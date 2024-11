Gli occhi sono lo specchio dell’anima e, purtroppo, anche dell’età. Per fortuna con ingredienti e gestualità giusti possiamo dare un effetto refresh a zampe di gallina, borse, occhiaie o palpebre rilassate. Ma prima alcuni dati utili: la zona del contorno occhi è costituita da 22 muscoli in continuo movimento, infatti sbattiamo le palpebre in media 10.000 volte al giorno. Inoltre, è tra le più delicate del viso: la pelle, in questa area, è 10 volte più sottile di quella del resto dell’ovale e subisce in maniera più rapida la degradazione di collagene ed elastina.

Cos’è che fa invecchiare il contorno occhi?

A cambiare è anche la conformazione – particolarissima – di questa area. Col tempo i muscoli di tutto il corpo tendono naturalmente a irrigidirsi e accorciarsi. Il muscolo dell’occhio, però, è rotondo, per questo con l’avanzare dell’età lo sguardo diventa più piccolo e leggermente più chiuso. Le rughe attorno agli occhi, dette zampe di gallina, tendono ad accentuarsi quando si mantiene costantemente la tensione e la contrazione di questi muscoli.

Massaggi, trattamenti e i consigli delle facialist

Hai capito bene: la causa di rughe e mancanza di elasticità non sta solo nella degradazione di elementi costitutivi della pelle come acido ialuronico o ceramidi, ma anche (o soprattutto?) nella tensione del tono muscolare dell’occhio. Non ci credi? Dai uno sguardo ai tutorial della super facialist delle star Sarah Chapman, famosa per il trattamento “Skinesis”, oppure a “Oceano”, trattamento messo a punto in Italia da Antonìa Stefanaki. Il segreto della loro tecnica manuale sta proprio nel “distendere” e tonificare i muscoli facciali.

Skincare specifica e prodotti applicati con costanza

A questo punto sono due le informazioni da tenere a mente: la skincare riservata al contorno occhi deve essere specifica e studiata appositamente, inoltre i prodotti vanno applicati con cura, attraverso un massaggio in grado di risvegliare e aprire davvero lo sguardo. Ovviamente puoi aiutarti anche con i patch occhi e i mini roll-on.

I massaggi per ringiovanire il contorno occhi

La prima cosa da tenere in considerazione non è il prodotto, ma il massaggio. Senza un massaggio adeguato, anche la formula più performante avrà risultati parziali. La facialist Antonìa Stefanaki spiega: «Le occhiaie indicano stress ed esaurimento energetico. Gli occhi gonfi e le borse sono un segnale che il corpo e la mente sono in uno stato di squilibrio. Quale piccolo cambiamento possiamo attuare oggi? Ciò che può davvero fare una drastica differenza nell’aspetto del nostro sguardo è il massaggio con relativo drenaggio.

Si eseguono due movimenti diversi per trattare gli occhi nel modo giusto:

1. Un massaggio circolare dall’esterno verso l’interno per tonificare e stirare. Con questo movimento rilasciamo la tensione, stimolando collagene ed elastina, e quindi distendiamo e apriamo il muscolo oculare.

2. Un massaggio dall’interno verso l’esterno per drenare i linfonodi e purificare.

SUPER-TIP: durante la giornata, quando possiamo, facciamo con le dita una “O” grande, così i muscoli sotto l’occhio si allungheranno (stretching) e si rilasseranno da tutte le tensioni. Altro consiglio importante: non strizzare gli occhi quando vai a dormire. Uno sguardo radioso dona luce a tutto il volto».

Contorno occhi: gli ingredienti giusti per ogni età

L’acido ialuronico è l’ingrediente più trasversale che ci sia (va bene anche a 20 anni). È un umettante, ciò significa che trattiene l’acqua nella pelle, idratandola. Altro passpartout la caffeina, presente non a caso anche nei tanti roll-on contro borse e occhiaie. Dai 30 in poi via libera a ceramidi, peptidi e collagene, preziosi per il loro effetto rimpolpante. Sono elementi naturalmente presenti nel nostro corpo e che si trovano in creme antiage o sotto forma di booster in fiale da aggiungere alla crema idratante.

Altro ingrediente fondamentale è la Vitamina C, antiossidante per eccellenza in grado di proteggere le cellule e anche regolare melanina. Per questo è un ottimo illuminante – oltre che energizzante – per il tuo contorno occhi. Senza contare i tanti fitoestratti che forniscono proteine o acidi grassi essenziali (pensa alle creme occhi all’avocado!). Ok a 30 anche il bakukiol, alternativa soft al retinolo, che invece si introduce idealmente dai 40 in poi. A giorni e periodi alterni, per integralo con più indulgenza dai 50 in su.

Qual è il migliore contorno occhi? I nostri 12 prodotti preferiti

Laneige è diventato popolare grazie alla sua maschera labbra, ma ne ha una fantastica anche per il contorno occhi. Bouncy & Firm Eye Sleeping Mask si applica la sera prima di andare a letto, la matcherà agisce con collagene, peptidi e caffeina. Per uno sguardo super riposato e luminoso al risveglio (€32). Naturale e super concentrato: Hyper-Concentrate Eye Serum di Freshly Cosmetics (€35,95) aumenta l’idratazione del contorno occhi del 61%, schiarisce le occhiaie e riduce le rughe. Arricchito con Vitamina C incapsulata al 10%, una miscela di niacinamide e di peptidi, Guava Vitamin C Bright Eye Gel Cream di Glow Recipe (€38) illumina lo sguardo con la sua formula clean. La texture avvolgente ma leggera di Global-Eyes di Matis (€69) agisce sulla riparazione della matrice extracellulare. Contrasta gli effetti del tempo e riduce tutti i segni dell’età. Ideale per tutte le donne che cercano un prodotto multifunzione che tratti le diverse problematiche del contorno occhi. La formula avanzata di Luminous Eye Cream di Phosbeauty Skincare (€120) contiene un’elevata concentrazione di Acido Gamma Amminobutirrico, neurotrasmettitore inibitorio del sistema nervoso centrale che agisce sulla tensione muscolare riducendo drasticamente le rughe di espressione e le linee profonde localizzate sulla zona perioculare. Con un cocktail di 5 ceramidi identiche a quelle naturalmente presenti nella pelle, 4 tipi di vitamina C e retinolo, Ceramide-Enriched Firming Crema Contorno Occhi di Paula’s Choice (€51) ha una potente azione anti rughe e discromie. Liftactiv Collagen Specialist Contorno Occhi di Vichy (€32,01, in farmacia) aiuta a potenziare i 5 tipi di collagene della pelle. Formulata con Peptidi Pro Collagene, Proxylane e Vitamina CG, corregge le rughe anche più profonde, riduce l’aspetto delle borse e contrasta la comparsa delle occhiaie per una pelle più liscia e luminosa. Renewal Retinol Eye Contour di Endocare (€39, in farmacia) è un trattamento intensivo con retinolo e acido ialuronico dalla triplice azione: ritexturizzante, decongestionante, illuminante. Grazie allo speciale applicatore metallico ha un effetto freddo per aiutare a migliorare la microcircolazione, decongestionare, defaticare e rinfrescare il contorno occhi. DERM CORREXION® Fill + Treat Siero di RoC (€51,90) cancella istantaneamente e nel tempo la comparsa di linee e rughe ostinate. Le tre forme di acido ialuronico lavorano subito per riempire le rughe, mentre il Retinolo puro e la Swertiamarina migliorano l’aspetto delle rughe. La texture ricca di Absolute Revitalizing Eye Cream di Insìum (€160) è stata creata per rafforzare la barriera cutanea del contorno occhi (compresa la zona della palpebra superiore). Ha un effetto antiage globale grazie a un mix di ingredienti biotecnologici mirati. Vegano e clean, il Roll on Contorno Occhi di Alverde (€3,99, negli store dm) ha una sfera di metallo che decongestiona subito e massaggia sulla pelle acido ialuronico e estratto d’aloe vera. Formula Eyes Duo Peptide di LeLang Skincare (€44, in farmacia) è formulato con peptidi dinamici funzionali ad azione mirata, pensato per contrastare le borse e le piccole rughe intorno agli occhi. In sinergia con questi principi attivi lavorano anche la Niacinamide (o Vitamina B3) e la caffeina. Un vero booster per contorno occhi e palpebre.

Leggi anche Guida definitiva al dry brushing