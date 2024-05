U n make up dai colori freddi e cupi, preferibilmente spenti e opachi, sta prendendo il posto del trucco dai toni tenui, molto di moda negli ultimi anni

Il periodo del trucco “c’è, ma non si vede”, molto in voga negli ultimi tempi, sembra essere già giunto al capolinea. Il trucco grunge, di gran moda negli anni ’90 e nei primi anni 2000, è tornato pronto a riprendersi la scena. In particolare le giovani donne sembrano apprezzare l’eyeliner nero, spesso e tutt’altro che preciso.

Cos’è il trucco grunge

Ma cos’è il trucco grunge? Il make up tipico degli anni ’90 punta su colori freddi e cupi, preferibilmente spenti e desaturati. Si utilizzano tinte poco adatte alla primavera e all’estate, ma perfette per le giornate grigie, uggiose o temporalesche. Sulle labbra bisogna utilizzare preferibilmente i toni neutri, puntando su un effetto opaco o satinato. Sugli occhi invece colori scuri, forti, intensi. Il migliore è ovviamente il nero.

Dal trucco “c’è, ma non si vede” al trucco grunge

La truccatrice e fondatrice del noto marchio CTZN Cosmetics, Naseeha Khan, ha cercato di spiegare come sia possibile passare dalla tendenza del trucco tipico della ragazza della porta accanto, quello che “c’è, ma non si vede” a un make up grunge. “Il passaggio dal trucco senza trucco a un trucco occhi scuri e più intenso – ha detto – è probabilmente un allontanamento dai look minimalisti e una svolta verso look massimalisti“.

Come ottenere un eyeliner grunge

A causa delle precedenti tendenze è possibile che il beauty dei trucchi di molte donne si sia un po’ svuotato o contenga soltanto colori tenui. Il primo passo da fare è quindi quello di comprare dei cosmetici adatti al trucco grunge. Un punto di partenza perfetto comprende ombretti neutri e marroni e una matita occhi marrone o nera, a cui va aggiunto il mascara. Quello che sicuramente non può mancare è l’eyeliner nero. Per applicarlo bisogna seguire la base dell’occhio usando delicatamente una matita nera sulla rima delle ciglia e sfumando con un pennello per eyeliner a piacere.

Addio alla perfezione

Quello che caratterizza il trucco grunge e in particolar modo l’applicazione dell’eyeliner è l’assenza di perfezione. Non ci sono, infatti, regole ferree. Anzi, deve sembrare grezzo, robusto, quasi messo velocemente. L’eyeliner, ad esempio, può essere sfumato con il dito per ottenere ancor di più un effetto grunge. L’unico accorgimento da tenere a mente, almeno all’inizio, è quello di prediligere colori neutri. “Una base opaca, un trucco occhi sbavato con un ombretto neutro e labbra disegnate con una matita nude più scura che si adatta al colore della tua pelle è quello che dovresti fare all’inizio”, ha spiegato Khan.

Matita per l’eyeliner waterproof

La scelta migliore per ottenere un trucco grunge è scegliere prodotti waterproof, ovvero resistenti all’acqua. “Qualsiasi matita eyeliner nera di base, in particolare una waterproof, è la migliore per questo look per durare tutto il giorno e la notte – ha concluso l’esperta di make up – . Consiglio anche di utilizzare più strati di un mascara modulabile per enfatizzare le ciglia”.