Ma come fa Claudia Schiffer a 55 anni, ad essere sempre in splendida forma? Pelle liscia e fisico tonico e asciutto, con gambe da far perdere la testa. Verrebbe da credere a un patto col diavolo, o all’elisir di eterna giovinezza. Invece il suo segreto è molto più semplice di cosi e la top model lo rivela in un post Instagram. Si tratta del cold plunge, ovvero un breve bagno in acqua ghiacciata che sfrutta tutti i benefici del freddo per rendere la pelle perfetta.

Claudia Schiffer rivela il segreto

«Quest’anno sono diventata dipendente dal cold plunge!» ha scritto Claudia Schiffer su Instagram postando alcuni scatti. Nelle foto è ritratta in costume mentre, sorridente, si immerge fino alla vita in una piccola vasca di acqua ghiacciata. Le gambe toniche e perfette in primo piano rivelano che il trattamento dà i suoi frutti.

Cos’è il cold plunge

Il cold plunge (detto anche ice plunge) consiste nell’immergersi in acqua gelata per un breve periodo di tempo. I bagni hanno in genere la durata che varia dai 2 ai 5 minuti, quanto basta per sfruttare al massimo gli effetti benefici del freddo senza correre rischi. È utile per tutto il corpo ma soprattutto per le gambe perché riduce tensioni e dolori muscolari e limita gonfiore e infiammazione. Inoltre dona energia e una sensazione di leggerezza diffusa. Ma gli effetti non si vedono solo sull’aspetto fisico. La pratica agisce anche sull’equilibrio psicofisico e sulla qualità del sonno, inoltre allevia ansia e stress e influenza l’umore. Sarà per questo che Claudia Schiffer durante l’immersione sfoggia uno dei suoi sorrisi più belli e gioiosi?

Come praticarlo in sicurezza

Il cold plunge è una pratica sicura e adatta a tutti, a patto che tu non soffra di disturbi cardiaci (in questo caso meglio chiedere consiglio al medico) e di seguire qualche regola. Il corpo va “allenato”, quindi è meglio procedere per gradi. Inizia con delle docce fredde, abbassando gradualmente la temperatura, in modo che l’immersione non sia uno shock troppo forte. Le prime volte i bagni saranno più brevi, piano piano potranno arrivare fino a 5 minuti. Superare questa soglia è consigliato solo una volta che hai imparato a gestire il freddo. Appena uscita dall’acqua riscaldati con un asciugamano caldo per ristabilire la temperatura corporea.

I benefici del freddo

Le virtù del freddo che riguardano in benessere del corpo sono note, e sono molte le pratiche estetiche che le sfruttano: non solo il cold plunge dunque, ma anche ad esempio la crioterapia o la criolipolisi. I benefici vanno dalla riduzione del gonfiore alla tonificazione, si allieva il dolore e l’invecchiamento rallenta. In generale raffreddare l’epidermide prima dell’applicazione di trattamenti cosmetici, può ottimizzarne gli effetti positivi. L’efficacia dei prodotti infatti risulta maggiore nei punti in cui la pelle è stata a contatto con il freddo. Bisogna fare attenzione a non esagerare però, perché il freddo eccessivo ha anche controindicazioni. Gli sbalzi termici sono dannosi perché causano secchezza cutanea, arrossamenti, peggioramento di acne e psoriasi, e un rallentamento del ricambio cellulare. Perciò, è importante distinguere tra un uso benefico e un’esposizione dannosa.

