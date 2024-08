Ricordi le unghie BlackBerry che andavano tanto di moda alla fine negli Anni Novanta? Beh, sono tornate e promettono di farci compagnia per tutto l’autunno. Per chi era troppo piccola e non ne hai mai sentito parlare: ecco tutto quello che bisogna sapere.

Che cosa sono le Unghie Blackberry

Questa manicure prende il nome dal telefonino che alla fine degli Anni Novanta e nei primi Duemila avevano quasi tutte le star: da Rihanna e Avril Lavigne a Kim Kardashian, Victoria Beckham, Lauren Conrad e Blake Lively.

La particolarità di questo smartphone è che era nero e aveva una piccola tastiera, così era più facile scrivere e inviare messaggi e email. Il suo colore si abbinava perfettamente alle unghie nere corte e arrotondate che in quel periodo sfoggiavano tutte. Ma anche al rosso-nero e al viola-nero. Ebbene, questi colori sono di nuovo un trend.

Fascino black

Non che lo smalto nero non fosse più di moda: probabilmente non diventerà mai un colore desueto. È ormai un classico, come il rosso. Ma negli ultimi anni non tutte amavano portarlo. Soprattutto da quando si sono diffuse le manicure glassate rosa latte o le unghie color burro.

Unghie BlackBerry: perché sono tornate

A rilanciare le unghie Blackberry è il nuovo album di Charli XCX, Brat, che esplora con nostalgia la cultura rave degli Anni Novanta, dove il grime e il glam si scontrano e le borse a tracolla erano così piccole da contenere al massimo un accendino Bic e un profumo. Da quando la cantante inglese le ha rilanciate, le unghie nere sono diventate un trend sui social.

Perché indossarle

Si abbinano a tutto e hanno la capacità di trascendere gli stati d’animo. Possono essere sofisticate, grunge, alternative. E poi possono adattarsi a tutte le età e a tutti gli stili. Ma bisogna saperle portare.

Unghie BlackBerry: come portarle

L’album Brat celebra la bellezza disordinata: capelli non spazzolati, eyeliner sbavato e un certo modo di portare le unghie. Nei suoi video, e anche nelle sue uscite pubbliche, Charli XCX ha mostrato la sua manicure BlackBerry corta, senza fronzoli ed ultra lucida.

A eseguirla è stata la nail artist Steph Stone, che ha optato per la classica forma corta nera. Sui social, però, sono partite le sperimentazioni. Quindi, se ti piacciono le unghie XXL, a stiletto, a mandorla osa pure.