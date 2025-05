Se vuoi mantenere la tua chioma lucente, forte e in salute ci sono alcuni step a cui devi fare attenzione. Seguire un’alimentazione corretta, scegliere i prodotti adeguati alle tue esigenze e massaggiare la radice e preparare i capelli alla notte sono sane abitudine che non devi mai dimenticare. Le spazzole che usi hanno un ruolo determinante nel risultato finale. Se pensi che una valga l’altra stai sbagliando: per ogni tipo di capello e ogni risultato che desideri ce n’è una adeguata che dovresti imparare a riconoscere. Un piccolo accorgimento in più che però ti consentirà di raggiungere l’obiettivo che desideri.

Ovali

Le spazzole ovali, note anche come paddle, sono l’ideale per le chiome lunghe, folte e lisce. Hanno un morbido cuscino ad aria per aggiungere comfort. Districano i capelli asciutti senza spezzarli e, durante lo styling, aiutano a ottenere un effetto setoso.

Rotonde

Le spazzole rotonde sono quelle da usare per brushing morbidi e per una piega come dal parrucchiere. Ne esistono diversi formati, che dovrai scegliere secondo le esigenze:

Con rullo grande

Questa ti servirà per lisciare i capelli lunghi o se vuoi creare onde morbide e voluminose.

Stretta e allungata

La spazzola stretta e allungata va usata per la cotonatura. Il manico a coda è fatto apposta per separare le ciocche ad una ad una.

Rotonda stretta

Questa tipologia con setole sintetiche che la rendono l’ideale per definire i boccoli, sia che tu sia riccia o mossa naturale che tu voglia sperimentare sulla tua chioma liscia.

A setole rade

Quelle a setole rade sono le spazzole che devi scegliere se hai i capelli ricci. Hanno una struttura che permette di separare i capelli in piccole ciocche, evitando il rischio di rottura eccessiva. La chioma resta definita e puoi evitare di formare quel fastidioso effetto “lana”.

Quadrate

Se sei riccia fanno al caso tuo anche le spazzole quadrate, se non vuoi aggiungere troppo volume alla tua chioma. Ma puoi sceglierle anche se hai un caschetto per una piega liscia, pettinando i capelli da destra verso sinistra e viceversa facendo seguire la spazzola dalla bocchetta del phon.

Tangle

Sui capelli bagnati l’ideale sono le spazzole tangle. Hanno le setole fitte create apposta per districare i nodi senza spezzare i capelli, per questo vanno bene quando la chioma pregna d’acqua è più fragile. Puoi usarle anche sulle lunghezze asciutte, indicata soprattutto se hai le extention.

Semicurve

Per disciplinare un taglio medio aggiungendo un pizzico di volume, opta per le spazzole semicurve. Con i denti in legno otterrai un liscio perfetto, mentre con la versione in plastica potrai aggiungere volume.

