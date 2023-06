Smalto lilla, viola e lavanda: i colori del momento che stanno bene a tutte

B rillante e delicato al contempo, lucente e intenso: il lilla è il colore che devi assolutamente provare per la tua manicure. Le sfumature sono molteplici, dal color lavanda fino al viola: qual è il tuo preferito?

Il lilla in tutte le sue sfumature torna in voga per la primavera - estate 2023. Cosa aspetti a provarlo sulle tue unghie? Lo smalto lilla sta bene proprio su tutte e puoi provare anche le gradazioni più scure, fino al viola, o quelle più tenui che si addicono alla perfezione anche alle donne che fanno del gusto soft uno stile di vita.

Cinquanta sfumature di lilla: scopri lo smalto più di tendenza

Tra i tanti colori di tendenza per la bella stagione, non può mancare il lilla. Al lilla non rinunciava neppure una giovanissima Rihanna e, come sempre, le mode tornano: dalle sfumature più chiare al viola intenso, ecco i colori che danno un tocco di grinta in più al tuo outfit e sono perfetti per qualsiasi occasione. Puoi sfoggiare l'indaco, il lilla e il color lavanda per le tue giornate in ufficio oppure per sbrigare gli innumerevoli appuntamenti che tappezzano la tua agenda. E perché non optare per le gradazioni più intense se ti stai preparando a un party mozzafiato? Sensuale ed elegante al contempo, per le tue serate il viola si conferma un scelta azzeccata.

Manciure lavanda, lilla o viola: se vuoi restare sempre al passo con le tendenze più in voga, prova lo smalto gel, la tecnica che rinforza e ricostruisce le lamine. È la scelta giusta per valorizzare le tue unghie e far risaltare lo smalto, rendendolo più duraturo e lucente. Se vuoi dare libero sfogo alla tua creatività e l'originalità è il tuo punto forte, perché non impreziosire con qualche decorazione un normalissimo smalto? È quello che ti ci vuole se ami lasciare un segno e non intendi passare inosservata. Puoi puntare sul matchy-matchy e lavorare con smalti tono su tono, ma se preferisci gioca con i contrasti. Per il resto, hai davvero l'imbarazzo della scelta... Se preferisci i motivi classici, opta per righe o fantasie floreali. Prediligi i disegni astratti se non hai paura di sperimentare: puoi farti aiutare da una nail artist oppure, se in fatto di unghie ormai sei un'esperta, lavora in solitaria. Insomma, gli stili a cui attingere sono diversi e unici, personalizzabili e adatti a qualsiasi stile.

Sulle unghie a ballerina, con la base stretta e la punta arrotondata, prova lo smalto opaco oppure replica le lipgloss nails. Se ti prepari per una serata, invece, divertiti con l'effetto metallizzato: è perfetto per donare un tocco di brillantezza e vivacità alle tue unghie. Cosa c'è di meglio per una manicure cool?

Lilla, che passione! Segui l'esempio delle celebrities

Lilla, lavanda e viola: persino le celebrità li amano, spesso abbinati a unghie dalla forma XL, graffianti e perfette per chi adora osare.

Ma se preferisci uno stile più semplice, la classica forma corta e leggermente arrotondata è quello ti ci vuole: segui l'esempio di Caitlyn Jenne.

Il lilla è un colore freddo, eppure vivo e spensierato, ed è amatissimo non solo dalle star. Sta bene su tutte, scalda dal gelido inverno e dà una ventata di freschezza all'estate più torrida: il lilla - in tutte le sue sfumature - è un accessorio elegante che fa belle le tue unghie. Provare per credere: è quel quid in più per impreziosire il tuo look e aggiungergli un altro po' di colore. Simbolo di tranquillità e spiritualità, il lilla è confortante e aiuta l'umore. Si abbina a tutti i tipi di carnagione, facendo risaltare il tuo incarnato effetto sunkissed e donando un po' di grinta anche a chi ha la pelle bianca come il latte.

Prova le digital lavender nails

Se ti sei innamorata del lilla, prova il trend del momento: sta bene con una double ombré french, ma non solo.

Se vuoi sempre restare al passo con i tempi quando si parla di manicure, devi assolutamente conoscere le digital lavender nails.

Opta per la sfumatura di lilla che preferisci, che sia più tenue e leggera come il glicine, più intensa come il color lavanda o più sicura come il viola: a caratterizzare le digital lavender nails ci pensa la cromatura finale che conferisce alle tue unghie un finish brillante davvero irresistibile. Eleganti, essenziali e di classe, le digital lavender nails possono essere personalizzate a seconda dei tuoi gusti. Aggiungi, per esempio, un riflesso argentato, un tocco di blu elettrico o una qualsiasi altra tonalità metallizzata. Non solo: puoi optare per la versione di smalto tradizionale oppure prediligere il semipermanente.