Il fascino del "buzz cut", da Harry Styles a Damiano dei Maneskin

I l radicale cambio di look della popstar britannica ha reso la testa rasata il taglio più hot del momento: i consigli per lei e per lui

Il colpo di testa di Harry Styles ha suscitato molto clamore. La popstar britannica ha detto addio alla sua folta chioma e al famoso ciuffo e si è rasato la testa a zero. Un radicale cambio di look che ha sconvolto i suoi fan e reso il buzz cut il taglio più hot del momento.

Cos’è il buzz cut

Il buzz cut prende il nome dal rumore della macchinetta che si usa per rasare i capelli. Si tratta di un taglio cortissimo, sfumato ai lati della testa e con una leggera lunghezza solo sulla parte superiore. Un look audace e grintoso che ha conquistato molte celebrities, sia donne che uomini.

L’hair revolution di Harry Styles

L’ultima star a sfoggiare la shaved head è stata appunto Harry Styles. Prima hanno iniziato a circolare sue foto con nuovo taglio (e nuova fidanzata, Taylor Russell) al concerto degli U2 a Las Vegas. Poi è arrivata la conferma ufficiale grazie a un’immagine pubblicata sulla pagina di “Pleasing”, il suo beauty e fashion brand. Dietro al drastico taglio infatti, ci sarebbe quindi anche una strategia commerciale in vista del lancio della sua prima collezione di profumi.

Il buzz cut piace alle celebrities

A inizio anno, era stato Damiano dei Maneskin a darci un taglio e a sperimentare con il suo buzz cut vari giochi di colore. E prima di lui, negli anni, solo per citare i più celebri, si sono lasciati tentare Brad Pitt e David Beckham con risultati diventati iconici.

La versione femminile

Il buzz cut è trendy anche per l’universo femminile. Sono state in tante a osare, da Demi Moore ad Angelina Jolie, da Kristen Stewart a Florence Pugh.

A chi sta bene

Il buzz cut è un taglio coraggioso ma anche molto versatile. Si adatta particolarmente a chi ha lineamenti marcati o un viso simmetrico perché li mette in evidenza. L’unica cautela riguarda chi ha una forma del cranio irregolare o una densità di capelli non omogenea: in questi casi meglio evitare questo taglio.

I lati positivi del buzz cut? Regala subito un’immagine di grinta e sicurezza al tuo look e ha il grande vantaggio di enfatizzare make-up e gioielli quindi puoi liberare la tua creatività per rendere la tua testa rasata ancora più glamour.