Come truccarsi con gli occhiali? I consigli per valorizzare il tuo sguardo

A nche con gli occhiali è possibile valorizzare lo sguardo ed essere impeccabile in ogni occasione: ecco come fare

Non sopporti le lenti a contatto e non puoi fare a meno degli occhiali? A causa di quella montatura però, il trucco è diventato un problema... E invece non hai nulla di cui temere, perché bastano pochi accorgimenti per realizzare un make up mozzafiato e valorizzare il tuo sguardo. Ecco allora come truccarsi con gli occhiali.

Come truccarsi con gli occhiali? Comincia dalla base

Come sempre, comincia dalla base. Applica il fondotinta e sfumalo al meglio in modo che sul naso risulti impercettibile. Poi, per il fissaggio, non dimenticarti la cipria, da applicare anche nei punti coperti dagli occhiali. Se decidessi di toglierli, eviterai stacchi cromatici di cattivo gusto.

E dopo aver rimesso gli occhiali, valorizza il tuo viso con il blush. Ricordati però di prestare attenzione ai punti in cui lo applichi: tutto dipende dalla dimensione della tua montatura. Inoltre, in caso di occhiaie troppo evidenti, non dimenticarti il correttore leggermente illuminante. Meglio ancora se applichi regolarmente una crema anti-stanchezza.

Punta sullo sguardo

Poi arriva il momento degli occhi, che noi donne vogliamo sempre rendere seducenti e ammalianti. Anche se porti gli occhiali, lo sguardo deve essere magnetico. Se pensi che con un paio di occhiali addosso non sia possibile raggiungere l’obiettivo, sappi che ti stai sbagliando. Ebbene sì, perché qualsiasi sia il motivo per cui porti gli occhiali esiste il trucco adatto a te. In particolare, in caso di miopia presta attenzione agli abbinamenti. Il rischio è che gli occhi risultino ancora più piccoli. Opta quindi per ombretti dalle sfumature nude. Poi, per enfatizzare lo sguardo, traccia una linea sottile e allungata che sia della stessa tonalità dell’ombretto. Al posto del classico eyeliner nero, prova una matita marrone. Se invece non riesci proprio a stare lontana dall’eyeliner, ricordati che la riga non deve essere troppo grossa. In tal caso, l’occhio apparirebbe ancora più piccolo. In aggiunta, puoi applicare una passata di matita scura nella rima ciliare inferiore oppure, in alternativa, usane una burro o nude all’interno dell’occhio.

Se invece sei astigmatica, lo smokey-eye fa proprio al caso tuo. Lo stesso vale se sei presbite o ipermetrope. Gli occhi risulteranno così più grandi e davanti al tuo sguardo l’effetto “wow” è garantito, anche con gli occhiali. L’eyeliner, infatti, ti permette di marcare maggiormente il trucco sugli occhi. E se porti gli occhiali non c'è niente di meglio. In caso contrario, il tuo make up potrebbe apparire nascosto e poco valorizzato. Ecco allora che l’eyeliner ti viene in soccorso, regalando al tuo sguardo un tocco di grinta in più.

Mascara? Sì grazie, ma attenzione alle lenti...

Non può mancare il mascara, che è la vera ciliegina sulla torta per uno sguardo affasciante e ammaliante. È utile piegare al meglio le ciglia per evitare che sfreghino contro le lenti dei tuoi occhiali. Come fare? Ti basta tenere nel cassetto il mascara allungante e usarne uno volumizzante. Se ti piace osare, inoltre, non devi necessariamente rinunciare alle ciglia finte, purché siano corte e voluminose.

Per valorizzare lo sguardo, puoi anche curare le sopracciglia, infoltendole con la matita e fissandole con un brow gel trasparente. Non è necessario però in caso di sopracciglia già folte e scure.

Labbra, il tocco di classe a cui non si può fare a meno

Dopo aver puntato sullo sguardo, perché non impreziosire il tuo make up curando le labbra? Sono il segreto per essere davvero raffinata e seducente. Quindi, applica un lipstick e una matita labbra in pendant tra loro e, preferibilmente, in sintonia con la montatura dei tuoi occhiali. Ricorda invece che un ombretto dello stesso identico colore della montatura (o quasi) sarebbe un matchy-matchy eccessivo e piuttosto pacchiano. Meglio optare per tonalità come il marrone, il beige, il nocciola o il bronzo.

In generale è meglio non riempire il viso di colori, soprattutto se hai una montatura colorata: l’effetto potrebbe risultare troppo “pesante”. I toni nude sono sempre azzeccati e lo stesso vale quando si parla di labbra: potresti evitare il rossetto e optare per il gloss.

Truccarsi con gli occhiali? Segui l’esempio delle star

Se pensi che indossare gli occhiali sia un ostacolo per il tuo sguardo, sappi che è solo una tua idea. Persino le dive di Hollywood sfoggiano con disinvoltura i loro occhiali da vista. Non ci rinuncia, per esempio, Jennifer Aniston, che non perde nemmeno un briciolo del suo fascino.

Insomma, portare gli occhiali non significa rinunciare obbligatoriamente al make up: seguendo semplici passaggi, scoprirai che truccarsi non è mai stato così facile. Con il giusto make up, infatti, puoi valorizzare il tuo viso a dispetto di quella montatura. Ricorda che è proprio la sua forma a influenzare il trucco. Per esempio, se la montatura dei tuoi occhiali è arrotondata, devi cercare di allungare gli occhi. Per farlo, l’eyeliner nero ti viene in aiuto e i cat eyes sono quello che ci vuole. Se però hai optato per una montatura più squadrata, meglio un make up più leggero. Usa allora la tecnica dello smokey per sfumare l’ombretto. Per il colore, a te la scelta: potresti prediligere un tono più soft per il giorno, ma osare di più per la sera. Ricorda però che le tonalità fredde e azzurrine sono tendenzialmente da evitare.