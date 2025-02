Un danno alla chioma, ed è subito panico: come fare per eliminare le doppie punte senza tagliare i capelli? Talvolta, li stressiamo con le tinte e le decolorazioni; in altri casi, invece, utilizziamo prodotti non consoni in base al nostro tipo di capello. Il taglio deve essere visto come “l’ultima spiaggia”: prima, bisogna tentare di tutto per non rinunciare alla nostra meravigliosa capigliatura.

Per recuperare la bellezza della chioma, è necessario approfondire le cause delle doppie punte e le dritte da mettere subito in atto per correre ai ripari. Un problema beauty che talvolta si può risolvere, ma che richiede tempo e soprattutto un pizzico di pazienza. Non esiste la formula segreta per eliminare le doppie punte velocemente, ma ci si può lavorare.

La soluzione principale è di dare nutrimento al capello, ma ciò non significa utilizzare decine e decine di prodotti ogni giorno. Bisogna strutturare una sorta di “piano di recupero”, da seguire mensilmente. È probabile che ci vorrà un po’ di tempo per ottenere l’effetto sperato. Prima di comprendere come proseguire senza rinunciare alla chioma, è importante capire l’origine delle doppie punte: che cosa è successo?

Doppie punte: cause

Quali sono le cause delle doppie punte? Perché succede? Le doppie punte non sono altro che una perdita di cheratina nell’estremità dei capelli che rappresenta la parte più delicata e meno protetta della nostra chioma. La prevenzione è la migliore cura: il capello va sempre nutrito in profondità. Il nome tecnico delle doppie punte è tricoptilosi ed è probabilmente l’inestetismo più diffuso per quanto riguarda i capelli.

Il capello appare biforcuto e, dal punto di vista fisiologico, internamente deteriorato. La struttura del capello cede, magari a causa di un forte stress, di una decolorazione estrema o di uno stile di vita irregolare. Le scelte che facciamo ogni giorno alterano il nostro organismo: alimentazione, vita sedentaria.

Le lesioni del capello dunque si suddividono tra termiche e chimiche: nel primo caso sono conseguenze dirette dell’utilizzo di dispositivi aggressivi, come phon o piastre. Nel secondo caso, invece, il capello appare spento, sfibrato, stanco: decolorazioni, tinte, prodotti sbagliati.

Doppie punte: come prevenirle

Per prevenire le doppie punte dobbiamo prenderci cura dei nostri capelli adottando alcuni accorgimenti fondamentali. Prima di tutto l’ideale sarebbe spuntare i capelli una volta al mese, ma se siete restie a farlo allora cercate di tagliarli almeno ogni 3 mesi. Nella cura quotidiana dei capelli è necessario evitare l’utilizzo troppo ravvicinato di phon e piastre. Se avete necessità di utilizzare quest’ultime cercate di adoperare dei prodotti protettivi. Per eliminare le doppie punte, la tintura andrebbe evitata il più possibile, ma se proprio non possiamo farne a meno è bene scegliere tinte che non richiedano la decolorazione. Infine è fondamentale utilizzare sempre prodotti protettivi e rigeneranti e sottoporsi ad una maschera almeno una volta a settimana.

Si possono davvero eliminare le doppie punte?

Purtroppo se state cercando un rimedio miracoloso per eliminare le doppie punte sappiate che ogni sforzo è vano. Una volta che il capello si è “aperto” è impossibile richiuderlo definitivamente; ciò che i prodotti possono fare è semplicemente creare un velo protettivo sulle nostre punte. Molto di aiuto può risultare la ricostruzione alla cheratina ma anche questa resta una semplice protezione momentanea. Ci sono però delle azioni che si possono mettere in campo anche nella beauty routine che possono aiutare nel prevenire e ridurre il fenomeno delle doppie punte: vediamo quali.

Rimedi doppie punte: pettinarsi

Uno dei modi per prevenire le doppie punte è spazzolare i capelli, seppur non energicamente. Spesso spazzoliamo le punte in modo troppo vigoroso. L’utilizzo di spazzole e pettini di plastica andrebbe eliminato, preferendo quelli di legno e a setole larghe. I capelli vanno pettinati in particolare poco prima di andare a dormire o di lavarli. Lavare i capelli senza pettinarli significa sottoporli a uno stress significativo, soprattutto quando applicheremo il balsamo e non riusciremo a districarli. I capelli appaiono forti, ma in realtà nascondono fragilità e debolezze da non sottovalutare. Mai utilizzare, inoltre, una spazzola troppo dura: potreste intaccare le cuticole e di conseguenza rendere il capello estremamente fragile.

Eliminare le doppie punte coi prodotti giusti

Prevenire è meglio che curare, dunque l’ideale sarebbe nutrire regolarmente i capelli con i prodotti giusti: l’utilizzo di shampoo e balsamo specifici per il proprio tipo di chioma, l’applicazione periodica di una maschera nutriente e rinvigorente e qualche trattamento ricostituente dal parrucchiere (almeno ogni 2-3 mesi) sono sicuramente delle ottime abitudini, che ogni ragazza dovrebbe avere, per prevenire la comparsa delle odiose doppie punte e per essere certa di avere capelli assolutamente sani. Quali sono i prodotti migliori per le doppie punte? Per esempio, il cristallo liquido è indispensabile per la beauty hair, in quanto tratta le squame e impedisce che il capello possa spezzarsi. Sì ai prodotti riparatori, ma bisogna sempre valutare il tipo del capello: l’ideale è farsi consigliare da un parrucchiere esperto. I trattamenti rigeneranti a base di oli sono super nutrienti e di solito sono proprio rivolti a chi ha la chioma sfibrata o danneggiata dalle tinte e colorazioni. Molto interessanti possono essere gli oli di noce e maracuja. Non dimenticate di scegliere la combo shampoo e balsamo anti doppie punte.

Rimedi doppie punte: occhio a phon e piastre

Il calore indebolisce il capello, rendendolo più propenso alla formazione delle doppie punte. Se proprio non possiamo fare a meno degli strumenti a calore, cerchiamo di utilizzarli nel modo giusto. Il phon va usato rigorosamente con la temperatura ideale, mai troppo alta. Il nostro consiglio? Optate per un asciugacapelli alla cheratina, che riduce l’impatto negativo sulla chioma e che nel complesso previene le doppie punte. Cerchiamo di utilizzare piastre e arricciacapelli che permettano di regolare la temperatura del calore. Questa non deve superare i 180°. Proteggere i capelli dal calore significa anche proteggerli dal sole. Durante l’estate è importantissimo applicare una protezione sulla chioma in modo da non danneggiarla. Oltretutto, se il sole dovesse essere particolarmente forte, dotiamoci di cappello. Adottiamo questi accorgimenti specialmente al mare e in montagna dove la vicinanza al sole è maggiore. Prestiamo attenzione infine a non acquistare prodotti troppo oleosi, ma nemmeno che contengano gas.

Eliminare le doppie punte: maschera idratante

Quando insorgono le doppie punte, naturalmente bisogna seguire una beauty routine migliore: il capello va curato e trattato, magari con una maschera idratante, da applicare una volta la settimana, o due al massimo – se e quando il problema comincerà a rientrare. Quali sono le maschere naturali per le doppie punte? Per un trattamento di recupero, si consiglia di provare avocado, albume e olio di oliva, oppure yogurt, papaya e olio di cocco. Molto utili anche il miele e le uova in generale, che possono in ogni caso donare forza e maggiore resistenza. Ma vediamone alcune.

Maschera papaya e olio di cocco

Per questa maschera servono una fetta di papaya, un cucchiaio di olio di cocco e un barattolino di yogurt bianco. La papaya è un frutto esotico dalle proprietà ricostituenti e in grado di donare lucentezza ai capelli. Lo yogurt è un ingrediente nutriente, adatto non solo ai capelli ma anche a tutto il resto del corpo mentre l’olio di cocco contiene potenti acidi grassi dall’effetto emolliente, e antiossidanti naturali. La sua applicazione, possibile anche a secco, rende i capelli molto corposi e nutriti. Per realizzare la maschera, eliminiamo i semi dalla papaya e frulliamola fino a che diventi cremosa. Aggiungiamo l’olio di cocco (se in forma solida, facciamolo prima sciogliere nel microonde per 30 secondi a temperatura alta). Aggiungiamo lo yogurt e mescoliamo tutti gli ingredienti nella terrina. Se preferiamo una consistenza più cremosa, possiamo frullarli.

Esistono delle varianti e delle aggiunte alla formula base della maschera. Nel caso volessimo ulteriore potere nutritivo, è possibile aggiungere un cucchiaio di miele di castagno. Per donare lucentezza, invece, l’aceto di mele è l’ideale! Possiamo passare la buccia della papaya direttamente sulle punte per qualche istante, aumentando il potere riparatore. Applichiamo il composto sui capelli inumiditi in precedenza, insistendo sulle punte. Lasciamolo agire per circa un’ora e risciacquiamo con acqua tiepida. Ripetiamo l’applicazione tre volte alla settimana. Per un effetto ancora più profondo, possiamo applicare la maschera prima di andare a dormire e coprire il tutto con una pellicola trasparente o una cuffia da doccia. Il giorno seguente risciacquiamo accuratamente.

Maschera all’olio d’oliva

Un rimedio naturale per eliminare le doppie punte è l’olio d’oliva. Creare una maschera all’olio d’oliva e miele, nutrirà i capelli, li rinforzerà e rimuoverà di conseguenza le doppie punte. Applicate la maschera sui capelli almeno un’ora prima di lavarli, lasciatela agire coprendo i capelli con una cuffietta per la doccia e vedrete che risultati incredibili otterrete.

Maschera all’olio di mandorle e burro di karitè

Anche l’olio di mandorle e il burro di karitè, applicato sui capelli, è in grado di eliminarne la secchezza e le doppie punte. Applicate l’olio di mandorle e il burro di karitè mescolati tra loro sui capelli prima dello shampoo, lasciate agire l’impasto per una mezz’oretta circa e risciacquate abbondantemente. Otterrete dei capelli lucidi, nutriti e dimezzerete le doppie punte.

Impacco alle uova

Anche le uova, sono un ottimo rimedio per le doppie punte. Come si usava anticamente, fare lo shampoo con le uova, aiuta a nutrire i capelli fino alle punte e a fortificarli per bene. Usare le uova più di due volte a settimana sui capelli, può sembrare sgradevole, ma aiuta moltissimo i capelli a rigenerarsi e a non essere più secchi, sfibrati e pieni di doppie punte.

Maschera miele e yogurt

Un ultimo metodo naturale utilizzato per rimuovere le doppie punte sui capelli, è quello di creare una maschera solo con miele e yogurt bianco. Create una crema omogenea e passatela sui capelli mezz’ora prima dello shampoo. La crema agirà non solo su tutti i capelli, ma soprattutto sulle punte, nutrendole in profondità. Ripetete il procedimento una o due volte alla settimana per ottenere dei risultati evidenti e immediati soprattutto sulle punte.

Maschera uovo, avocado e yogurt

Unite in una ciotola avocado schiacciato, uovo e olio di oliva quanto basta, affinché la maschera sia densa ma morbida. Applicate sui capelli e lasciate agire per 10 minuti prima di sciacquare con acqua tiepida.

Maschera alla vitamina E

In alternativa potete provare anche un impacco a base di olio essenziale di lavanda, olio di cocco e capsule di vitamina E (che potete trovare in farmacia): mescolate un paio di capsule con olio di cocco e qualche goccia di olio essenziale di lavanda in un pentolino, scaldando la miscela a fuoco basso per circa cinque minuti. Versate il tutto in una grande ciotola, immergete le vostre doppie punte e lasciate in posa per 40 minuti.

Impacco con olio di jojoba

Un rimedio molto efficace per prevenire le doppie punte è quello di fare un impacco ai capelli nel seguente modo: si prepara una maschera miscelando tre gocce di olio di jojoba, tre gocce di olio di rosmarino e un cucchiaio di aceto di mele. Prima dello shampoo si applica in maniera uniforme il composto sui capelli asciutti e si tiene in posa per cinque minuti, coprendo con della carta d’alluminio per aumentare l’efficacia dell’impacco.

Passato il tempo, si risciacqua con acqua tiepida e si procede a lavare i capelli con lo shampoo che si usa di solito. Si consiglia di fare questo trattamento almeno due volte al mese.

Rimedi doppie punte: gli oli

Se non volete realizzare una maschera e avete poco tempo, potete usare alcuni oli puri. Provate ad applicare un cucchiaio di olio di cocco che, come abbiamo detto, è un potente ricostituente, sui capelli bagnati, insistendo, in particolar modo, sulle punte e tenete in posa per 15-20 minuti. Scaduto questo tempo, risciacquate i capelli con shampoo e balsamo, così da eliminare l’effetto oleoso e grasso sulla chioma e procedete con l’asciugatura e la piega. Ripetendo questo impacco 1 volta ogni 15 giorni, vedrete già i primi risultati sule vostre punte. Potete sostituire l’olio di cocco, anche con l’olio di mandorle, il cui profumo è più delicato. Un altro rigenerante e ricostituente naturale è l’olio di karitè: create un impacco sui capelli a base di questo olio naturale e aggiungete qualche goccia di olio di mandorla per renderlo più liquido; lasciatelo in posa per 20-30 minuti e poi risciacquate i capelli come indicato precedentemente.

Eliminare le doppie punte con la tinta all’hennè

Esiste una tinta in grado di curare le doppie punte, lo sapevi? Si tratta della tinta all’henné neutro, ossia una tinta al cento per cento naturale e trasparente, che non colora i capelli, ma li nutre, eliminando secchezza, effetto crespo e doppie punte. La tintura di henné neutro, per agire efficacemente sulla chioma, deve essere mischiata a yogurt bianco e olio di oliva, così da creare una sorta di impacco da tenere in testa per almeno 60 minuti. Applicando una volta al mese l’henné neutro, i risultati sulle tue doppie punte saranno sorprendenti.

Rimedi doppie punte: piastra

Esiste addirittura una piastra in grado di eliminare le doppie punte, chiamata anche eliminator doppie punte. Se vuoi fare un investimento per la tua bellezza, puoi reperirla sui principali siti di e-commerce, ma preparati a vedere prezzi abbastanza alti. La piastra che elimina le doppie punte, infatti, non è una normale piastra allisciante, ma una macchina che in soli 3 passaggi promette di rimuovere un quarto di pollice di doppie punte, permettendo alla chioma di restare luminosa e corposa a lungo, dall’attaccatura alle punte. Insomma, non costerà poco, ma se la vostra intenzione è quella di far crescere i capelli senza il rischio di doppie punte, forse è una spesa da non escludere a priori.

Rimedi doppie punte: infuso

Un altro metodo preventivo per le doppie punte è trattare i capelli con un infuso, sempre a base di ingredienti naturali. Si fa bollire un po’ d’acqua e la si versa in una tazza in infusione con una bustina di the verde e una di the nero; si aspettano tra i tre e i cinque minuti, si tolgono le bustine e quindi si lascia raffreddare bene. Prima dello shampoo, si passa un batuffolo di cotone imbevuto nell’infuso su tutta la chioma uniformemente, tralasciando la radice e in particolare sulle punte. Anche questo metodo va eseguito due volte al mese.

