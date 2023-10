Come usare l’ananas per la beauty routine

L 'ananas è un frutto tropicale dalle molte proprietà. Ha effetti lenitivi, idratanti ed esfolianti. Ricco di vitamine E e C, è ideale per essere inserito nella vostra beauty routine.



Idrata e illumina la pelle

Composto da acqua per oltre l’80%, l’ananas è un ottimo idratante e rende la tua pelle luminosa, tonica e levigata. Le sue proprietà antiossidanti contribuiscono a rallentare il processo di invecchiamento della pelle mentre quelle antibatteriche a combattere le imperfezioni come l’acne.

La maschera per il viso

Preparare una maschera per il viso a base di ananas è molto semplice. Frullate un paio di fette nel mixer e, una volta ottenuta una polpa soda, aggiungete un cucchiaino di miele e un cucchiaio di yogurt al naturale. Lasciate in posa la maschera per dieci minuti e poi detergete dolcemente viso e collo con acqua tiepida. La pelle sarà nutrita e rinfrescata.

Il tonico per il viso

Se volete realizzare un tonico per il viso a base di ananas, unite acqua e centrifugato di succo di ananas fresco. La proporzione è 1 a 2. Versate il tonico su un batuffolo di cotone e come fate con tutti i tonici, usatelo dopo il latte detergente.

Lo scrub

L’ananas, ricco di proprietà nutrienti, è perfetto anche per realizzare uno scrub corpo naturale. Frullate qualche fetta e unitevi un paio di cucchiai di farina di mandorle. Applicate lo scrub ottenuto sul corpo e massaggiate con movimenti circolati dal basso verso l’alto. Poi risciacquate con acqua tiepida. Eliminerete le cellule morte e la pelle sembrerà rigenerata.

La cura dei capelli

La polpa e il succo di ananas rappresentano un’opzione valida anche per prendersi cura dei capelli e della cute. La polpa agisce sul cuoio capelluto contro la forfora e le irritazioni, regolando la produzione di sebo grazie alla sua funzione idratante.