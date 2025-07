La tua vacanza al mare è prenotata, hai già iniziato il countdown e inizi ad assaporare i giorni di relax al sole che ti aspettano. Ma sei sicura che la tua pelle sia pronta ad affrontare quello che la aspetta? Per te sarà pure uno stacco rigenerante dalla routine, ma per la cute la lunga esposizione al sole (che tu stia distesa sul bagnasciuga o impegnata nei trekking in montagna) è fonte di stress. E se pensi che basti spalmare un po’ di protezione solare e via, ti stai sbagliando. Dovrai prepararla al meglio e per tempo, non dimenticando mai idratazione e skincare.

Esposizione graduale al sole

Passare tutta la giornata chiusa in ufficio e poi all’improvviso piazzarti 12 ore sotto al sole, non è una buona idea per la tua pelle. L’ideale sarebbe prepararla gradualmente all’esposizione, perciò già da qualche giorno prima di partire ritagliati un po’ di tempo per stare all’aria aperta. Fai una bella passeggiata, rilassati in terrazza oppure goditi poche ore in piscina. L’importante è evitare le ore più calde del giorno e applicare sempre la protezione. Così facendo la tua epidermide non subirà uno shock quando sarai arrivata a destinazione.

Idratare la pelle dall’interno

L’idratazione della pelle parte dall’interno. Ricordati di bere sempre almeno 1,5–2 litri. In più integra nella tua dieta cetrioli, anguria, zucchine, fragole e lattuga. Questi sono cibi ad alto contenuto d’acqua che aiutano a mantenere il corpo idratato. Inoltre il loro apporto di vitamine e antiossidanti porta giovamento alla pelle e i risultati non passeranno inosservati.

Proteggi la pelle con alimentazione e integratori

Antiossidanti, betacarotene, vitamine C ed E sono preziosi alleati per la pelle. Per assumerli in modo adeguato non dovrai mai far mancare in tavola carote, albicocche, mango, pomodori, spinaci, frutti rossi, peperoni. Vanno bene sia smoothie che insalate, l’importante è che ogni giorno almeno uno di questi sia presente. In questo modo migliorerà il tono della pelle, che inoltre saprà difendersi meglio dai danni dei raggi Uv. Per un boost subito prima dell’esposizione al sole, puoi valutare di assumere integratori. Ricorda che questi non sostituiscono la crema con SPF ma la affiancano.

Detergi la pelle con prodotti delicati

Spesso dopo l’inverno la pelle risulta disidratata. Con l’avvicinarsi dell’estate opta per prodotti delicati che rispettino il pH della barriera cutanea. Dopo la doccia non dimenticare mai di applicare su tutto il corpo una bella crema idratante.

Skincare tutto l’anno

Non cadere nell’errore di pensare che basti fare skincare a ridosso della partenza. Quella della skincare deve essere una buona abitudine da avere per tutto l’anno. Prenditi cura di te applicando quotidianamente sieri e creme e non dimenticando la detersione. Ricordati che non esiste solo il viso: la pelle di tutto il corpo ha bisogno della giusta attenzione.

L’esfoliazione? Meglio d’inverno

L’esfoliazione in estate potrebbe essere controproducente. Nei mesi freddi rinnova l’epidermide, ma rischia di renderla più fragile e delicata se fatta subito prima dell’esposizione al sole. Uno scrub di tanto in tanto va bene, ma allora preferisci prodotti delicati e naturali preparando dei composti fai da te così da essere certa che non sano aggressivi. Per preparare la pelle alle vacanze estive al meglio però, il tuo lavoro inizia d’inverno.

La skincare da viaggio

Una volta in viaggio, non dimenticare la skincare. Creme idratanti per la pelle del viso e balsamo per le labbra non dovranno mai mancare. Non dimenticare di struccarti la sera e applica sempre una prodotto idratante su tutto il corpo dopo la doccia. E ovviamente la protezione solare, di cui dovrai fare uso più volte al giorno.

