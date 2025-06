Orecchini, anelli bracciali: soprattutto in estate è bello abbondare con gli accessori scintillanti. Allora perché non rendere anche le unghie luminose e metalliche proprio come se fossero gioielli? È la white chrome nails, la tendenza manicure che ti conquisterà con uno stile glamour capace di catturare ogni raggio di luce.

Perché sono di tendenza (anche sui social)

Sabrina Carpenter le ha sfoggiate al Coachella sancendone il successo, ma le white chrome nails erano già di tendenza su Instagram e TikTok. E non c’è da stupirsi. Chiare e luminose come sono, riescono nel doppio intento di enfatizzare perfettamente l’abbronzatura e di darti un aspetto di donna decisa e sicura di sé. Il look specchiato rende la mano scultorea: un’estetica audace che denota attenzione al dettaglio, ideale se vuoi renderti protagonista. In più è una manicure che si adatta a look casual, soprattutto da sfoggiare in città, ma anche ad outfit più eleganti e impegnativi. Puoi portarla su unghie corte, ma su quelle lunghe diventa ancora più graffiante.

Come realizzare le white chrome nails

Non c’è bisogno di andare in salone per la white chrome nails, puoi realizzarla comodamente anche a casa. In commercio esistono molti prodotti tra cui scegliere come smalti o polveri cromate. Applicare queste ultime è più semplice di quanto credi. Prima stendi una base specifica, poi immergi un dito alla volta nella polvere. Picchetta per rimuovere gli eccessi, sigilla con un top coat effetto specchio e il gioco è fatto. Ma prima assicurati di avere sempre unghie robuste e ben curate, perciò fortificale con il collagene e ricordati di integrare nella tua dieta i micronutrienti giusti. Dedicati quindi alla manicure come fai regolarmente, rimuovendo le cuticole e limando l’unghia nella forma che desideri.

Personalizzale e rendile uniche

Una volta capiti i fondamentali, puoi personalizzare le tue white chrome nails come preferisci così da rendere uniche. Puoi utilizzare la cromatura solo per la lunetta superiore della french manicure, oppure rendere tutte le unghie opache e puntare l’accento solo su alcune da rendere metallizzate (o viceversa). Ma puoi anche utilizzare la base bianca per nail art pazze o 3D, oppure applicare strass o dettagli dorati. Molto dipende dalla tua personalità e dal tuo stile, dai libero sfogo alla fantasia e non aver paura di sperimentare.