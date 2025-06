Se trascorri molto tempo all’aria aperta, con indosso blush e fondotinta, probabilmente ti sarai chiesta come applicare la protezione solare sopra il trucco. Di solito un buona base con SPF, come una crema idratante o uno schermo anti UV da città, dura a lungo grazie ai filtri fotostabili che non si alterano con la luce.

Ma in alcune circostanze, come esposizioni prolungate al sole forte e diretto (per motivi di lavoro o altro), problemi dermatologici, peeling e trattamenti di medicina estetica può essere necessario riapplicare la protezione solare sopra il trucco. Niente paura, il make up look non si rovinerà, a patto di usare alcune accortezze come quelle che ti indichiamo di seguito.

Protezione solare sopra il trucco: quali prodotti usare?

Esistono tre tipi principali di prodotti solari che sono adatti per essere riapplicati sopra il trucco: spray, polveri e stick. A questi si possono aggiungere le protezioni solari in versione colorata adatte a chi presenta discromie o altre imperfezioni. Ogni prodotto ha i suoi pro e contro, e la scelta migliore per te dipenderà dal tuo tipo di pelle, dalle tue preferenze di trucco e dal tuo stile di vita.

Launchmetrics/Spotlight

Come riapplicare la protezione solare sul trucco

Per non rovinare il trucco con le applicazioni di prodotti solari, ti consigliamo di rispettare alcuni passaggi:

Tampona il viso (se necessario): usa una carta assorbente o un fazzoletto per eliminare l’eccesso di sebo e sudore prima di riapplicare la protezione solare. Quest’accortezza aiuta a a prevenire la formazione di pallini e mantiene il viso fresco e vellutato. Scegli il tuo formato: se trascorri molto tempo fuori casa, opta per una polvere o uno spray. Ma se hai bisogno di una protezione localizzata usa uno stick per una maggiore precisione. Applica senza strofinare: gli spray si nebulizzano e si lasciano asciugare. Per le polveri, si applica il prodotto con un pennello eseguendo delicati movimenti circolari. Lo stick si applica delicatamente e poi si tampona il tutto con le dita pulite o una spugnetta. Ritocchi di trucco (se necessario): per ravvivare il trucco puoi riapplicare un po’ di fard o un balsamo labbra colorato dopo aver applicato la protezione solare.

Launchmetrics/Spotlight

I prodotti solari da usare sopra il trucco

Il fondotinta solare compatto

È il gesto più classico per riapplicare la protezione solare sopra il trucco: usare un fondotinta solare compatto, che in estate può diventare la tua base abituale da città. Vuoi usarlo al mare? Verifica sempre che sulla confezione sia indicato che protegga contro gli UVB, i raggi solare più forti in estate. Nel dubbio, puoi utilizzarlo come prodotto da ritocco make up con SPF, come 360° Oil-Free Compact SPF50+ di Heliocare.

Il prodotto ideale per pelli normale e miste.

Il siero colorato protettivo e antimacchia

Un prodotto ibrido tra make up e skincare, come una skin tint, offre un buon metodo per applicare la protezione solare sopra il trucco. Certo, non è facile come un fondotinta compatto, in quanto ha bisogno di una toilette per essere applicato (forse), ma può essere tamponato sulle zone più sensibili o più predisposte alle macchie cutanee. Questi prodotti di solito hanno colorazioni universali che si adattano all’incarnato o al fondotinta precedentemente applicato. Un esempio è il siero solare colorato antimacchie illuminante SPF50+ della linea MONOÏ de TAHITI di Helan (29 €).

Il prodotto ideale per pelli normali o secche con discromie.

Il correttore con filtri solari

In città più che sul resto del viso ti preme ritoccare la protezione solare sull’area attorno agli occhi? Un’idea è usare un correttore con fattore di protezione solare come Global Eye Defense Sunscreen Concealer SPF 30 di Miamo (35 €). Ha un’azione illuminante e anti-fatica, inoltre può essere usato anche sulle discromie.

Il prodotto ideale per chi ha le zampe di gallina.

Il matitone colorato con SPF

Ecco un altro prodotto make up con protezione solare dedicato al contorno occhi: lo stick colorato della linea Sunkiss Ritual di Wycon. La sua colorazione universale lo rende adatto a essere riapplicato eventualmente sopra il proprio correttore abituale (14,90 €).

Il prodotto ideale per chi ha occhiaie o semplici ombre sotto gli occhi.

La cipria con protezione solare



Se hai l’abitudine di passarti la cipria durante il giorno, in estate puoi optare per una versione con filtri solari, come (Re)setting 100% Mineral Powder di Supergoop. È una polvere libera minerale dotata quindi di soli filtri minerali. Il suo pratico pennello la rende un prodotto perfetto per riapplicare la protezione solare sopra il trucco senza specchio (33,50 €).

Il prodotto ideale per chi ha il viso che tende a lucidarsi.

Il fluido solare da città

Ti chiedi se sopra il trucco puoi applicare una protezione solare classica? Sì purché sia una lozione fluida con una texture leggera. Se poi ha un finish opaco è meglio. Si tampona sulle zone più delicate e che necessitano di maggiore protezione, come ad esempio guance, zigomi e fronte e si lascia asciugare. Da provare: Future Fluid SPF 50+, potezione solare leggera allo zinco, di Ultraviolette (44 €).

Il prodotto ideale per chi lavora o fa sport all’aperta.

Lo stick protettivo trasparente

Nell’ambito dei prodotti solari una vera rivoluzione è lo stick solare trasparente che si può applicare sopra il trucco, grazie alla sua formula in lipogel anidra. Si assorbe facilmente e non lascia traccia, garantendo una protezione efficace localizzata, come Crystal Stick Solare SPF50+ di Lovrén (9,90 €).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di proteggere frequentemente macchie cutanee, cicatrici o zone particolarmente delicate e sensibili.

Ecco un altro stick con fattore di protezione solare da usare sopra il make up. La differenza rispetto agli stick trasparenti è che assicura un finish opaco alla pelle. Da provare: Matte sun stick Mugwort + Camelia di Beauty of Joseon.

Il prodotto ideale per chi ha la pelle grassa.

Se abiti in una zona molto calda e afosa, e trascorri molto tempo all’aria aperta, considera la possibilità di rinfrescarti cono uno spray solare con filtro solare. Un esempio è Daily Defence Face Mist SPF 30 di Isle Of Paradise che, oltre che dal sole, protegge il microbioma cutaneo, aiutando a combattere i radicali liberi. La niacinamide ha un’azione illuminante.

Il prodotto ideale per chi sente la necessità di rinfrescarsi e per l’uso durante lo sport.