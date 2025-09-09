«Il Tè è una medicina miracolosa e ha il potere straordinario di allungare la vita» scriveva nel 1211 il monaco Eisai. Oggi è provato: il tè favorisce la longevità cellulare. Merito delle catechine, antiossidanti molto potenti che rallentano il processo di ossidazione (cioè invecchiamento) delle cellule. Anche quelle della pelle: dalle profumerie a TikTok, i trattamenti a base di tè (in particolare il matcha) stanno spopolando tra gli appassionati di beauty. Le proprietà antinfiammatorie e anti-invecchiamento di questo tè verde in polvere sono note: il matcha contiene fino a 137 volte più antiossidanti rispetto ad altri superfood, come bacche di goji, melograno, açai e broccoli, per questo già mille anni fa veniva considerato un elisir di giovinezza. Ma tutti i tipi di tè contengono flavonoidi, vitamine e antiossidanti, che oltretutto favoriscono la circolazione sanguigna. Ecco dunque le principali proprietà e benefici.

Tè: impariamo a conoscerlo

Come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, il tè proviene dalle foglie della pianta Camellia sinensis, originaria di Cina e Giappone e oggi coltivata anche in India e nel Sudest asiatico. Dopo la raccolta, le foglie subiscono un naturale processo di ossidazione che ne modifica colore e sapore, dando origine alle diverse tipologie di tè. In base al trattamento delle foglie, possiamo distinguere:

Tè nero: completamente ossidato, dal gusto pieno e intenso.

completamente ossidato, dal gusto pieno e intenso. Tè verde: non ossidato, mantiene freschezza e note erbacee.

non ossidato, mantiene freschezza e note erbacee. Tè oolong: parzialmente ossidato, con caratteristiche intermedie tra tè verde e nero.

parzialmente ossidato, con caratteristiche intermedie tra tè verde e nero. Tè bianco: ottenuto da germogli giovani, con minima ossidazione, delicato e leggero.

Foto: Unsplash

Proprietà e benefici del tè in ambito skincare

Il tè non è solo una bevanda salutare: i suoi principi attivi lo rendono un alleato prezioso anche per la pelle. In particolare, le sue proprietà principali sono tre: antiossidante, antinfiammatoria e antimicrobica. Gli antiossidanti presenti, come le catechine nel tè verde, aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi, contrastando l’invecchiamento cutaneo. Anche gli altri tipi di tè apportano benefici simili: il tè nero contiene polifenoli diversi, mentre tè oolong e tè bianco offrono combinazioni particolari di sostanze attive. In generale, tutti i tè contribuiscono a mantenere la pelle più sana e luminosa, come indicato dal portale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Skincare al tè: i 10 migliori tra prodotti e trattamenti

1. Teaology Matcha Fresh Cream

Teaology utilizza l’infuso di cinque diversi tipi di tè provenienti da coltivazioni biologiche al posto della comune acqua, così da ottenere formule realmente efficaci e attive. La linea Matcha, invece, si concentra sul famoso the verde. Come Matcha Fresh Cream: una crema-gel idratante fresca come un sorbetto, che racchiude un complesso idratante all’acido ialuronico, estratti energizzanti di açai, ribes e zenzero oltre a infuso di the matcha. Un trattamento ideale per le pelli di tutte le età esposte allo stress urbano (€ 44).

2. Elizabeth Arden White Tea Skin Solutions

Con White Tea Skin Solutions, Elizabeth Arden presenta la sua prima linea anti-età clean e naturale. Una gamma di trattamenti dall’elevata efficacia a base di un potente antiossidante naturale, l’EGCG, contenuto nel Tè Bianco. Fortifiyng Bi-Phase Oil Serum ha una texture sensoriale che rassoda e ripristina la luminosità della pelle mentre rinforza la barriera cutanea, per un aspetto più luminoso e un colorito uniforme (€ 65).

3. Yepoda The Depuff Eyespresso

Ecco uno dei brand coreani più amati anche da noi: Yepoda. I suoi patch The Depuff Eyespresso sono un bestseller: racchiusi in un pratico astuccio, decongestionano il contorno occhi con caffeina e tè verde (€ 29, da Sephora).

4. Fresh Black Tea Renewal Serum

Black Tea Renewal Serum di Fresh è un siero di nuova generazione con estratto brevettato di tè nero dell’isola di Mauritius: un ingrediente rivoluzionario con risultati paragonabili a quelli del retinolo. Questo ingrediente trasformativo è ricco di molecole bioenergizzanti che rivitalizzano le cellule cutanee e ne stimolano il rinnovamento. La formula fluida penetra rapidamente e rilascia un concentrato di attivi con un fresco profumo di bergamotto (€ 89, da Sephora).

5. INNISFREE Siero Solare Quotidiano SPF 50 PA++++

Siero Solare Quotidiano SPF 50 PA++++ di INNISFREE difende efficacemente dai raggi UVA e UVB, offrendo al tempo stesso il comfort di un trattamento idratante quotidiano. La formula vegana, arricchita con Beauty Green Tea e microcapsule di acido ialuronico, nutre in profondità e mantiene la pelle fresca, leggera e non appiccicosa. Realizzata in Corea, è priva di alcool, non comedogenica e adatta a tutti i tipi di pelle (€ 26, da Sephora).

6. Cosrx Green Tea Aqua Soothing Gel Cream

Green Tea Aqua Soothing Gel Cream del brand coreano Cosrx ha un effetto super rinfrescante e si assorbe subito. Adatta a tutti i tipi di pelle, farà innamorare quelle a tendenza grassa: calma e lenisce la pelle da irritazione e scottature solari, mentre idrata a fondo grazie alla formula arricchita con D pantenolo idratante, estratto di tè verde lenitivo e allantoina rigenerante (€ 25, da Notino).

7. Mizon Joyful Time Essence Green Tea

Joyful Time Essence Green Tea di Mizon è la maschera ideale per la skincare al tè di pelli miste o grasse. Offre un’idratazione leggera e tutti i benefici del tè verde. Idrata senza essere unta o pesante sulla pelle e, grazie alle sue proprietà antiossidanti, tratta delicatamente brufoli e macchie. Il tè verde è noto anche per stimolare il rinnovamento cellulare. Questa maschera aiuta quindi a rigenerare la pelle segnata da cicatrici da acne e a contrastare la comparsa di rughe e linee sottili (€ 2,99, su miincosmetocs.com).

8. Wishtrend Green Tea & Enzyme Milky Foaming Wash

Con la sua consistenza tipo gel latteo, Green Tea & Enzyme Milky Foaming Wash di Wishtrend è come un matcha latte per la tua pelle! Contiene enzimi della papaya che hanno un leggero effetto esfoliante, acqua di tè verde proveniente dall’isola coreana di Jeju dalle proprietà antiossidanti e lenitive, oltre al complesso di latte vegetale, con estratti di avena, riso e semi di soia, che aiuta a idratare intensamente (€ 22,99 su miincosmetocs.com).

9. Ondo Niacinamide & Green Tea Eye Serum

Niacinamide & Green Tea Eye Serum di Ondo è un siero contorno occhi intensivo anti-età, idratante e illuminante formulato con tè verde, niacinamide, acido ialuronico e pantenolo (€ 29,99, su Amazon).

10. Ringana Fresh Bath Oil

Fresh Bath Oil di RINGANA avvolge la pelle con una sottile pellicola che prolunga l’effetto nutriente e rilassante anche dopo il bagno o la doccia, grazie a preziosi attivi come tè verde, tiger grass, burro di mango e olio di semi di melograno, insieme a una sinergia di oli essenziali – menta spezzata, salvia sclarea, limone, palmarosa e bergamotto – che aiutano a sciogliere lo stress e restituire benessere a corpo e mente (€ 29,36).

Leggi anche Alla scoperta del Tè Matcha: come si prepara e perché fa bene