Il caldo e l’afa non sono una scusa per lasciarsi andare e trascurare il look. Ben vengano la comodità e la praticità in estate, ma senza dover per forza rinunciare all’estetica. Quando le temperature si impennano, scegliendo l’acconciatura giusta puoi restare fresca ma con stile. Ne esistono diverse che si realizzano con poche mosse e che hanno una resa perfetta, così da darti sollievo dalla canicola senza stressarti troppo e soprattutto garantendoti di non perdere eleganza. Non dimenticare i trattamenti per mantenere la chioma forte e sana e lasciati ispirare.

Come prendersi cura dei capelli in estate

In estate più che mai dovrai prenderti cura dei tuoi capelli. Prima di pensare all’acconciatura giusta dovrai assicurarti di avere una chioma sana. Per il lavaggio utilizza shampoo e balsamo idratanti e applica regolarmente maschere ristrutturanti. Non dimenticare la protezione solare per metterli al riparo dai danni dei raggi UV da applicare prima di ogni esposizione al sole. Per creare uno schermo in più, puoi utilizzare anche cappelli, foulard e bandane che contribuiranno a creare uno stile unico.

La coda alta e tirata

La coda alta e tirata è un grande classico delle acconciature estive. Non solo ti permette di liberare il collo dai capelli e avere così un senso di sollievo dall’afa, ma è anche molto elegante. In più, cosa da non sottovalutare, ha un naturale effetto lifting. Realizzarla è facilissimo, ma devi stare attenta a rispettare i giusti passaggi. Districa alla perfezione i capelli dai nodi, delinea la riga (centrale o laterale secondo le tue preferenze) e porta i capelli sulla sommità della testa tirando le radici abbastanza da sostenerla, ma non troppo per non rischiare di creare danni e per non avere una resa finale troppo innaturale e forzata. Per ottenere un risultato ancora più definito e domare i baby hair, puoi utilizzare una cera o un gel. Uno dei vantaggi di questo stile è che puoi adottarlo anche tra un lavaggio e l’altro, quando non è ancora l’ora dello shampoo, ma quasi.

Semiraccolto con pinza

La pinza per anni è stata considerata l’antitesi dello stile, oggi invece torna alla ribalta come accessorio fashion approvato anche dalle celebrità, da Chiara Ferragni a Gigi Hadid. Pratica e di tendenza, può aiutarti a creare varie acconciature. Su TikTok e Instagram si trovano numerosi tutorial per realizzare dei semiraccolti ideali per resistere al caldo estivo, e che sicuramente potranno adattarsi alle tue esigenze e al tuo tipo di capelli. Se vuoi, puoi anche aiutarti con un elastico per dare maggiore stabilità alla pettinatura.

Effetto bagnato

L’effetto bagnato è stato un grande classico dei primi anni Duemila, e da qualche stagione è tornato prepotentemente alla ribalta. Con il caldo, la voglia di utilizzare phon e piastra sui capelli si riduce al minimo e perciò questa soluzione di styling si rivela ideale. Sui capelli umidi subito dopo lo shampoo applica un gel effetto wet e pettina le lunghezze. Puoi preferire un’acconciatura più lineare con la chioma aderente alla testa, oppure una più selvaggia asciugando i capelli con il diffusore e lasciandoli liberi e voluminosi.

Chignon alto e spettinato

Adatto a ogni tipo di capelli, sia che i tuoi siano liscissimi, mossi o ricci, e indipendentemente dalla loro lunghezza, lo chignon spettinato saprà darti un’aria chic ed elegante e allo stesso tempo metterti al riparo dalla canicola. Realizzarlo è facilissimo e bastano pochi accessori. Ti sarà sufficiente raccogliere i capelli in alto sulla testa ma senza tirarli e poi legali con un elastico come se stessi facendo una coda alta. Avvolgili su loro stessi intorno all’elastico e poi fissali con qualche forcina, oppure un elastico o uno scrunch. Puoi anche impreziosire l’acconciatura con qualche mollettina.

Trecce morbide

Le trecce non passano mai di moda e in estate puoi sperimentarne diverse varianti. Sono uno stile ideale per resistere al caldo rimanendo in ordine e, a seconda della tipologia scelta, ti donano un’aria chic o sbarazzina, maliziosa o boho. L’importante è non tirare troppo e lasciare che ricadano morbide sulle spalle, per avere un aspetto fresco e poco impostato. Per una giornata di lavoro puoi provare una treccia francese, classica ed elegante, da sperimentare nella versione doppia per un aperitivo frizzante in spiaggia. Più ricercata e sempre d’effetto, soprattutto se hai i capelli molto lunghi, quella a spina di pesce. Per realizzarla inizia dividendo i capelli in due sezioni. A questo punto prendi una ciocca esterna alla sezione di destra e falla passare sopra, poi infilala sotto la sezione sinistra. Procedi allo stesso modo dall’altro lato, e poi continua per tutti i capelli.

