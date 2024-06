Leggi anche Capelli sottili: come rinforzarli e come gestirli

Frequenza di lavaggio

Le persone con capelli molto grassi potrebbero sentire il bisogno di lavarli con lo shampoo ogni giorno. Tuttavia, considera di regolare la frequenza perché troppi lavaggi stressano eccessivamente la tua chioma. Per evitare lavaggi troppo ravvicinanti, è utile ricorrere tra un lavaggio e l’altro ricorrere allo shampoo a secco, che rinfresca la chioma.

Lavaggio e asciugatura

Quando lavi i capelli, massaggia delicatamente una piccola quantità di shampoo sulle radici e sul cuoio capelluto, evitando di strofinare aggressivamente. Concentrati sul cuoio capelluto piuttosto che sulla lunghezza dei capelli. Risciacqua accuratamente per rimuovere tutto lo shampoo. I balsami possono rendere i capelli unti, per questo dosali. Applica il balsamo solo sulle punte dei capelli e risciacqua bene. Maneggia i capelli delicatamente anche durante la spazzolatura per evitare di stimolare eccessivamente il cuoio capelluto. Lascia asciugare i capelli all’aria il più possibile per evitare danni da calore.

Scelta dei prodotti

Usa shampoo formulati per capelli grassi. Gli shampoo purificanti e lenitivi con detergenti più forti possono aiutare a regolare la produzione di sebo senza eliminarlo. Assicurati di evitare formule cremose e oleose: meglio un shampoo neutro, senza schiuma, siliconi e parabeni. Gli shampoo per bambini delicati sono adatti per un uso frequente. Per quanto riguarda il balsamo, opta per un balsamo leggero che non appesantisca i capelli e base di ingredienti naturali e nutrienti.

Maschera per capelli grassi

Esistono poi tante maschere adatte ai capelli grassi, che puoi effettuare settimanalmente. Una si realizza con ingredienti semplici come bicarbonato e limone. Spremi il succo di mezzo limone in una ciotola, aggiungi due cucchiai di bicarbonato e un po’ di acqua tiepida a poco a poco. Devi ottenere una consistenza cremosa. Spazzola i capelli con delicatezza e applica sul cuoio capelluto e sulle lunghezze il composto. Lascialo in posa per una decina di minuti, poi risciacqua e lava i capelli con uno shampoo leggero.