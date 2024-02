C he cosa ti serve per essere aggiornatissima in fatto di look? Qui trovi le indicazioni dell'esperto per make up di tendenza super glam. E scopri i must have da inserire subito nel beauty case di stagione





LA PALETTE NUDE per smokey eyes 2024

BASTA NERO! Per la bella stagione lo sguardo sceglie sfumature dall’effetto nude sofisticato. È il trend del quiet luxury, un look ricercato all’insegna del naturale, che in questo momento vince ed è il vero make up di tendenza! Tra le nuance quali preferire? «Dipende dal fototipo» avvisa Cristian Concas, make up artist per Irene Greco. «Se la carnagione è chiara, stanno bene il marrone castoro, il cacao, lo champagne, il sabbia. Se, invece, la pelle è olivastra o scura, le tonalità giuste sono il terracotta o il salmone da abbinare a un beige neutro. L’applicazione dipende dalla forma dell’occhio, ma per aprire lo sguardo, la regola base è quella di stendere la nuance più chiara al centro della palpebra, quella più scura, invece, all’angolo esterno, sfumando leggermente verso l’alto per un effetto lifting. Se vuoi, puoi aggiungere anche un punto luce all’angolo interno dell’occhio».

Launchmetrics

Gli ombretti della nuova The Nude Edition Palette di Essence (4,99 euro, su essence.eu) hanno una texture ultra pigmentata.

Il GLOSS IDRATANTE per labbra ultra lucide

IL MESSAGGIO DALLE SFILATE è chiaro: meno rossetti classici, più texture ultra shine trasparenti o leggermente colorate. «Per ottenere volume e assicurare tenuta, però, vince la combinazione gloss più matita» avvisa Cristian Concas, make up artist. «Scegli la mina leggermente più scura del colorito delle labbra, in modo da aggiungere profondità ma, se vuoi andare sul sicuro, un marrone rosato è la tinta passe-partout per tutte le carnagioni. Matita alla mano, definisci il contorno con la tecnica dell’overlining, cioè disegnando appena fuori dal profilo naturale delle labbra. Sfuma bene il tratto con un pennellino sottile oppure usa direttamente le dita, quindi applica il gloss dal centro verso i lati della bocca. Se vuoi che tenga più a lungo, prima del gloss stendi un rouge più chiaro della matita.

Launchmetrics

Formula idratante a base di oli vegetali e vitamina E per Jelly Treat Lip Oil di Kess (22 euro), nella fresca nuance Juice.

LA CERA MAGICA per sopracciglia shabby chic

MAI TROPPO ESAGERATE e mai troppo scolpite. «La tendenza make up delle sopracciglia ora è shabby chic, spettinate ad arte» afferma Cristian Concas, make up artist. Forma a parte, sono sempre le protagoniste incontrastate del make up. C’è un prodotto che le valorizzi? «Nel beauty case, quest’anno, non può mancare una di quelle cere specifiche che permettono di dare la forma preferita, mantenendo le sopracciglia lucidissime, quasi con un effetto laminazione». Come si usa? «Prima di tutto, se c’è qualche buchetto va riempito con cura usando una matita in nuance. A questo punto, puoi applicare la cera: se cerchi un risultato naturale, segui la forma delle tue sopracciglia. Ma, per ottenere un risultato fluffy, ovvero leggero e piumato come va di moda ora, dovrai modellarle con un movimento verso’ a effetto lifting.

Brow Freeze Gel di Anastasia Beverly Hills (da 17 euro, da Sephora), a base di glicerina, definisce e idrata.

L’ALL OVER per un trucco tono su tono

POSSIBILE CREARE UN MAKE UP COMPLETO con un unico cosmetico? Possibile, e anche facile. Ti basta uno di quei prodotti multitasking, che spesso nascono come blush e che puoi applicare praticamente ovunque. «Occhio alla texture però: meglio quella in crema che assicura un risultato satinato e fresco, perfetto per un make up di tendenza» dice Concas. «Quanto alla nuance giusta, prova un corallo oppure un pesca che aggiungono un’aria solare al look». Ma veniamo all’applicazione: stendi il prodotto direttamente con le dita, sfuma bene il colore sulle guance, in senso verticale così da alzare lo zigomo (ricorda: no al pomello da bambolina!). Picchietta il colore sulle labbra e infine sulle palpebre, sia su quella mobile che su quella fissa. Per un risultato più deciso, aggiungi un po’ di prodotto fino a raggiungere l’intensità desiderata.

launchmetrics

Un blush multiuso in una sfumatura primaverile: All-In-One Cream Color Tangy Grapefruit di Sephora (12,99 euro).

Il KHOL NERO per un make up di tendenza

BLACK IS BACK, dicono i tanti stilisti che per la primavera- estate hanno puntato sullo sguardo. Intenso e magnetico, diventa spesso il punto focale di tutto il make up. Occhi in primo piano, quindi, da valorizzare anche solo con un tratto di matita nera. Applicala, come hanno proposto Dior e Luisa Spagnoli, anche all’interno della congiuntiva, stile khôl (o kajal). «In questo caso è importante scegliere con attenzione la matita» avvisa Concas. «Per una lunga tenuta, ci vogliono una formula waterproof e una mina morbida. Ma perché il tratto tenga bene, senza colare, c’è un trucco: incipriare appena la zona infracigliare con una minima quantità di polvere e un pennellino sottile. Così il kajal resta fissato a lungo».

La punta della matita Legendary Wear Velvet Kohl Eyeliner di Pat McGrath Labs (36 euro) è molto morbida.