Sui red carpet e in passerella le acconciature con i capelli ricci sfilano in quantità minori, almeno rispetto agli styling lisci o wavy, ma quando compaiono catturano l’attenzione come se fossero opere d’arte. I capelli ricci non sono soltanto una texture (a proposito, nel mondo esistono ben 16 tipi di ricci): sono un carattere, un linguaggio estetico, una dichiarazione di stile. E proprio per questo, meritano di essere valorizzati con acconciature che ne rispettino la natura e ne esaltino la bellezza.

Perché se è vero che i ricci hanno una vita tutta loro, è altrettanto vero che possono essere raccolti, intrecciati, sollevati o lasciati cadere con grazia, senza perdere definizione e personalità.

Scrolla la pagina: trovi oltre 15 acconciature per capelli ricci da cui lasciarti ispirare. Dai raccolti eleganti ai semi-raccolti versatili, passando per look creativi con e senza accessori, ideali per un tocco più audace: tutte idee rubate a sfilate, celeb e street style.

Acconciature con capelli ricci raccolti

Se desideri un look sofisticato ma non ingessato, le acconciature raccolte con morbidezza sono una scelta per i capelli ricci. Non esiste solo lo chignon, ma anche le code sia alte che basse. Le code alte realizzate su chiome voluminose, sono tra le opzioni più eleganti e insieme moderne. Valorizzano il viso, slanciano il profilo e si prestano a infiniti styling: con ciuffi liberi, onde morbide o finish wet (bagnati).

L’afro puff alto, simile a una coda ma con struttura più compatta, resta un’icona di stile per i ricci più stretti, soprattutto se impreziosito da cerchietti gioiello o orecchini statement.

L’attrice Alice Da Luz – IPA

La modella Larsen Thompson – IPA

Un raccolto con capelli ricci a cascata.

Launchmetrics/Spotlight

Ecco una semplice coda bassa vivacizzata da un foulard che riprende i colori dell’outfit.

Launchmetrics/Spotlights

Una versione briosa del puff afro alto.

Acconciature capelli ricci semi-raccolte

Né legati né sciolti, ma raccolti a metà: i semi-raccolti sono soluzione ideale sei vuoi dare struttura alla chioma senza costringerla. I semi-raccolti permettono, infatti, di domare solo la parte superiore dei capelli, lasciando i ricci liberi di esprimersi in tutta la loro energia.

Tra le tendenze più raffinate, spicca l’half-up bun, uno “chignon a metà” che raccoglie solo la parte alta dei capelli in una cipolla compatta o destrutturata, lasciando libere le ciocche su nuca e spalle. Interessanti per legare i capelli ricci sono anche le mezze code alte, realizzate cercando di distribuire il volume dei capelli sulla sommità del capo.

Le micro trecce laterali che si uniscono dietro la nuca sono ideali per incorniciare il volto, soprattutto se abbinate a ciuffi liberi lasciati ad arte.

Tom Ford – Launchmetrics/Spotlight

Una voluminosa acconciatura semi-raccolta per capelli ricci a cascata proposta da Tom Ford un paio di stagioni fa, ma sempre attualissima.

Feben – Launchmetrics/Spotlight

Una semplice mezza coda con ciuffo disciplinato sulla fronte.

Paul Costelloe – Launchmetrics/Spotlight

E con ciuffo ribelle che svetta verso l’alto.

Tia Adeola – Launchmetrics/Spotlight

Semi-raccolti apparentemente scomposti.

IPA

E altri look più disciplinati.

IPA

Con fasce e accessori per capelli

Gli accessori sono l’alleato perfetto per valorizzare i ricci senza costringerli. Una semplice fascia in tessuto può trasformare un raccolto in un gesto di stile, mentre un foulard annodato dietro la nuca aggiunge un tocco bohémien e disinvolto. Le bandane si portano piegate a triangolo, lasciando i ricci liberi di esprimersi, oppure come cerchietti morbidi che incorniciano il viso.

Non mancano perline, clip gioiello e mollette oversize, ideali per dare luce all’acconciatura senza appesantirla. E poi ci sono le claw clip (piccoli fermagli a molla) tornate in auge con una rivisitazione sofisticata: usate per fermare solo una parte dei capelli, creano dinamismo e leggerezza.

Bastano pochi dettagli per rendere un look unico, e per raccontare, anche attraverso i capelli, qualcosa di sé.

Maya Browne Getty

Ryan Lo – Launchmetrics/Spotlight

Laura Biagiotti – Launchmetrics/Spotlight

Look creativi, street style e da festival

Se i raccolti formali sono il look ideale per cerimonie o appuntamenti eleganti, le acconciature creative si adattano perfettamente a weekend, eventi all’aperto e momenti in cui l’unico dress code è la libertà.

Gli space buns (due chignon alti e speculari) donano un tocco giocoso e trendy ai capelli ricci, soprattutto se lasciati leggermente spettinati.

Le treccine aderenti laterali, abbinate a chiome ricce sciolte, mescolano ordine e volume in modo decisamente fashion.

Immancabili anche gli accessori: bandane annodate dietro la nuca, foulard piegati a triangolo, perline decorative e anellini su singole ciocche. Dettagli che trasformano anche l’acconciatura più semplice in un look da copertina.

Jour Ne – Launchmetrics/Spotlight

Una coda “accessoriata” da tanti elastici e mollette.

Christian Siriano – Launchmetrics/Spotlight

Trecce laterali su capelli ricci.

IPA

Space bun in versione mini.

Un comodo raccolto a cascata, un evergreen tra le acconciature per i capelli ricci.

Ricci raccolti con stile

L’idea che i capelli ricci non possano essere acconciati è una bufala. Con la giusta tecnica e gli strumenti adeguati (clip, forcine, elastici soft, mollette, foulard) è possibile creare pettinature creative, sia pratiche che eleganti, e soprattutto che valorizzino ogni tipo di riccio.

Che si tratti di un’occasione speciale, di una giornata in ufficio o di una festa sotto le stelle, esistono oltre 15 modi raccogliere i capelli ricci senza appiattirli e senza rinunciare alla loro forza visiva.

Salva i tuoi look preferiti, sperimentali davanti allo specchio, e inizia già da ora raccontare chi sei con i tuoi ricci!

