Vorresti una routine capelli completa senza spendere una fortuna? Fare un giro su Amazon è sempre una buona idea. Qui si trovano prodotti (anche ottimi prodotti!) a prezzi imbattibili grazie a sconti vantaggiosi. Noi abbiamo selezionato per te i migliori, divisi fra scrub, shampoo, balsamo, maschera e leave in. Scegline uno per categoria: il prezzo finale sarà sempre inferiore alle 30 euro. E ricorda: non sempre i prodotti costosi sono sinonimo di efficacia. Spesso capita l’opposto: brand low cost sorprendono per resa, texture e risultati, rivelandosi alleati preziosi per la cura quotidiana dei capelli. In questa guida troverai una selezione dei nostri marchi economici preferiti, già testati e approvati, per costruire la tua routine capelli low budget senza rinunciare a qualità e performance. Scoprirai che la bellezza dei tuoi capelli non ha bisogno di grandi spese, ma solo dei prodotti giusti.

1. Scalp scrub

Generisch – Rosemary Scalp Scrub (€ 7,99)

Questo scrub per il cuoio capelluto ha una formula efficace con olio essenziale di rosmarino, olio di menta piperita, sale marino e olio di semi di jojoba per favorire la salute generale dei capelli, alleviare il prurito e ridurre efficacemente sebo e forfora. Usato una volta a settimana, esegue una pulizia profonda, indipendentemente dal tipo di capello. Nel pack c’è anche un massaggiatore per il cuoio capelluto in silicone: applica prima lo scrub sulla riga (poi solleva i capelli ciocca per ciocca e applicalo uniformemente sulle radici) e massaggia con movimenti circolari. Quindi massaggia con il massaggiatore apposito. Risultato: cuoio capelluto purificato e bulbo dei capelli rinforzato.

Natura Siberica – Super Mint Bereza & Retinol Scalp Peeling (€ 6,70)

La mousse esfoliante per il cuoio capelluto Natura Siberica Mint, Bereza & Retinol rimuove le impurità, i residui di prodotti o il sebo in eccesso dalla pelle con ingredienti tipici ispirati alla natura siberiana. La formula mixa idrolato biologico di menta siberiana, betulla polare, muschio blu nordico, retinolo e complesso minerale di zinco + zolfo. Massaggiato prima dello shampoo, riequilibra il cuoio capelluto e ridà energia. Certificato Vegan.

2. Shampoo

BioNike – Defence Hair Sebum Regulating Shampoo (€ 4,79)

Un marchio super affidabile solitamente distribuito in farmacia. Il suo shampoo seboregolatore è ideale per chi ha capelli che si sporcano in fretta e vuole ridurre i lavaggi settimanali. La formula infatti normalizza e purifica la cute, eliminando l’eccesso di sebo. È indicato anche per pelli (e cuoio capelluto) irritabili e sensibili: è nickel tested, senza conservanti, senza glutine e con profumo ipoallergenico.

Garnier – Shampoo Lisci Cheratina (€ 2,64)

Piccolo prezzo, grandi prestazioni. Garnier ha fatto un lavoro straordinario riformulando le sue linee capelli e la linea Keratin Smooth è diventata un bestseller su Amazon. Questo shampoo contiene un complesso lisciante ispirato ai trattamenti professionali, ma non danneggia i capelli. La formula contiene infatti cheratina vegetale (che liscia e dona luminosità) e olio di argan (che rende i capelli morbidi). Lo shampoo ideale per capelli crespi, secchi e spenti, sia lisci che mossi. La promessa? Effetto anti-crespo assicurato e +93% di lucentezza.

Equilibra – Shampoo ai Semi di Lino (€ 1,41)

Uno shampoo economico ma affidabile, realizzato con ingredienti di alta qualità come avviene per tutti i prodotti Equilibra. Il brand, noto per le sue linee viso, corpo e capelli a base d’aloe, punta stavolta su un ingrediente diverso: i semi di lino (oltre a proteine del grano idrolizzate, presenti nella formula). Perfetto per chi cerca un’azione nutriente, lucidante e protettiva. Delicato e adatto a tutta la famiglia grazie alla composizione naturale al 98%.

Antica Erboristeria – Shampoo Emolliente alla Camomilla (€ 1,75)

Antica Erboristeria è un marchio mainstream molto amato: il suo Shampoo alla Camomilla è un altro bestseller di Amazon che conta il 95% di valutazioni positive da oltre 1.000 clienti. Merito del rapporto qualità prezzo: grazie al suo estratto naturale, questo shampoo deterge con estrema dolcezza, esalta il colore e dona vitalità e volume senza appesantire. In più, la formula è vegana, leggera e priva di siliconi e coloranti artificiali.

L’Oréal Paris Elvive Sublime Curly Shampoo (€ 3,49)

Elvive è una delle nostre linee preferite perché coniuga la ricerca Oréal con un prezzo imbattibile. Anche su Amazon, le recensioni per questo shampoo sono solo a 4 o 5 stelle. Questa formula specifica per capelli ricci lava, non appesantisce e evita l’effetto frizz grazie all’olio di Amla.

3. Balsamo

Balea Intensive Care Conditioner (€ 2,79)

Da qualche anno è comparso sugli scaffali Balea, il brand a marchio dm che si è rivelato fra i più apprezzati fra i prodotti low cost per capelli. Il rapporto qualità prezzo è davvero vantaggioso:questo shampoo è vegano, senza siliconi e arricchito con vitamine, la formula è concentrata e efficace. Per tutti i capelli secchi che hanno bisogno di un trattamento intensivo e super fast.

TIGI Copyright Custom Care Moisture Conditioner (€ 3,63)

Un balsamo da comprare al volo quando si trova a questo prezzo speciale: TIGI è un brand professionale davvero eccellente. Questo conditioner intensamente idratante contrasta la secchezza e l’effetto crespo. È arricchito con il complesso per la cura del colore, cheratina, lipidi e olio di cocco e dona ai capelli nutrimento, morbidezza e un’idratazione duratura.

4. Maschera

Wella Invigo Nutri-Enrich Mask (€ 3,71)

Ecco un altro marchio che consigliamo vivamente: Wella. Ha una qualità professionale e prezzi abbordabili, e la Maschera Invigo ne è l’esempio perfetto. Arricchita con bacche di Goji, nutre intensamente i capelli, anche i più sfibrati e crespi, ne migliora la texture e previene l’effetto frizz. Una maschera che agisce a 360° in modo intensivo anche con pochissimi minuti di posa.

Omia Maschera Capelli Eco Bio con Olio di Macadamia (€ 3,99)

Omia è uno dei brand low price più amati da chi cerca prodotti naturali per pelli reattive. Anche la Maschera Capelli Eco Olio di Macadamia ha un’azione super efficace ed è delicata su cute e capelli. Consigliata alle amanti della cosmetica clean.

OGX Brazilian Keratin Smooth Hair Mask (€ 6,40)

Formulata per capelli ricci, ondulati e crespi, questa maschera lisciante e ristrutturante aiuta a domare l’effetto crespo, rinforzando e lisciando i capelli. La miscela profondamente nutriente, arricchita con cheratina brasiliana, olio di cocco, olio di avocado e burro di cacao, nutre dalle radici e alle punte, lucidando la chioma. Inoltre, l’aroma cremoso di cocco, noci brasiliane e burro di cacao trasforma ogni doccia in un’esperienza sensoriale irresistibilmente piacevole. Senza siliconi, parabeni e tensioattivi senza solfati.

Alama Professional Color Colour Maintenance Mask for Coloured Hair (€ 6,30)

È davvero vantaggioso il prezzo di questa maschera in maxi formato da 500 ml. Contiene collagene, cheratina e elastina e una tecnologia che mantenne e esalta i capelli colorati. Leggera sui capelli e funzionale.

5. Leave in

Vitalcare – Balsamo Spray Ristrutturante (€ 3,99)

Il Balsamo Spray Ristrutturante Imperial Argan nutre e rinforza i capelli dall’interno, lasciandoli morbidi e luminosi. La formula combina Olio di Argan con un complesso di sei oli vegetali: Jojoba, Lino, Enothera, Germe di Grano e Abissinia, che idratano intensamente e ristrutturano le fibre danneggiate. Si applica facilmente sui capelli lavati e tamponati, senza risciacquo, per districare e nutrire.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.

Leggi anche Conosci tutti e 12 i tipi di capelli? Una beauty routine per ogni tipologia