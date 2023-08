Harry Styles in vacanza in Italia: nuova casa nella Tuscia?

I l cantante appare in una foto dell'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele, suo grande amico e probabile nuovo vicino di casa nelle campagne al confine tra Umbria e Lazio

Tempo di vacanze anche per Harry Styles. Dopo le fatiche del suo “Love on Tour” che l’ha portato in giro per il mondo, il cantante inglese ha scelto l’Italia per alcuni giorni di relax.

Il concerto a Campovolo

Proprio in Italia, la star ha scelto di concludere il suo trionfale tour completamente sold out. A Campovolo, in Romagna, nell’unica tappa nel nostro Paese, ha fatto impazzire migliaia di fan con i suoi successi e anche qualche frase in perfetto italiano.

L’amore di Harry Styles per l’Italia

Del resto, è noto come il cantante ami l’Italia. Ha preso qualche lezione di italiano e appena può, trascorre qui il suo tempo libero. Come negli ultimi giorni in cui è stato immortalato nella Tuscia, in provincia di Viterbo. Tra i suoi innumerevoli tatuaggi, ce n’è poi uno in italiano sulla coscia, la scritta “colazione”, che testimonia la sua passione anche per la cucina tricolore.

La foto con Alessandro Michele

A postare la foto sui social è Alessandro Michele. L’ex direttore creativo di Gucci è un grande amico di Harry Styles e ne ha curato la rivoluzione nello stile. I due appaiono insieme con lo sfondo di un panorama di campagna. Il cantante è in piedi con indosso una maglietta dalla scritta divertente, “super fusto”, e abbraccia lo stilista, seduto e con lo sguardo perso nel vuoto.

Nuova casa in Italia per Harry Styles

Oltre ad essere grandi amici, Harry e Alessandro Michele sarebbero diventati vicini di casa. Lo stilista ne ha acquistata una a Civita di Bagnoreggio, la suggestiva “città che muore” al confine tra Lazio e Umbria. Una location meno battuta rispetto a quelle più famose in Italia, ma ugualmente bellissima. Si tratta di uno dei borghi più caratteristici del Paese, incastonato nella quiete delle campagne della Tuscia. Un paradiso che avrebbe fatto breccia anche nel cuore dell’ex frontman degli One Direction. Qui avrebbe comprato una villa in cima a una collina con un enorme giardino e vista panoramica sull’affascinante Valle dei Calanchi.