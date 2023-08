Piace proprio a tutte, ma cos’è il fondotinta cushion?

A rriva dalla Corea, è facile e pratico da usare: provalo e diventerà indispensabile nella tua quotidiana beauty routine. Per un viso sempre impeccabile, scopri il fondotinta cushion

Dimentica il solito fondotinta: dalla Corea arriva una tendenza beauty assolutamente irresistibile. Pratico, compatto ma dall’anima liquida, facile da applicare e sempre più amato dalle donne: hai mai provato il fondotinta cushion? Se non ne hai mai sentito parlare, sappi che è arrivato il momento di rimediare.

Cushion, ecco cosa devi sapere sul fondotinta del momento

Il segreto del suo successo? La praticità. Ebbene sì, perché se ogni giorno sei di corsa saprai bene che risparmiare tempo si rivela fondamentale. Se vuoi essere impeccabile in poco, il fondotinta cushion fa al caso tuo. E se in borsa non hai mai spazio, è davvero il prodotto giusto per te.

Dimenticati pennelli, spugnette, blender e specchietti. Per avere tutto ti basta un solo prodotto: il fondotinta cushion, naturalmente. Dalla Corea è sbarcato anche in Occidente e persino i brand di lusso non hanno resistito al suo successo. La texture leggera e idratante del cushion ti permette di applicarlo più volte nel corso della giornata, senza appesantire il viso, rovinare l’incarnato o farlo risultare troppo pastoso. Appena arrivato, sembrava più una crema colorata che un fondotinta vero e proprio. Non era molto igienico e il packaging non veniva particolarmente apprezzato. I cushion di ultima generazione, invece, sono sicuri ed efficaci.

Se vuoi massima coprenza sul tuo viso, prima applichi il tuo fondotinta preferito e poi realizzi un secondo strato con un prodotto specifico per la zona T. Se però nel corso della giornata noti che il tuo make up si sta sbiadendo, ecco che il fondotinta cushion ti viene in aiuto: basta una ritoccatina per sfoggiare un viso impeccabile. Da evitare la cipria (o potresti apparire un po’ più in là con gli anni) e limitati a usare un perfezionatore viso, che funziona come carta assorbente e aiuta a regolare la produzione di sebo. Ma non è tutto: i nuovi cushion sono appositamente formulati per essere usati da soli, senza ricorrere necessariamente a una stratificazione di prodotti. Sono all in one multitasking, l’ideale per modulare l’applicazione a seconda dei gusti personali e dei risultati che si vogliono ottenere.

Come applicarlo

I fondotinta cushion sono dotati di un cuscinetto (da cui prende il nome il prodotto), sul quale bisogna premere l’applicatore. Più pressioni farai, maggiore sarà la quantità di prodotto erogata. Abbonda se vuoi un effetto più intenso e coprente. In caso contrario, ti bastano pochi “tap”. Il metodo si rivela così assolutamente anti-spreco: avrai a disposizione solo la quantità che ti serve davvero, senza eccessi.

Se vuoi un risultato impeccabile, attenzione all’applicazione. La spugnetta va picchiettata e non trascinata. Dopo averla sporcata con il fondotinta, bisogna picchiettarla delicatamente dal centro verso l’esterno. Puoi insistere maggiormente nelle zone del viso che necessitano di più coprenza, rimanendo leggera negli altri punti. Se, al contrario, preferisci una base perfettamente uniforme, ti basta picchiettare un paio di volte. L’importante, ricordatelo, è procedere dall’interno all’esterno.