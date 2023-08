Acqua, alimentazione e altri segreti: i rimedi per palpebre secche e screpolate

P alpebre secche e sensibili? Alcuni rimedi semplici e delicati ti saranno di grande aiuto

Fai di tutto per curare la tua pelle e regalarle la dovuta idratazione. Segui tutti i consigli per sfoggiare una pelle impeccabile, ma sei altrettanto attenta al tuo viso? In caso di palpebre secche e screpolate, alcuni rimedi si riveleranno davvero efficaci.

Scopri i rimedi per le palpebre secche e screpolate

Cosa causa la secchezza delle palpebre? E come mettere fine a un inestetismo così fastidioso? Prima di tutto, evita di strofinarti gli occhi con le mani (o peggioreresti la situazione, irritando ulteriormente la tua pelle). La parola d’ordine è solo una: delicatezza. Quindi, su quali rimedi fare affidamento?

Secchezza e irritazione alle palpebre nei casi peggiori possono essere causate dalla dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica della pelle. Altre volte però, sono le reazioni allergiche a rendere più sensibili e screpolate le tue palpebre. Contatti con polline, nichel, acari fino al pelo di alcuni animali possono provarti allergia e irritare gli occhi, palpebre incluse. Anche la psoriasi, lo stress, l’umidità e i cambi di stagione possono aumentare la secchezza. Presta attenzione ai trucchi e ai prodotti per la detersione del viso: è importante che siano il più possibile naturali e non aggressivi a contatto con la pelle. Ricorda, inoltre, di non esagerare con i lavaggi.

La pelle che riveste le palpebre è molto sottile e delicata, costantemente “sotto pressione” a causa dei continui e impercettibili movimenti oculari. Rossore, prurito, desquamazione e gonfiore sono i sintomi più comuni della dermatite palpebrare, simili a quelli dell’eczema. Se vuoi alleviare il fastidio e tornare ad avere una pelle liscia e morbida, dimentica temporaneamente mascara, ombretti, eyeliner e qualsiasi altro prodotto di make up dedicato agli occhi. Per la detersione del viso, inoltre, scegli sempre prodotti delicati, senza profumazioni, ingredienti esfolianti e tensioattivi. Dopo il lavaggio, asciuga bene il viso e tampona le palpebre, sulle quali applicare poi una crema specifica con azione nutriente, emolliente e lenitiva. Ricorda, a fine giornata, di struccarti bene: i residui di make up possono irritare ulteriormente una pelle sensibile. In generale, cerca di sfregare gli occhi con le mani il meno possibile: è un gesto abitudinario ma molto poco igienico.

I rimedi naturali

Accanto a trucchi e consigli utili per il benessere delle tue palpebre, scopri i rimedi naturali (green e facili da applicare) per nutrirle e mantenerle in salute.

L’idratazione è fondamentale: se vuoi contrastare la secchezza della pelle, ricorda di bere molta acqua. Anche le tue palpebre ti ringrazieranno. Come sempre, per stare bene dentro e fuori è importante l’alimentazione. Quindi, è bene che la tua dieta sia ricca di frutta e verdura. Se vuoi idratare occhi e pelle, un impacco di camomilla o malva è proprio quello che ci vuole, ma puoi provare anche quelli a base di acqua e bicarbonato oppure gli impacchi di acqua borica.