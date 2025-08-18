Negli ultimi anni le labbra sono diventate le vere star del make-up. Merito dei social, delle sfilate, ma anche dell’ondata infinita di nuovi lip balm profumati, oli colorati dall’effetto juicy e gloss volumizzanti dal finish specchiato. Insomma, la bocca è al centro dell’attenzione come mai prima d’ora.

Ma se pensi che per avere labbra piene e rimpolpate servano aghi o trattamenti in salone… ti sbagli. C’è un trucco che molte modelle conoscono bene – ma che raramente rivelano – per ottenere labbra dall’aspetto “filler like” senza il minimo fastidio.

Parliamo di un rituale serale semplicissimo, a costo praticamente zero, che sfrutta quello che probabilmente hai già nell’armadietto del bagno. E, ciliegina sulla torta, funziona anche sulle labbra più secche e delicate. Perfetto se non ami quei lip plumper volumizzanti che agiscono con peperoncino o menta.

Labbra effetto filler in due passaggi

La sera, basta applicare in sequenza:

Siero all’acido ialuronico – Applica una goccia direttamente sulle labbra pulite e asciutte. L’acido ialuronico è un vero magnete per l’acqua: attira e trattiene l’idratazione, regalando subito un aspetto più turgido. Vaselina (o un unguento occlusivo) – Subito dopo, stendi uno strato generoso di vaselina, un umettante assolutamente amico della pelle. Questo crea una barriera che impedisce all’idratazione di evaporare, “sigillando” il siero e permettendogli di agire in profondità per tutta la notte.

Ecco perché questo metodo è così efficace: la vaselina intrappola i principi attivi del siero, massimizzandone l’assorbimento. Al risveglio, le labbra appaiono morbide, lisce, rimpolpate… e senza pellicine fastidiose.

La costanza è la chiave

Per un vero “wow effect”, ripeti il rituale ogni sera per almeno 30 giorni. È come una maschera notturna per le labbra: più lo fai, più i risultati si vedono… e si sentono.

Perché lo amerai

Zero pizzicori : perfetto se non sopporti i lip plumper al peperoncino o alla menta.

: perfetto se non sopporti i lip plumper al peperoncino o alla menta. Low cost : non richiede nuovi acquisti, sfrutti quello che hai già.

: non richiede nuovi acquisti, sfrutti quello che hai già. Gentile sulla pelle : sicuro anche per le labbra sensibili.

: sicuro anche per le labbra sensibili. Effetto 2 in 1: idrata, ripara e leviga in un solo gesto.

Che cos’è esattamente l’acido ialuronico?

Lo spiega il dermatologo Antonino di Pietro: «A differenza della pelle di un bambino, che è soffice ed elastica, la pelle di un adulto è più asciutta e atrofica. Tale differenza è dovuta principalmente a una maggiore quantità di acido ialuronico nella pelle delle persone più giovani: basti pensare che un grammo di acido ialuronico è in grado di trattenere ben 70 grammi di acqua. L’acido ialuronico è dunque una sostanza prodotta naturalmente dal nostro corpo ed è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi. Oltre a garantire l’idratazione cutanea, l’acido ialuronico svolge altre significative funzioni: favorisce la produzione di collagene ed elastina, mantiene il tono, l’elasticità e la turgidità della pelle, lubrifica e ripara i tessuti e aiuta l’organismo a proteggersi da batteri e microrganismi infettanti. Nell’ambito della cura della pelle, l’acido ialuronico offre due importanti caratteristiche: è un eccellente rigenerante e un ottimo riempitivo».

Cos’è la vaselina e perché non fa male

Per prima cosa no, la vaselina non fa male alla pelle. E non spaventarti se ti diciamo che nell’INCI lo trovi sotto la dicitura “Petrolatum”. Lo conferma la biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino nel libro La scienza dei Cosmetici: «È molto usato nella formulazione dei cosmetici perché ha delle proprietà ottime di riduzione della TEWL (cioè dell’evaporazione dell’acqua) inoltre è pressoché inerte, non dà problemi di compatibilità con la pelle, nemmeno con quelle più sensibili, tanto che viene usato per le pomate medicinali».

Cellular Expert Siero Acido Ialuronico Rimpolpante di Nivea crea labbra effetto filler in tempi express (€ 9,99). Il siero all’acido ialuronico di Dr. Barbara Sturm rappresenta un trattamento dermocosmetico avanzato, basato su un’elevata concentrazione di molecole di Acido Ialuronico a diverso peso molecolare, associato a un complesso biofermentato di Portulaca Oleracea, con comprovate proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie. (da € 95 10 ML). Un complesso speciale di collagene, acido ialuronico e peptidi lavora in sinergia per rimpolpare le labbra: Bouncy & Firm Lip Treatment Balm di Laneige (€ 27). Cosmetic vaseline di MedPharma (€ 3,10, da Notino). Vaseline Jelly Cream (€ 8,49, su Amazon).