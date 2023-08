E se approfittassi dell'estate per coltivare la tua passione sui profumi? Perfezionarti nel trucco? Conoscere gli integratori per la pelle? Qui alcuni titoli beauty che vale la pena leggere in vacanza: la tematica leggera, ma non troppo, si presta eccome...

Il reparto bellezza delle librerie è sempre un po’ confusionario. Il libro sullo yoga per il viso si mescola a quello sui cosmetici fai-da-te, i profumi sembrano assenti e la skincare si destreggia tra il trattato di dermatologia e il bignami delle superiori. Così, è un po’ difficile capire a colpo d’occhio il libro che potrebbe piacerci. Del resto, il beauty è per antonomasia un insieme di categorie: profumi, capelli, pelle, trucco. Per ognuna di queste, abbiamo individuato i libri più interessanti. Che affrontino la questione in un mix di leggerezza e divulgazione. Perché informarsi – anche sulle cose di bellezza – è alla base di scelte consapevoli su ciò che fa bene a pelle e capelli. E alla nostra anima, dice qualcuno…

1. Profumologia, un manuale sui profumi

Una grafica accattivante e una scrittura agile per “sistematizzare” l’universo dei profumi. Pagine coloratissime ricche di illustrazioni e fotografie (anche d’epoca) in cui si passano in rassegna le varie tipologie di fragranze. Il tutto con esempi e schemi pratici che aiutano a orientarsi tra le famiglie olfattive, sotto-categorie comprese. Per i più curiosi, ci sono le sezioni sulla scelta del profumo in base al segno zodiacale e alla professione, che aggiungono freschezza a una materia difficile da raccontare con le parole. Completano il libro Profumologia cenni di storia del profumo in cui, tra l’altro, si spiega perché alcuni profumi sono diventati famosi (e immortali).

L’autore

Sinister è il nome d’arte sui social (TikTok in primis) di Matilda Morri, una giovanissima appassionata di profumi che ha studiato presso Mouillettes & Co di Parma, il centro di formazione professionale specifico sul profumo.

Profumologia, Conoscere il mondo dei profumi e scegliere la fragranza perfetta, di Sinister (Cairo Editore, 19 euro)

2. Un libro per imparare a truccarsi (meglio)

Dedicato alle principianti, ma anche a chi vuole perfezionarsi nella tecnica del make-up, “Vi svelo il trucco” è un manuale ricco di consigli pratici. Tutorial step-by-step ricchi di foto e illustrazioni spiegano i segreti per correggere eventuali difetti ed esaltare i pregi del proprio viso. Non mancano le indicazioni sulla teoria del colore in modo da comprendere a quale stagione cromatica si appartiene, secondo l’armocromia. E poi cenni di storia del trucco, curiosità e tante informazioni. Sì, perché il libro non è solo un manuale pratico ma anche un invito a riflettere perché il trucco può essere importante per il benessere dell’anima.

L’autore

Erika Marin, sui social Erikioba, ha iniziato come youtuber di trucco mentre studiava Lettere a Padova, per poi approfondire la sua passione attraverso vari corsi professionali. Oggi insegna make-up e storia della cosmesi all’Università di Ferrara e trucco Correttivo e Abbellimento presso la MBA (Making Beauty Academy) di Milano.

Vi svelo il trucco. Manuale di make-up correttivo e abbellimento di Erika Marin (Gribaudo 19,90 euro).

3. Un libro sui capelli

In libreria, nel reparto bellezza i libri sui capelli scarseggiano. La scienza dei capelli colma la lacuna con un’informazione scientifica ma divulgata in modo coinvolgente. Qui non si parla di acconciature o piega fai da te, ma di chimica (semplice) e meccanica (altrettanto semplice). Ad esempio, si spiega perché quel tal prodotto funziona e perché quell’altro è solo una trovata di marketing. O ancora, il meccanismo dei ferri del mestiere come piastre e styler. Un libro affascinante che parte dalla struttura del capello (la famosa fibra capillare di cui si sente spesso parlare da parte dei parrucchieri) per rendere il lettore più consapevole di ciò che – testuale – «ci mettiamo in testa».

L’autore

Elena Accorsi Buttini è farmacista con un master in tricologia. Si occupa di marketing scientifico per il settore cosmetico.

La scienza dei capelli, La verità, i falsi miti, il modo migliore per prendersene cura di Elena Accorsi Buttini (Gribaudo, 16,90 euro)

4. Un libro sull’anti-età dal punto di vista della pelle

Il libro parte da una prospettiva differente: non più combattere l’invecchiamento a tutti i costi, ma accettarlo e renderlo più bello, nei limiti del possibili. È ciò che oggi si definisce con il concetto di longevità, che si declina in vari ambiti. In queste pagine ci si focalizza sulla bellezza con tanti consigli – non banali – per mantenere la pelle sana. Ecco quindi indicazioni sulla skincare divisa per fasce d’età, l’alimentazione anti-age, gli integratori specifici per la pelle e tanto altro per chi desidera mantenere un bell’aspetto senza ossessioni.

L’autore

Giulia Penazzi è cosmetologa e formulatrice, laureata in Farmacia. Lavora da oltre 20 anni nel settore cosmetico destreggiandosi tra docenze presso corsi di formazione, consulenze tecniche di linee skincare e formulazioni chimiche. Ha scritto diversi libri sul tema cosmetico.

Invecchiare non è una colpa, Consigli di cosmesi e stile di vita per il well-aging di Giulia Benazzi (Edizioni LSWR 20,90 euro)

5. Un punto di vista critico sui cosmetici naturali

Per critico non si intende giudicante, ma “spirito critico”. Il libro si propone, infatti, di sviluppare una maggiore consapevolezza nei consumatori, che li aiuti a scegliere in modo autonomo i propri cosmetici. Senza lasciarsi sedurre dalle mode. Con un tono obiettivo e pragmatico, tipico di chi proviene dalla scienza, l’autrice spiega che naturale non è sempre sinonimo di benefico, e che spesso dietro i cosmetici bio c’è molta narrazione in stile greenwashing. Vale la pena di conoscere i “retroscena” della cosmesi naturale, quindi, per farsi un’idea più ampia su un orientamento della skincare che da oltre 10 anni sta conoscendo un successo senza fine.

L’autore

Beatrice Mautino è una divulgatrice scientifica, molto attiva sui social e varie piattaforme digitali con il nome “Divagatrice”. Dopo la laurea in Biotecnologie industriali a Torino, ha conseguito un dottorato di ricerca in Neurobiologia sempre a Torino e un master in Comunicazione della scienza.

È naturale bellezza di Beautrice Mautino (Mondadori 13 euro).

6. Un libro sulla ginnastica per il viso

«Il benessere è nelle tue mani, cura e allena il tuo viso». Dedicato a chi ama fare le “smorfie” con la mimica facciale per tenere lontane le rughe. In realtà, parlare di smorfie è riduttivo, poiché in questo manuale vengono illustrate esercizi moderni per mantenere la pelle tonica, proprio come i muscoli del corpo. È un percorso di quattro settimane per ritrovare bellezza, armonia, lucentezza in un modo del tutto naturale e progressivo. Il libro è corredato da tante foto step by step e QRCode per avere accesso al contenuto digitale.

L’autore

Veronica Rocca nasce come infermiera ma poi sente la vocazione per il mondo del beauty e della skincare. Così ha coltivato la sua passione frequentando i master di estetica medica all’Università di Tor Vergata.

Face Training di Veronica Rocca (Gribaudo, 16,90 euro).

7. La storia del trucco e dei cosmetici

Chiude la nostra rassegna sui libri sul beauty, un tomo dal sapore enciclopedico. Dedicato ai veri appassionati di trucchi e cosmesi (in altri ambiti si direbbe per “livello avanzato”). L’opera racconta in oltre 350 pagine come si è evoluto il concetto di trucco dai primi anni del ‘900 ai giorni nostri. I capitoli sono divisi per decenni, ad esempio gli anni ’60, ’70 e così via. Tante le fotografie dell’epoca che testimoniano i cambiamenti dell’estetica in oltre 100 anni. Inoltre, per ogni decennio sono indicate le tecniche per truccarsi – ed eventualmente truccare – come allora. Il volume fa parte di un progetto più ampio sulla storia del trucco, e segue infatti quello – sempre edito LSWR – sul periodo che va dall’antichità all’Ottocento.

L’autore

Stefano Anselmi è un noto consulente d’immagine e trucco per servizi fotografici, campagne pubblicitarie, video musicali e copertine. Dopo essere stato direttore didattico e artistico delle più importanti scuole di trucco d’Italia, ha aperto la sua “Accademia Stefano Anselmo,” ateneo di formazione internazionale con sede a Milano e partner in tutta Italia.

Storia del trucco e dei cosmetici dal Novecento a oggi di Stefano Anselmi (Edizioni LSWR, 49,90 euro)