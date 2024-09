Come spesso succede da un po’ di tempo, su TikTok si diffondono nuovi trend legati al mondo del beauty e del benessere. L’ultimo? Strofinare l’aglio crudo sul viso per combattere l’acne. Ma funzionerà davvero o ci sono controindicazioni?

Aglio contro l’acne: funziona?

Il trend si è diffuso soprattutto all’estero. Prova a cercare su TikTok la frase “Raw Garlic For Acne“: ti imbatterai in post con video dove si vedono ragazzini e ragazzine che strofinano i loro brufoli con aglio crudo, sperando che faccia effetto. Peccato che molti esperti e dermatologi mettano in guardia da queste pratiche e invitino i più giovani a non lasciarsi conquistare da soluzioni che appaiono facili, ma potrebbero rivelarsi dannose.

Le controindicazioni

Infatti, strofinare l’aglio sulla pelle non è una buona idea. Potrebbe causare irritazioni e queste ultime potrebbero lasciare brutti segni post-infiammatori. Inoltre, spesso i ragazzini che pubblicano questi video sono affetti da un tipo di acne ormonale, per la quale sarebbero necessari farmaci da prescrizione. Per curare il problema, è necessario individuare la causa e ridurre al minimo eventuali effetti collaterali indesiderati, come le cicatrici a lungo termine.

Curare l’acne

Quindi, che cosa dovresti usare al posto dell’aglio? La migliore cura è quella indicata su misura per te da un dermatologo. Non tutti abbiamo la stessa pelle, quindi un approccio generalizzato non è l’ideale. Inoltre, usare troppi prodotti contro l’acne contemporaneamente può essere controproducente: meglio rivolgersi a un esperto che sappia dare i consigli giusti e prescrivere la cura più corretta per la tua situazione.

Nei casi di acne meno estremi gli acidi esfolianti, come quello salicilico, possono aiutare a eliminare l’accumulo di sebo in eccesso all’interno dei pori per ridurre al minimo ulteriori sblocchi. Ingredienti come il perossido di benzoile possono aiutare a ridurre il carico batterico sulla pelle. Inoltre, il retinolo potrebbe essere ottimo per aiutare a regolare anche il turnover cellulare. Ma meglio chiedere a un dermatologo la giusta combinazione per il tuo caso.

Mangiare l’aglio fa bene

Se strofinare l’aglio sulla pelle non va bene, mangiarlo come parte di una dieta equilibrata potrebbe essere molto utile, a meno che tu non abbia allergie o sensibilità. L’aglio è, infatti, un’ottima fonte di vitamine C e B6, manganese e selenio. Inoltre, contiene composti di zolfo, come l’allicina, che hanno proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche.

Per potenziare i benefici, potresti mangiare l’aglio seguendo una dieta a basso contenuto glicemico e ricca di antiossidanti, Omega-3 contenuti nei pesci grassi e nelle noci, probiotici e zinco. Di quest’ultima sostanza sono ricchi semi di zucca e quinoa.