elastico. Dopo aver deciso a che altezza tagliare i capelli, utilizzate le forbici per eliminare le lunghezze.