Hai mai pensato a quali sono i materiali naturali che più hanno influenzato il linguaggio della moda contemporanea? Senza dubbio la rafia occupa un posto privilegiato. Oltre alla sua struttura resistente e alla leggerezza tattile, ciò che la rende davvero iconica è la sua tonalità inconfondibile: un dorato caldo. Utilizzata originariamente per accessori intrecciati come borse da spiaggia, cappelli a tesa larga e sandali dallo spirito bohémien, è diventata simbolo di un’estetica rilassata ma curata. Questa particolare sfumatura dorata della rafia è oggi diventata l’ispirazione per una nuova tendenza colore nel mondo dell’hairstyling: il Raffia Bronde.

Dal tessuto ai capelli: nasce il Raffia Bronde

Un’armoniosa via di mezzo tra biondo e castano, pensata per valorizzare la base naturale dei capelli (spesso biondo scuro o castano chiaro) e arricchirla con riflessi morbidi e caldi. Il risultato è una tonalità sofisticata che illumina senza stravolgere, evocando il colore delle iconiche borse intrecciate sfoggiate lungo le spiagge.

Luminosità naturale con il Raffia Bronde

A differenza dei biondi classici, il Raffia Bronde non punta su tonalità estreme né su schiariture aggressive. Le radici restano più scure, sfumando progressivamente verso lunghezze più chiare, creando un effetto di luce diffusa e movimento naturale. L’aspetto complessivo è quello di una chioma baciata dal sole, perfettamente bilanciata tra eleganza e disinvoltura. Un colore che si fa notare per la sua raffinatezza discreta, mai eccessiva.

Adatto a molte basi e carnagioni

Il Raffia Bronde si adatta particolarmente bene a chi parte da una base naturale tra il biondo scuro e il castano medio. Le schiariture aggiungono dimensione senza creare contrasti marcati, esaltando la texture e la luminosità dei capelli. Anche la pelle ne trae beneficio: i sottotoni neutri e caldi risultano ravvivati da riflessi dorati che accarezzano il viso come un leggero velo di bronzer.

Un effetto radioso su ogni incarnato

Su pelli chiare con sottotono beige o pesca, questa nuance regala un effetto soft e naturale. Sulle carnagioni più olivastre o dorate, invece, il Raffia Bronde enfatizza la luminosità della pelle, creando un sofisticato contrasto dorato che ne esalta l’intensità. È una scelta versatile, in grado di valorizzare molte tipologie di volto e incarnato.

Come curare il Raffia Bronde

Per mantenere intatta la bellezza di questo colore, la cura a casa è essenziale. La scelta dello shampoo deve orientarsi su formule senza solfati, arricchite da ingredienti antiossidanti e idratanti come l’olio di camelia o l’estratto di tè bianco. Questi elementi nutrono la fibra capillare, proteggendola senza appesantire, e aiutano a conservare la brillantezza e la profondità del tono. Utilizzare shampoo con pigmenti neutri o leggermente dorati è un altro passo fondamentale per evitare viraggi sgraditi verso riflessi ramati o gialli troppo accesi. Questi prodotti mantengono la temperatura calda e naturale del colore, prolungando l’effetto sfumato e luminoso che caratterizza il Raffia Bronde.

