Smalto bordeaux, un classico raffinato che sta bene non solo in autunno

S e vuoi essere raffinata in qualsiasi stagione, sfoggiando quel tocco chic ed elegante che ti contraddistingue, ricorda che le unghie giocano un ruolo importante… Hai mai pensato allo smalto bordeaux? Provalo per un risultato davvero impeccabile

Segui le tendenze del momento e in fatto di manicure sei un’esperta? Allora saprai anche che c’è un colore perfetto per essere impeccabile in qualsiasi momento, che sia estate o autunno. Con lo smalto bordeaux, che è raffinato e di classe, cadranno tutti ai tuoi piedi. Ecco allora cosa devi assolutamente sapere per un risultato sorprendente.

Smalto bordeaux, una tendenza raffinata che non passa mai di moda

Si abbina facilmente ai tuoi outfit, è perfetto in autunno e in inverno, ma non pensare di rinunciarci quando arriva la bella stagione: è grintoso, sensuale ed elegante in qualsiasi periodo dell’anno. Insomma se vuoi farti notare ma senza eccessi, lo smalto bordeaux è quello che ti ci vuole. È un grande classico che sta bene tanto alle giovani quanto alle donne mature.

Puoi optare per sfumature e intensità differenti, a seconda del look scelto o degli accessori sfoggiati. Oppure, più semplicemente, in base ai tuoi gusti personali. È certo però che lo smalto bordeaux ti farà essere fine e raffinata in qualsiasi occasione (e qualsiasi sia la gradazione preferita). È un evergreen della manicure, che non passa mai di moda e va bene in tutte le stagioni. Oggi puoi modernizzarlo dando libero sfogo alla tua creatività. Allora cosa aspetti a sbizzarrirti affidandoti alle mani attente di un bravo nail artist? Puoi applicare lo smalto in gel, che è lucido e brillante, oppure optare per una gradazione opaca. Le texture cremose sono le più ricercate, ma anche lo smalto bordeaux opaco e quello perlato o metallico non possono mancare se vuoi sfoggiare una manicure raffinata e cool al contempo. Insomma, ormai c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Come abbinarlo e a chi sta bene?

Il rosso presenta un’infinità di nuance e a volte trovare quella più opportuna si rivela un’ardua impresa. Quando arrivano le belle giornate, tonalità più vivaci come il corallo e il rosso fuoco sono perfette. Le nuance fredde e polverose sono indicate per l’estate, meglio le varie sfumature dell’arancione quando inizia l’autunno. In inverno, invece, toni freddi e intensi sono l’ideale. Se non sai scegliere tra uno stile dark, che fa del total black il suo cavallo di battaglia, e quello più passionale del rosso acceso, c’è un compromesso a portata di mano (letteralmente). È proprio lo smalto bordeaux, che nella stagione invernale si abbina bene a capi neri, color cappuccino e beige, mentre in estate mette in risalto i tuoi abiti bianchi, ma sa abbinarsi anche con tonalità accese come il verde, l’arancione e il fucsia. Persino le star non resistono a una manicure bordeaux.

Puoi provarlo su qualsiasi tipo di unghia, più o meno lunga che sia, anche se con il binomio smalto bordeaux – unghie corte risulterai ancora più elegante. E perché non impreziosire la tua manicure con decorazioni o glitter? Non c’è niente di meglio per lasciare un segno ed esprimere la propria personalità.

Per essere veramente impeccabile, meglio abbinare lo smalto delle mani a quello dei piedi. E il bordeuax è sempre la scelta giusta: provare per credere.

Classico ma mai antico, tradizionale eppure così attuale, sempre uguale e sempre nuovo, affascinante ed elegante: lo smalto bordeaux è assolutamente irresistibile. È perfetto per le mamme affaccendate, sempre di corsa tra casa, famiglia e mille altri impegni. Non puoi farne a meno se sei una donna in carriera e vuoi sfoggiare tutta la tua classe nelle occasioni più prestigiose. È amato dalle donne più agé, che fanno della tradizione un cavallo di battaglia e vogliono essere eleganti in ogni momento. Non ci rinunciano neppure le giovani, che seguono i trend più in voga e sono sempre al passo con le tendenze più gettonate. Si addice alle donne con la carnagione bianca come il latte, ma è perfetto anche se hai un incarnato bronzeo.

Lo smalto bordeaux regala alle tue mani un aspetto curato e chic e raggiungere l’obiettivo non è mai stato così facile: ti serve solo lo smalto giusto, poi armati di pennello e applicalo con attenzione. Evita grumi e sbavature: il risultato sarà sensazionale.