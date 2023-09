Imbarazzo addio, scopri i rimedi naturali contro la sudorazione eccessiva

I nfusi, bicarbonato, aceto e non solo: alcuni ingredienti che non ti aspetti sono un vero toccasana per contrastare i tuoi problemi di sudorazione

Se soffri di sudorazione eccessiva, le cause possono essere diverse. L’ansia gioca brutti scherzi, porta a un aumento della frequenza cardiaca e, di conseguenza, spinge le ghiandole sudoripare a lavorare di più. Cibi piccanti e menopausa non ti sono d’aiuto e se soffri di iperidrosi o ipertiroidismo, non sono da escludere problemi di sudorazione eccessiva: alcuni rimedi naturali però ti saranno di grande aiuto. Sicura di conoscerli tutti?

Basta macchie sui vestiti: ecco le cause di una sudorazione fuori controllo

Caldo e umidità possono rovinare le tue uscite, facendoti sudare più del dovuto. Hai impiegato ore davanti allo specchio per un trucco impeccabile e un’acconciatura irresistibile, hai ribaltato il tuo guardaroba per trovare l’outfit più adatto a te e d’un tratto il sudore rende vani tutti i tuoi sforzi. Se pensi che la colpa di una sudorazione eccessiva sia da associare solo ai livelli di umidità e alle alte temperature, ti sbagli di grosso. Ebbene sì, perché le cause sono tra le più disparate.

Menopausa e gravidanza possono essere all’origine di un’eccessiva sudorazione e ti può capitare lo stesso se sei in dolce attesa. Tra le cause compaiono disfunzioni ormonali, sovrappeso e abuso di alcol. Non solo: tra i fattori, anche problemi respiratori, Parkinson e diabete, fino alle situazioni di forte stress e rabbia. Puoi provare a tenere a freno le tue emozioni, ma ci sono fattori che – al contrario – sono al di fuori di qualsiasi controllo. Puoi impegnarti a perdere peso, contrastando così anche i problemi di sudorazione, e toglierti il vizio dell’alcol. Non puoi fare niente, invece, quando si parla di gravidanza o menopausa. E se proprio non sopporti quelle macchie di sudore sui tuoi vestiti preferiti, ecco che alcuni rimedi 100% naturali ti vengono in soccorso. Sono green, semplici da applicare e facilmente reperibili.

I rimedi naturali contro la sudorazione eccessiva

Se devi asciugarti continuamente la fronte e sei stanca di aloni sui vestiti, segui alcuni consigli naturali per contenere i tuoi problemi di sudorazione eccessiva. In particolare, usa:

Aceto di mele : frena un’eccessiva sudorazione, bilanciando i livelli di PH nel corpo. Per vederne gli effetti, unisci due cucchiaini di aceto di mele con due cucchiaini di acqua, dopodiché – prima di andare a dormire – strofina l’impacco nelle zone in cui tendi a sudare maggiormente. Durante la notte, l’aceto di mele sprigionerà i suoi benefici, ma l’indomani – quando ti alzi – ricorda di risciacquare al meglio;

Sale : noto per le sue proprietà disidratanti, è l'ingrediente giusto contro la sudorazione eccessiva. Ti basta strofinare una manciata di sale nella parte del corpo dove sudi di più;

: noto per le sue proprietà disidratanti, è l’ingrediente giusto contro la sudorazione eccessiva. Ti basta strofinare una manciata di sale nella parte del corpo dove sudi di più; Bicarbonato di sodio : tra i suoi diversi benefici, vanta proprietà alcaline che combattono gli acidi presenti nel sudore, aiutando a ristabilire il corretto livello di PH. Si rivela quindi un aiuto prezioso sia per contrastare il sudore sia per eliminare il cattivo odore. Anche in tal caso, è sufficiente strofinare il bicarbonato di sodio sulla zona di eccessiva sudorazione. In alternativa, prima di andare a dormire, opta per una tazza di acqua e bicarbonato;

Patate : buone in tavola e non solo, contribuiscono a bilanciare i livelli del PH corporeo. Costituiscono un valido rimedio contro la sudorazione eccessiva: ti basta tagliarle a fettine sottili e ricoprire la parte incriminata. Poi strofina leggermente e lascia agire per 15 minuti, infine risciacqua;

: buone in tavola e non solo, contribuiscono a bilanciare i livelli del PH corporeo. Costituiscono un valido rimedio contro la sudorazione eccessiva: ti basta tagliarle a fettine sottili e ricoprire la parte incriminata. Poi strofina leggermente e lascia agire per 15 minuti, infine risciacqua; Infuso di salvia : buono e salutare, è un ingrediente perfetto per i tuoi problemi di sudorazione. Aiuta a calmare le vampate di calore dovute a variazioni ormonali, tipiche in particolare del pre-mestruo e della menopausa, attuando una funzione antidiaforetica. La salvia può essere fresca o essiccata. Se fresche, usa cinque foglie. Ma se sono secche, usa un cucchiaio da cucina. Dopodiché fai bollire in una tazza d’acqua per 20 minuti. In seguito, lascia raffreddare l’infuso e filtralo. Infine, non ti resta che sorseggiarlo con tutta calma, meglio se prima di andare a dormire.

Bustine di tè : presentano all'interno tannini utili per regolare il calore corporeo. Nella vasca da bagno, con acqua tiepida, aggiungi cinque bustine e poi concediti un po' di relax. Immergiti per mezz'ora al giorno e noterai i primi benefici contro la sudorazione eccessiva;

: presentano all’interno tannini utili per regolare il calore corporeo. Nella vasca da bagno, con acqua tiepida, aggiungi cinque bustine e poi concediti un po’ di relax. Immergiti per mezz’ora al giorno e noterai i primi benefici contro la sudorazione eccessiva; Argilla verde ventilata : è perfetta per purificare la pelle e rimuovere così i batteri responsabili della sudorazione eccessiva e dei cattivi odori;

Amido di mais: è un prodotto da applicare dopo esserti lavata e adeguatamente asciugata, strofinandolo nelle parti del corpo più soggette alla sudorazione.