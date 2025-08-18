Negli ultimi anni le labbra sono diventate le vere star del make-up. Merito dei social, delle sfilate, ma anche dell’ondata infinita di nuovi lip balm profumati, oli colorati dall’effetto juicy e gloss volumizzanti dal finish specchiato. Insomma, la bocca è al centro dell’attenzione come mai prima d’ora.
Ma se pensi che per avere labbra piene e rimpolpate servano aghi o trattamenti in salone… ti sbagli. C’è un trucco che molte modelle conoscono bene – ma che raramente rivelano – per ottenere labbra dall’aspetto “filler like” senza il minimo fastidio.
Parliamo di un rituale serale semplicissimo, a costo praticamente zero, che sfrutta quello che probabilmente hai già nell’armadietto del bagno. E, ciliegina sulla torta, funziona anche sulle labbra più secche e delicate. Perfetto se non ami quei lip plumper volumizzanti che agiscono con peperoncino o menta.
Labbra effetto filler in due passaggi
La sera, basta applicare in sequenza:
- Siero all’acido ialuronico – Applica una goccia direttamente sulle labbra pulite e asciutte. L’acido ialuronico è un vero magnete per l’acqua: attira e trattiene l’idratazione, regalando subito un aspetto più turgido.
- Vaselina (o un unguento occlusivo) – Subito dopo, stendi uno strato generoso di vaselina, un umettante assolutamente amico della pelle. Questo crea una barriera che impedisce all’idratazione di evaporare, “sigillando” il siero e permettendogli di agire in profondità per tutta la notte.
Ecco perché questo metodo è così efficace: la vaselina intrappola i principi attivi del siero, massimizzandone l’assorbimento. Al risveglio, le labbra appaiono morbide, lisce, rimpolpate… e senza pellicine fastidiose.
La costanza è la chiave
Per un vero “wow effect”, ripeti il rituale ogni sera per almeno 30 giorni. È come una maschera notturna per le labbra: più lo fai, più i risultati si vedono… e si sentono.
Perché lo amerai
- Zero pizzicori: perfetto se non sopporti i lip plumper al peperoncino o alla menta.
- Low cost: non richiede nuovi acquisti, sfrutti quello che hai già.
- Gentile sulla pelle: sicuro anche per le labbra sensibili.
- Effetto 2 in 1: idrata, ripara e leviga in un solo gesto.
Che cos’è esattamente l’acido ialuronico?
Lo spiega il dermatologo Antonino di Pietro: «A differenza della pelle di un bambino, che è soffice ed elastica, la pelle di un adulto è più asciutta e atrofica. Tale differenza è dovuta principalmente a una maggiore quantità di acido ialuronico nella pelle delle persone più giovani: basti pensare che un grammo di acido ialuronico è in grado di trattenere ben 70 grammi di acqua. L’acido ialuronico è dunque una sostanza prodotta naturalmente dal nostro corpo ed è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi. Oltre a garantire l’idratazione cutanea, l’acido ialuronico svolge altre significative funzioni: favorisce la produzione di collagene ed elastina, mantiene il tono, l’elasticità e la turgidità della pelle, lubrifica e ripara i tessuti e aiuta l’organismo a proteggersi da batteri e microrganismi infettanti. Nell’ambito della cura della pelle, l’acido ialuronico offre due importanti caratteristiche: è un eccellente rigenerante e un ottimo riempitivo».
Cos’è la vaselina e perché non fa male
Per prima cosa no, la vaselina non fa male alla pelle. E non spaventarti se ti diciamo che nell’INCI lo trovi sotto la dicitura “Petrolatum”. Lo conferma la biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino nel libro La scienza dei Cosmetici: «È molto usato nella formulazione dei cosmetici perché ha delle proprietà ottime di riduzione della TEWL (cioè dell’evaporazione dell’acqua) inoltre è pressoché inerte, non dà problemi di compatibilità con la pelle, nemmeno con quelle più sensibili, tanto che viene usato per le pomate medicinali».