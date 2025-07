In estate, con l’aumento delle temperature, i capillari fragili possono diventare più visibili e fastidiosi. Dalle buone abitudini quotidiane ai prodotti ad hoc, ecco come migliorare la microcircolazione, alleggerire le gambe e nascondere i rossori con il make up giusto.

1. Non coprire le gambe al sole

Tenere le gambe coperte sotto il solleone può sembrare una buona idea. Ma se soffri di capillari fragili o vene varicose, è meglio di no. Il calore del sole, in assenza di aria circolante, infatti, dilata i vasi sanguigni e può peggiorare la situazione dei capillari d’estate. Tieni a portata di mano uno spruzzino d’acqua dolce per rinfrescare la zona più volte durante la giornata. Il sollievo è immediato e aiuterai a mantenerla meno congestionata, così le venuzze non peggiorano.

2. Cammina a lungo nell’acqua

Passeggiare lungo la riva del mare è un vero trattamento naturale per la circolazione, un toccasana per i capillari d’estate. Il contatto con l’acqua salata stimola il drenaggio, contrasta gonfiori e migliora l’aspetto dei capillari. Basta una camminata quotidiana di almeno 30 minuti, con l’acqua che arriva alle caviglie o ai polpacci, nelle ore più fresche della giornata.

Unsplash

3. Mimetizza con il make up giusto

Senza i collant i capillari d’estate si notano subito? In questo caso vai di make up! Chi l’ha detto che non si possono “truccare” le gambe? I nuovi fondotinta corpo “effetto calza” sono il segreto beauty delle modelle in passerella e delle celeb sul red carpet. Uniformano, attenuano capillari e discromie, il tutto senza appesantire. Le dritte giuste: preferisci le formule no-transfer e in versione spray (più facili da applicare). Attenta, poi, a non eccedere con il prodotto. E, in caso di caldo estremo, fissa con un tocco di cipria trasparente.

4. Usa i fitoestratti per combattere i capillari

Vite rossa, mirtillo nero, ippocastano, rusco, centella e castagno sono veri alleati per la microcircolazione. Utilizzati in gel o creme danno subito una piacevole freschezza, mentre usate come integratori agiscono dall’interno, aiutando a ridurre la sensazione di pesantezza e a migliorare la tonicità dei vasi sanguigni. Il merito va alla presenza di un’alta concentrazione di flavonoidi che limitano l’insufficienza venosa.

5. Sfrutta l’idromassaggio naturale

La battigia è la tua spa naturale. Distendersi nella risacca (sempre che non ci siano troppe correnti) è un’ottima idea per sfruttare la forza delle onde per massaggiare le gambe e stimolare la circolazione. Questo idromassaggio naturale riduce le tensioni muscolari, tonifica e dà all’istante una sensazione profonda di leggerezza.

6. Prova lo skin icing

Un brivido fresco che rianima corpo e mente: è questo il cuore dello skin icing, una delle tendenze skincare più amate dell’estate, perfetta per i problemi circolatori. I prodotti con mentolo e agenti rinfrescanti stimolano i termorecettori della pelle, regalando una sensazione di freddo immediato e benefico. Usali dopo una giornata al sole: sentirai le gambe più leggere, toniche e riposate.

I migliori prodotti per gambe leggere e capillari visibili in estate

Con alghe rosse e estratti di edera e ginkgo biloba, la Crema Riposante per Piedi e Gambe di L’Erbolario (13,90 € ) ha un’azione vasoprotettiva del microcircolo.

Ultra Dren Cryo Tonic di FGMO4 (19,90 €, un trattamento su fgm04.com) è un bendaggio a effetto freddo che rilascia un mix di sostanze utili per il benessere della circolazione, come calendula, ginseng e mentolo.

Azione antinfiammatoria e rinfrescante con Leg Renew Crio Spray di Miamo (22 €, in farmacia) a base di estratto di mentolo, centella asiatica, escina e rusco.

Sollievo immediato e freschezza profonda con Cryogel Gambe Leggere di Guam (18,50 €) che aiuta a drenare, tonificare e ridare leggerezza alle gambe affaticate.

Cell Rewind Gel Drenante Gambe Leggere di DiBi Body (43 €, nei centri estetici) a base di sali di Epsom ed escina contrasta la fragilità capillare, migliorando la microcircolazione.

