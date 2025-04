Dopo ore di attesa in salone, ritrovarsi in testa un colore di capelli che non ci piace è frustrante tanto quanto accorgerci che il parrucchiere ha sbagliato taglio. Che fare? Dirlo o non dirlo? Il nostro suggerimento è sempre di riferire le nostre perplessità, con tatto ed educazione. Tanto, il rimedio alla tinta sbagliata c’è, e spesso può sorprendere la donna più diffidente.

Come rimediare a un colore di capelli che non ci piace?

Un riflesso troppo caldo, un tono più scuro del previsto o semplicemente un colore che non ti rappresenta più. Capita! La buona notizia? Rimediare si può, e anche con risultati splendidi. Scopriamo insieme come gestire (e risolvere!) i più comuni disastri da colorazione.

E se pensi di essere la sola, sappi che uscire dal parrucchiere con un colore che non piace è più comune di quanto pensi. Il motivo? Ammettiamolo: spiegare un colore a parole è complicato. Quel castano cioccolato che avevi in mente potrebbe trasformarsi in un marrone troppo scuro o, peggio ancora, in un riflesso rossiccio che non ti dona affatto. Ecco perché mostrare un paio di foto di look desiderati al parrucchiere è sempre una mossa vincente.

Hui – Launchmetrics/Spotlight

Un colore che non ci piace (o non piace più): le situazioni più comuni

Non sempre è il nuovo colore di capelli a non piacerci, ma spesso può esserlo anche una tinta che negli anni si è sbiadita o che, colorazione dopo colorazione, sembra sia diventata nero pece. A volte, poi la tinta sbagliata dà gli odiosi riflessi arancione, soprattutto in estate a contatto col sole, oppure tende al verdognolo, come nel caso di alcuni castani che prima erano biondi. Per non parlare del capitolo meches e colpi di sole. Insomma, le casistiche sono tante. Analizziamole una per una.

Philipp Plein – Launchmetrics/Spotlight

Cosa fare se la tinta è troppo scura

Se dopo il servizio colore dal parrucchiere (o a casa) i capelli risultano troppo scuri rispetto a quanto desideravi, puoi intervenire in vari modi:

In salone

Se il colore troppo scuro viene notato subito, un lavaggio con shampoo sgrassante, cioè per capelli grassi, può attenuare l’intensità del colore, poiché la tinta non è ancora del tutto assorbita dal capello.

Se il colore resta troppo scuro nonostante diversi lavaggi

Un impacco con shampoo sgrassante lasciato in posa per mezz’ora sotto un’ampolla che emana calore, seguito da un risciacquo con acqua fredda, può aiutare a far riaffiorare i riflessi naturali.

A casa

I rimedi casalinghi contro la tinta sbagliata troppo scura includono: lavaggi con shampoo alla camomilla o antiforfora mescolato con bicarbonato e limone. Oppure, impacchi con un olio vegetale (come l’olio di germe di grano), da lasciare in posa per un’ora o più: l’olio aiuta a sciogliere parte della tinta, soprattutto se è a base oleosa.

Da evitare

Applicare subito una nuova tinta più chiara: non schiarirà il colore esistente e potrebbe danneggiare ulteriormente i capelli.

Quando nulla funziona

Si può ricorrere al decappaggio leggero, ovvero una decolorazione controllata. Va eseguita in salone con la massima cautela.

Francesco Murano – Launchmetrics/Spotlight

Cosa fare se il biondo è troppo chiaro?

In caso di un biondo sbagliato troppo chiaro il rimedio è semplice: basta una colorazione più scura per riportare tutto in equilibrio. Per non stressare i capelli, è meglio accompagnare l’operazione da trattamenti nutrienti.

A casa, per scurire un biondo troppo chiaro puoi provare balsami pigmentati o bagni di colore che ravvivino la tonalità e le diano un tocco più caldo o più freddo, a seconda del tuo stile.

E se i capelli biondi sono troppo gialli?

In salone

Se la base del biondo tutto sommato ti soddisfa, si usano pigmenti blu o viola per neutralizzare il giallo. Se, invece, il risultato del colore non ti piace nel complesso perché appare artificiale, si può optare per un biondo più caldo e dorato.

A casa

Per evitare i riflessi gialli ti conviene utilizzare regolarmente shampoo e balsamo antigiallo (almeno una volta a settimana).

Sportmax – Launchmetrics/Spotlight

Capelli con riflessi arancioni o rossicci

Un inconveniente che accade soprattutto con i capelli castani medi e chiari. Più che tendere al marrone sembrano aranciati. Ecco cosa fare correggere i riflessi arancione.

In salone

Si utilizzano tonalizzanti con pigmenti freddi (cenere, blu o verde) per neutralizzare i riflessi caldi.

A casa

Shampoo e balsami tonalizzanti con pigmenti freddi sono efficaci: se i capelli sono chiari, meglio pigmenti blu o cenere; se scuri, shampoo quasi neri che annullano i rossi senza scurire ulteriormente.

Etro – Launchmetrics/Spotlight

Capelli che sembrano verdi

Il tuo colore di capelli non ti piace perché vira al verdastro? Succede quando si passa velocemente dal biondo al castano. Ecco le soluzioni:

In salone

Per correggere i riflessi verdognoli dei capelli serve una pre-pigmentazione: si applicano prima pigmenti caldi (rame o rosso), poi si procede alla tinta scura. Questa tecnica bilancia la presenza eccessiva di pigmenti freddi che, sui capelli chiari, producono il temuto effetto verdastro.

A casa

Meglio evitare il fai-da-te: occorrono prodotti specifici che solo un parrucchiere può gestire correttamente.

Capelli spenti o multi-color

Se i capelli sembrano piatti e spenti, spesso è colpa di tinte che mancano di profondità. L’aggiunta di pigmenti dorati può ridare luminosità alla chioma.

Se, invece, i capelli presentano colori disomogenei, è consigliabile coprire tutto con un tono più scuro e poi ripartire con una nuova colorazione, attendendo almeno un mese.

Leggi anche Taglio di capelli disastroso? 7 rimedi se il tuo nuovo look non ti piace

Leggi anche Nuovo colore capelli? Quello giusto si sceglie partendo da quello di base