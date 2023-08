Make up a prova di caldo? Usa lo spray fissante per il trucco

T emi il caldo, odi il sudore e per questo hai rinunciato al trucco? Niente paura, prova lo spray fissante per un make up che sia veramente impeccabile

Per un make up resistente, a lunga durata e a prova di caldo, lo spray fissante è quello che ci vuole. Sai però applicarlo con cura? Per un risultato impeccabile, ecco cosa fare…

Scopri l’efficacia dello spray fissante per il trucco

Hai studiato nei dettagli i trucchi da seguire per un make up estivo mozzafiato? Allora, perché rischiare di rovinarlo con il sudore quando sei rilassata in spiaggia? Se vuoi goderti una giornata di mare senza rinunciare al trucco, lo spray fissante è proprio quello che ci vuole.

Da accessorio di nicchia a prodotto imprescindibile della beauty routine di molte donne, soprattutto in estate: il potere dello spray fissante lo rende assolutamente irresistibile. Non puoi farne a meno se ti stai preparando a una cerimonia importante e se il caldo non ti dà tregua, non puoi di certo rischiare di sprecare le molte ore impiegate davanti allo specchio. Non è miracoloso, ma fa una grande differenza (e ti darà un aiuto davvero prezioso). Generalmente, è a base di alcol ed è possibile optare tra molteplici formulazioni. Puoi scegliere la più adatta a te in base al finish che preferisci oppure prova la versione più in linea con le caratteristiche della tua pelle. Quando le temperature salgono, prova le formule opacizzanti: resterai folgorata dalla loro efficacia (e il tuo make up sarà impeccabile anche a 40 gradi).

Attenta però a non confondere lo spray fissante con il primer. Si tratta di due prodotti ben diversi. Se il primer va steso sul viso prima di truccarti, per favorire la tenuta di fondotinta e ombretti, lo spray fissante è l’ultimo passaggio del make up e serve per “sigillare” i prodotti che hai già applicato, in crema o in polvere. Una volta nebulizzato sul viso, lo spray fissante garantisce un make up a lunga durata e, al contempo, idrata la pelle, lasciandola respirare, non ostruendo i pori e facendola apparire ancora più sana e luminosa. Ma i benefici dello spray fissante non sono finiti… Ebbene sì, perché uno dei suoi punti di forza è la praticità: lo spray è comodo e sempre pronto all’uso. Perfetto da tenere nella borsa, puoi usarlo nel corso della giornata ogni volta che vuoi per migliorare la tenuta del trucco o, più semplicemente, per rinfrescare un po’ il tuo viso.

Come applicarlo

Applicare sul viso lo spray fissante è facilissimo. Ti basta seguire con attenzione alcuni passaggi per un risultato che sia sorprendente e a lunga durata.

Lo spray fissante va vaporizzato sul viso dopo aver realizzato la base con i tuoi prodotti preferiti oppure al termine della tua seduta di trucco. Se non vuoi applicarlo direttamente sul viso, spruzza il prodotto su un piumino da cipria per fissare in maniera più decisa i punti critici, la zona T in particolare. Le nuove formule sono dolci e delicate, profumate, luminose e idratanti, non lasciano quell’odiosa sensazione di unto e si adattano bene a diversi tipi di pelle. Le formulazioni più green, inoltre, sono ricche di antiossidanti, alghe e altri ingredienti naturali. I più moderni spray fissanti sono freschi e perfetti per l’estate. Se vuoi rimpolpare e levigare il viso, prova le versioni contenenti nicotinamide e ialuronato di sodio. E se vuoi proteggere la tua pelle sensibile, prova prodotti a base di estratti di camomilla: l’effetto lenitivo è garantito. Insomma, lo spray fissante è l’ultimo step del make up, per un risultato long lasting assicurato.