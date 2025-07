Quando il caldo si fa sentire, raccogliere i capelli porta già un piccolo sollievo. Ci sono tante acconciature che permettono di resistere con stile alla canicola, ma la più chic dell’estate è senza dubbio lo chignon basso. Raffinato e senza tempo, ha cavalcato epoche e stili sapendo rinnovarsi ed evolvere. Emana femminilità, raffinatezza e self confidence ma allo stesso tempo è pratico e semplice da realizzare.

Come realizzare lo chignon basso

Per realizzare uno chignon basso, dovrai iniziare prendendoti cura del capello. Spazzola la chioma delicatamente ed elimina i nodi e poi applica un prodotto texturizzante. Il punto di partenza è una coda bassa, ma dovrai scegliere l’effetto desiderato, se boho oppure grafico, per capire de lasciarla morbida o tirata. Se hai capelli sottili potresti aggiungere un’anima volumizzante per dare corpo e realizzare la struttura interna. Avvolgi i capelli su loro stessi o intorno alla ciambella fissando il tutto con forcine che dovranno restare invisibili.

Variazioni sul tema dello chignon basso

Una volta capite le basi per realizzare uno chignon basso, si può giocare con qualche variazione per rendere l’acconciatura più personale o sorprendete, o maggiormente in linea con lo stile che si vuole creare.

Ciuffo effetto wet

L’effetto wet è di grande tendenza questa estate, e allora perché non sommare un trend a un altro? Per il finish bagnato ti basterà applicare un gel sui capelli ancora umidi e procedere a creare l’hairdo. Quando realizzi il tuo chignon basso lascia un ciuffo sulla fronte e magari qualche ciocca ribelle a incorniciare il viso. Senza rinunciare all’eleganza sarai anche fresca e seducente.

Con treccia

Per dare più movimento al tuo chignon basso, puoi partire da una treccia. Realizzala dopo aver raccolto i capelli in una coda bassa, poi avvolgila su sé stessa e fissala con le forcine. Se vuoi puoi anche creare più trecce da arrotolare insieme per creare un acconciatura ancora più complessa e sofisticata.

Riga centrale o laterale

Quando realizzi il tuo chignon basso puoi anche decidere se fare la riga centrale o laterale. Entrambe le scelte sono giuste di base, ma dovrai ponderare bene quale si addice di più alla forma del tuo viso. Puoi fare una prova, se vuoi, prima di passare ad acconciare i capelli in maniera definitiva.

Morbido e spettinato

Lo chignon non deve essere per forza rigido e tirato, ma può essere anche morbido e spettinato per dare al tuo look generale un aspetto effortless. Lascia che i volumi non siano rigidi e non tirare troppo i capelli sulla testa. Poi, quando fissi il tutto con le forcine, assicurati di lasciare scappare qua e là qualche piccola ciocca. Il tutto deve essere sembrare molto casuale, anche se studiato nel dettaglio.

Personalizzalo con accessori

Il tuo chignon basso può essere personalizzato con tutti gli accessori che desideri, per renderlo affine al tuo stile o all’occasione. Particolarmente di tendenza il fiocco, che potrai applicare sopra o lateralmente. Puoi giocare anche con le mollettine, magari scintillanti così da creare punti luce. Molto di classe un pettinino gioiello, ideale per una serata importante, oppure un nastro di seta o di velluto per un effetto bon-ton.

Come fare lo chignon basso in base al tuo tipo di capelli

A seconda del tuo tipo di capello, potrai scegliere una direzione diversa per il tuo chignon basso. Se la tua chioma è riccia e voluminosa preferisci una lavorazione non troppo definita, giocando con i volumi morbidi e con un aspetto volutamente casuale. Se al contrario hai pochi capelli oppure sottili, usa prodotti volumizzanti e magari anche inserti invisibili per aumentare la massa. In questo caso preferisci uno stile definito e tirato. Con una capigliatura robusta e liscia non hai che l’imbarazzo della scelta, perché potrai decidere se preferire uno stile più classy e da ballerina oppure un’acconciatura più effortless.

Come adattarlo alla forma del viso

A seconda del tipo di viso che hai, puoi giocare con forme e volumi per valorizzarlo grazie allo chignon basso. Se per esempio hai un mento prominente, posiziona lo chignon più in basso possibile così da riequilibrare il profilo. Nel caso in cui il tuo viso sia tondo, scegli un’acconciatura molto aderente, così da non aumentare ancora il volume e creare anche un effetto lifting. Con un volto allungato, lo chignon basso aiuta a smorzare l’effetto, soprattutto se lasci qualche ciocca morbida ai lati. Per addolcire i lineamenti di un viso quadrato, opta per un’acconciatura morbida e con qualche onda.

