Cerchi un taglio che possa dare un boost di volume ai tuoi capelli? Allora il bubble bob è quello che fa per te. Un caschetto medio-corto che incornicia il tuo volto in una bolla di stile, e che si adatta praticamente a qualunque forma del viso. L’ispirazione è vintage, ma l’effetto finale è di tendenza: un mix che ti conquisterà.

Cos’è il bubble bob

Il bubble bob è un taglio di capelli simile al classico caschetto, ma caratterizzato da un aspetto più voluminoso e arrotondato. Ha punte che si piegano verso l’interno e un volume morbido che incornicia il viso, quasi come una bolla. Uno stile che si ispira agli anni ’60 e ’90, ed è perfetto per chi desidera un tocco vintage ma allo stesso tempo attuale.

Completalo con il colore

Per aumentare otticamente il volume e sottolineare l’effetto bolla, scegli un colore multisfaccettato e ricco di riflessi. Puoi optare per uno di quelli più di tendenza del prossimo autunno, per essere già pronta all’arrivo della nuova stagione. Quello che conta è che la nuance sia cangiante e luminosa, in modo da dare ancora ancora più struttura e movimento al tuo bubble bob.

Lo stlyling

Lo styling del bubble bob non è complicato, ma ti serve un pizzico di manualità con spazzola e phon per ottenere un risultato impeccabile. Dopo il lavaggio, tampona i capelli e applica uno spray volumizzante o una mousse a partire dalla radice: questo ti aiuterà a dare struttura e tenuta e a creare l’effetto bolla. Per l’asciugatura serviti di una spazzola rotonda e piega le punte verso il basso. Affida il finish a un olio o a un siero per aumentare la lucentezza. L’ideale è fare la riga al centro per enfatizzare ancora di più l’effetto finale e la simmetria del taglio. La resa è ottima anche con la frangia, sia cortissima che lunga.

Cura e manutenzione

Affinché il bubble bob abbia l’effetto che desideri, la lunghezza è fondamentale e non dovrebbe mai superare eccessivamente la linea del mento. Per questo sono necessari ritocchi regolari, oltre che per restituire definizione e struttura. Per questi motivi, se opti per questo taglio, dovresti prevedere l’appuntamento in salone ogni 6 o 8 settimane.

A chi è adatto

Il bubble bob è perfetto per te se hai capelli sottili e desideri dare maggiore volume. Inoltre si adatta praticamente a ogni forma del viso. Se il tuo è squadrato, le linee morbide del taglio ammorbidiscono gli angoli, se il tuo è tondo si armonizza perfettamente ma aggiunge anche elementi verticalizzanti. Inoltre è una scelta di stile che, unendo elementi classici ad altri di tendenza, si coniugherà perfettamente con il tuo stile qualunque esso sia.

