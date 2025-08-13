La seconda stagione di Mercoledì ha fatto il suo esordio e, con essa, è tornata anche l’influenza estetica che la serie ha già esercitato fin dal suo debutto nel 2022. Jenna Ortega, volto della protagonista gotica della famiglia Addams, è diventata l’icona di una nuova tendenza che sembra ribaltare il paradigma della bellezza femminile imperante negli ultimi anni: quello della cosiddetta «clean girl». In opposizione a pelle luminosa, capelli sempre ordinati e look minimali, si fa largo un’estetica più cupa, disordinata e apparentemente trascurata, che però esprime una forma alternativa di autenticità.

Lo stile di Mercoledì Addams

Nel personaggio interpretato dall’attrice statunitense, tutto comunica uno stile anti-patinato: dalle occhiaie accentuate al viso pallido, fino ai capelli intrecciati e alle unghie corte e scure. Un’immagine che non risponde ai canoni classici del glamour, ma che proprio per questo riscuote una nuova forma di successo, in particolare sui social, dove il trucco da «ragazza stanca» si sta affermando come una delle mode più seguite.

L’esaltazione delle imperfezioni

A differenza della tendenza che ha dominato il mondo del beauty, fondata su naturalezza apparente e perfezione costruita, la nuova corrente si basa sull’accettazione delle imperfezioni. Il viso affaticato, i contorni non definiti, le ombreggiature profonde diventano elementi di stile e non più segni da coprire o correggere. Si tratta di un’interpretazione più viscerale e meno filtrata della femminilità, che sembra parlare con maggiore onestà a una generazione stanca delle apparenze.

Il trucco di Mercoledì Addams

Il trucco ispirato a Mercoledì Addams predilige i colori freddi, le texture opache, le sfumature irregolari. È una bellezza costruita sull’idea di non sembrare truccata, o meglio, di apparire come se ci si fosse appena svegliati da una notte turbolenta. Le occhiaie non vengono coperte, ma valorizzate. L’eyeliner non è perfetto, anzi, è sbavato ad arte. La pelle non viene resa uniforme, ma lasciata libera di mostrare la propria grana.

Il successo del make-up di Mercoledì Addams

Il successo virale di questa tendenza è stato alimentato anche da creator e influencer che, sui principali canali digitali, hanno interpretato a modo loro lo stile «grunge romantico» ispirato a Mercoledì. Ombre scure sotto gli occhi, blush appena percettibili, labbra desaturate e tratti indefiniti: sono i tratti distintivi di un’estetica che si oppone alla brillantezza forzata dell’estate e abbraccia una versione più emotiva e intensa della bellezza. Si tratta di un’estetica meno immediata, certo, ma anche più carica di significato. Lascia spazio all’individualità, al vissuto, al non sentirsi sempre al proprio meglio.

