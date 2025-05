Che Anna Foglietta sia una delle donne più belle e una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico italiano è ormai assodato. Ma si è dimostrata anche una trend setter in fatto di hairstyle. Sul red carpet di Storia di una notte, nuovo film diretto da Paolo Costella, si è presentata con un caschetto biondo con radici più scure: una scelta pratica, portabile ma anche cool. Il suo è un biondo perfetto per la primavera-estate e che offre anche il vantaggio di diradare gli appuntamenti dal parrucchiere, in linea con la tendenza dei recession hair.

Il biondo di Anna Foglietta

Quello scelto da Anna Foglietta è un caschetto corto e dritto che arriva poco sotto il mento. Riga centrale e mosso leggero contribuiscono a creare un effetto fresco e decisamente effortless. Ma l’aspetto su cui puntare l’attenzione è il colore. Si tratta di un biondo molto naturale e delicato, con un dégradé leggero e morbido sulle lunghezze. Questo crea un’ombreggiatura delicata, perfetta per il taglio dell’attrice ma che si adatta perfettamente anche a chi ha i capelli più lunghi.

Il segreto? Le shadow roots

Il segreto dell’hairstyle di Anna Foglietta sono le shadow roots. Le radici lasciate più scure, con il colore che sfuma delicatamente fino al biondo, permettono di mascherare la ricrescita così da far passare più tempo tra un ritocco e l’altro. Un bel vantaggio se, vuoi per motivi economici, voi per ragioni di tempo, preferisci non andare troppo stesso nel salone di bellezza. Inoltre la chioma, con il colore che diventa man mano più chiaro, acquista corpo e profondità apparendo più piena e tridimensionale.

Il biondo contro la ricrescita

A dispetto di quanto possa sembrare a prima vista, scegliere il biondo per i propri capelli può rivelarsi un escamotage perfetto per far percepire la ricrescita come qualcosa di studiato e non come un segno di trascuratezza. Ti basterà trovare una tonalità di biondo molto naturale e che si adatti a quella della tua chioma, e fare in modo che la nuance più scura delle radici sfumi gradualmente in quella più chiara delle lunghezze. In questo senso, tecniche come shatush e balayage aiutano a raggiungere l’obiettivo.

Le tonalità di biondo più cool del momento

Sono molte le tonalità di biondo tra cui puoi scegliere quella giusta per te, che ti aiuti a minimizzare la ricrescita. Il color champagne è dorato e luminoso, e mixa tonalità fredde ad altre dorate creando un gioco di riflessi. Per donare alla chioma lucentezza e morbidezza, puoi provare la nuance creme brulée, che si avvicina al castano e ti farà acquistare un aspetto sofisticato. Il raffia bronde invece è una via di mezzo tra il biondo e il castano: estivo e dall’aspetto naturale, è l’ideale per creare la transizione dal chiaro allo scuro in maniera delicata.