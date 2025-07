Ti è mai capitato di provare un trattamento a base di olio, solo per abbandonarlo subito perché lasciava la pelle o i capelli troppo unti? Se sì, molto probabilmente hai usato l’olio sbagliato — o semplicemente nel modo sbagliato. È vero: molti evitano gli oli per la loro texture, spesso percepita come troppo grassa. Eppure, sono uno dei trattamenti più completi e naturali che puoi regalare a pelle e capelli. Questo perché gli oli vegetali sono ricchi di acidi grassi, sostanze lipidiche molto simili a quelle naturalmente presenti nella pelle.

Usare un olio significa nutrire a fondo e in modo duraturo. Inoltre, gli oli creano una sorta di film protettivo che aiuta a trattenere l’idratazione e prevenire la disidratazione cutanea. Insomma, meglio di così! Se cerchi un trattamento efficace, naturale e accessibile, l’olio è un alleato perfetto — in ogni stagione. D’inverno aiuta a rinforzare la barriera lipidica della pelle, mentre d’estate è l’ideale per contrastare la secchezza, soprattutto su lunghezze e punte dei capelli.

Vuoi provarli senza l’effetto unto? Ecco una mini guida pratica per scegliere l’olio giusto e usarlo nel modo corretto.

Gli oli vegetali

Non tutti gli oli sono uguali. Alcuni, come l’olio di cocco, sono molto nutrienti ma possono risultare troppo pesanti sulla pelle. Altri, come l’olio d’oliva, sono eccellenti ma adatti solo a determinati tipi di pelle e un po’ difficili da eliminare completamente dai capelli. Meglio orientarsi su oli leggeri, ad assorbimento rapido e versatili. Ecco i migliori da provare.

Gli oli corpo e capelli migliori da provare (senza ungere!)

1. Olio di jojoba

È in realtà una cera liquida, molto simile al sebo naturale della pelle. Leggerissimo, si assorbe rapidamente e non occlude i pori. Ideale per pelli miste o grasse e perfetto anche per il cuoio capelluto, perché riequilibra la produzione di sebo.

2. Olio di argan

Ricchissimo di vitamina E e antiossidanti, nutre in profondità senza appesantire. È ottimo sia sulla pelle che sui capelli, specialmente per punte secche e sfibrate. Ha anche un effetto illuminante.

3. Olio di rosa mosqueta

Leggero ma potentissimo: stimola la rigenerazione cellulare, attenua cicatrici e discromie, ed è perfetto per le pelli secche, mature o segnate. Da usare preferibilmente di sera, per sfruttarne al massimo le proprietà rigeneranti.

4. Olio di mandorle dolci

Un classico, delicatissimo e ben tollerato anche dalle pelli sensibili. Ottimo per prevenire le smagliature, elasticizzare la pelle e idratare in profondità. Si assorbe meglio sulla pelle ancora leggermente umida.

5. Olio di vinaccioli

Molto leggero, ad assorbimento rapido e ricco di polifenoli. È ideale per chi cerca un olio che nutra senza appesantire, perfetto anche per la zona del contorno occhi o come booster nei trattamenti viso.

Olio di jojoba biologico è un bestseller di Melvita (€ 14). Protegge la pelle dalla disidratazione e dona morbidezza e lucentezza ai capelli secchi e fragili.

Formulato con il50% di olio di mandorle dolci, l’olio Souplesse Mandorla di L’Occitane (€ 39) aiuta a rassodare e ammorbidire la pelle.

Olio di Argan Rougj (€ 12,90) nutre a fondo e non unge.

Come usare gli oli corpo e capelli

Sulla pelle : applica sempre su pelle leggermente umida, subito dopo la doccia . Questo aiuta l’olio a penetrare meglio e riduce l’effetto “unto”. Soprattutto, applica pochissime gocce.

: . Questo aiuta l’olio a penetrare meglio e riduce l’effetto “unto”. Soprattutto, applica pochissime gocce. Sui capelli: l’olio può essere usato come impacco pre-shampoo, da lasciare in posa per 20-30 minuti prima del lavaggio. Attenzione però: impacco non significa usare mezza bottiglia! Ne basta una piccola quantità — circa una noce — da distribuire uniformemente sulle lunghezze, evitando le radici.

Scalda l’olio tra le mani e applicalo con le dita, pettinando i capelli con le mani per districarli delicatamente e distribuire bene il prodotto. Una volta applicato, raccogli i capelli in uno chignon morbido e avvolgili con della pellicola trasparente (tipo quella da cucina): questo aiuta il calore a far penetrare meglio l’olio. Lascia in posa per 30-60 minuti, poi risciacqua con uno shampoo delicato. Non serve lavare e rilavare: l’idea è nutrire, non rimuovere tutto.

In alternativa, puoi usare una sola goccia di olio sulle punte umide, subito dopo la doccia: aiuta a domare il crespo, sigillare le doppie punte e donare lucentezza, senza appesantire.

Hai mai provato un olio secco?

Scommettiamo che te ne innamorerai. Pur essendo un olio, la sua texture è sorprendentemente leggera: si assorbe all’istante e lascia sulla pelle solo un velo setoso, senza tracce di untuosità. È talmente sottile che, dopo l’applicazione su pelle o capelli, non serve nemmeno lavarsi le mani.

Ma cos’è davvero un olio secco? Si tratta di una miscela di oli vegetali formulata per penetrare rapidamente senza lasciare quella classica pellicola grassa tipica degli oli tradizionali. Un vero capolavoro della cosmetica: unire le proprietà nutrienti degli oli naturali (ma a volte anche agenti idratanti, ad esempio lo squalano) a una consistenza asciutta e impalpabile.

Uno degli esempi più iconici? L’olio secco multifunzione di Nuxe, una sinergia di 7 preziosi oli 100% vegetali, selezionati per le loro virtù complementari e la perfetta compatibilità con la pelle: Olio di Tsubaki, Olio di Argan, Olio di Macadamia, Olio di Borragine, Olio di Camelia, Olio di Nocciola, Olio di Mandorle Dolci.

Come utilizzare l’olio secco su viso, corpo e capelli

Viso: applica 1 spruzzo da solo oppure miscela qualche goccia con la tua crema abituale nel palmo della mano. Stendilo con movimenti leviganti, dal centro verso l’esterno del viso.

applica 1 spruzzo da solo oppure miscela qualche goccia con la tua crema abituale nel palmo della mano. Stendilo con movimenti leviganti, dal centro verso l’esterno del viso. Corpo: massaggia con movimenti circolari, insistendo su zone secche o soggette a smagliature, come gambe e décolleté.

massaggia con movimenti circolari, insistendo su zone secche o soggette a smagliature, come gambe e décolleté. Capelli: scalda qualche goccia tra le mani e distribuiscila su lunghezze e punte, ogni volta che i tuoi capelli hanno bisogno di nutrimento.

Il mitico Huile Prodigieuse, l’olio multifunzione per corpo e capelli di Nuxe, ora anche in versione roll on (€ 32).

Legendary Oil di Royal Beauty (€ 14,90) mixa oli di jojoba e oliva e ha un profumo straordinario.

Con Propoli + 6 Oli preziosi e 7% di Squalano nutre profondamente e rigenera pelle e capelli: My Beeloved Oil olio secco multiuso 100% naturale di Apivita (€29,90).

