Come diminuire il volume dei capelli

S e i vostri capelli sono molto voluminosi e desiderate ottenere l'effetto contrario, ecco un tutorial su come diminuire il volume dei vostri capelli.

Spesso capita che la nostra relazione con i nostri capelli non sia poi così serena. Se abbiamo capelli lisci e delicati li desideriamo robusti e voluminosi, se abbiamo capelli leonini li sogniamo delicati e sottili. Ogni peculiarità individuale può essere esaltata o annullata, influenzando fortemente il messaggio che emaniamo. I capelli svolgono un ruolo determinante in questo, in quanto sono la cornice della nostra identità riflessa sul volto. Se siete delle leonesse e desiderate trasformarvi in Pocahontas, ecco a voi le dritte per diminuire il volume ai vostri capelli.

Occorrente

piastra

cheratina

cristalli liquidi

olio secco per capelli

Il lavaggio

Fin dal lavaggio puoi compiere accorgimenti importanti per l’eliminazione del volume in eccesso. Eccone alcuni: lava i capelli in acqua fredda anziché calda, vedrai la differenza. Non lavarli troppo spesso, in quanto il lavaggio continuo rimuove gli oli naturali della cute. Usa linee per capelli non sgrassanti, ideali quelle alla cheratina.

Queste includono shampoo, balsamo, maschera e lozione pre-asciugatura. Fai sì che questi prodotti facciano parte della tua routine e cura settimanale, i tuoi capelli inizieranno a lasciarsi disciplinare. Al momento dell’ultimo risciacquo, aggiungi un cucchiaio di aceto di mele: questo richiude le squame dei capelli, con l’effetto di donare uno splendore senza pari oltre all’eliminazione del volume.

L’uso dell’aceto

L’aceto, miscelato in un bicchiere d’acqua, donerà lucentezza ai capelli e richiuderà le squame degli stessi, che appariranno meno voluminosi e crespi. Tamponate i capelli con un asciugamano, senza sfregare troppo e versate nelle mani qualche goccia di olio di semi di lino oppure dei cristalli liquidi e distribuite il prodotto uniformemente su tutta la capigliatura ancora umida.

Pettinate con cura e procedete all’ asciugatura, che non dovrà avvenire in alcun modo a testa in giù, rischiando di avere una messa in piega da vere “leonesse”. Per appiattirli invece dovete seguire con spazzola e asciugacapelli la direzione di crescita di questi.

Taglio e piega

Prima di scorrere ore e ore su internet cercando una lozione capace di fare miracoli, ricorda che il taglio è determinante. Chiedi un parere al tuo parrucchiere di fiducia e spiegagli con chiarezza che desideri un taglio in grado di eliminare il volume. Normalmente si tratta di tagli scalati. Attenzione però, di tagli scalati ce ne sono diversi, informati bene prima di lasciare che il parrucchiere inizi a sforbiciare, sfoglia cataloghi sull’argomento.

L’ultima carta: la piastra

Una volta asciutti, applica qualche goccia di cristalli liquidi o di semi di lino sulla punte e al massimo sulle lunghezze, pettina. Se non dovessi ancora ottenere il risultato desiderato, ricorda che esiste il salva-vita: la piastra!

Scegli una piastra di qualità, le migliori sono quelle alla tormalina, seppur più costose rispetto a quelle in ceramica, sono certamente più sicure e utilizzabili anche a lungo tempo. Non fare l’errore, però, di divenirne schiava. Il calore della piastra apre le squame della fibra capillare, a lungo andare induce a secchezza e porosità, i capelli diventano come tante micro spugnette, e il volume è – ahimè – assicurato!

L’arte dell’accettazione

E se il volume dei tuoi capelli fosse un dono e un pregio? E se, semplicemente, non avessi ancora imparato a “gestirlo” o esaltarlo? Madre Natura difficilmente sbaglia, in quanto ogni nostra peculiarità è indice di un aspetto specifico del nostro essere.

Il volume leonino ben si addice al tuo carattere impetuoso e focoso? Sei una persona dinamica e piena di idee? Bè, una chioma corposa e voluminosa che danza nel vento mentre ridi sarebbe una splendida cornice alla tua personalità! Riflettici… impara ad accettare ed esaltare ciò che sei già!