Se la strega di Biancaneve avesse saputo che c’era un modo così semplice per garantirsi l’eterna giovinezza, avrebbe fatto a meno di incantesimi e mele avvelenate. No, lascia perdere le favole. Qui parliamo di scienza.

I superfood della bellezza: cosa dice la scienza

Gli ultimi studi confermano ciò che le tradizioni più antiche conoscevano già e cioè che alcuni cibi sono superfood, veri supereroi della bellezza. «Skincare e alimentazione non sono due mondi separati, ma alleati che lavorano in sinergia. E il nostro limite fino a ora è stato pensare che la pelle si trasformi solo dall’interno o solo dall’esterno. L’approccio più potente è quello integrato» spiega la sustainable food researcher Monia Caramma (moniacaramma.ch). Ecco allora cinque superfood tutti da scoprire, selezionati alla luce delle ultime ricerche scientifiche.

1 Schisandra, il superfood della bellezza per rimpolpare la pelle

La pelle perfetta delle donne cinesi e coreane ha un segreto: la Schisandra Chinensis. Questo piccolo frutto rosso, utilizzato nella Medicina Cinese come tonico “antiage” per il Qi, energia vitale, è ricco di lignina, un antiossidante presente anche nei semi di lino, e di vitamine A, C, E. «È considerata un rimedio per il fegato, il che spiega i benefici sulla pelle: favorendo il detox si riducono gli effetti dello stress ossidativo» spiega Caramma. I fitosteroli che contiene rafforzano la barriera cutanea e riducono la perdita di acqua, contrastando la secchezza., Come la uso Le bacche essiccate sono perfette per infusi detox, lasciale in acqua calda per 15 minuti, o in polvere da aggiungere a smoothie e yogurt. «Assicurati che sia dichiarata la quantità di principio attivo, schizandrina, e che non ci siano eccipienti» consiglia l’esperta.

2 Chaga: il superfood della bellezza per proteggerti dal sole

Con la bella stagione torna la voglia di sole, ma anche il rischio di invecchiamento cutaneo. Sfrutta la primavera per inserire nella tua routine il Chaga, Inonotus obliquus, noto come fungo dell’immortalità: «Utilizzato nella Medicina tradizionale di Siberia e Alaska, questo fungo contiene melanina, che protegge la pelle dai raggi UV, polifenoli e vitamine del gruppo B, con azione antiossidante e rigenerante, betaglucani e aminoacidi essenziali, che favoriscono la riparazione cellulare» commenta Caramma. Studi recenti suggeriscono che abbia un impatto positivo sulla regolazione dello zucchero nel sangue, aiutando a prevenire il cosiddetto inflammaging., Come lo uso In polvere, da aggiungere a smoothie o in infuso con 2 cucchiaini di foglie essiccate di ortica. Scegli prodotti europei per evitare contaminanti.

3 Lenticchia d’acqua per capelli forti

Vuoi capelli lunghi e lucenti? La lenticchia d’acqua, duckweed, recentemente approvata dall’EFSA, è una micro-pianta ricca di proteine complete, biotina, vit. B8, e vitamina B12 di origine vegetale, fondamentali per una capigliatura forte e sana. «Sostenibile e innovativa, sta per rivoluzionare il settore dell’integrazione beauty» spiega Caramma. Oltre al suo alto contenuto proteico, questa microalga favorisce il benessere del cuoio capelluto grazie alla presenza di minerali essenziali come zinco e ferro, fondamentali per contrastare la caduta dei capelli e stimolarne la crescita. Alcuni studi suggeriscono che l’integrazione regolare di questa pianta possa migliorare la produzione di cheratina, rendendo i capelli più spessi e resistenti alle aggressioni esterne., Come la uso Presto saranno sul mercato gli integratori, la forma più pratica, ma prova anche la polvere proteica, da aggiungere a bowl e frullati: «In alcune parti del mondo si consuma direttamente nelle insalate o come ingrediente proteico alternativo alla carne» sottolinea l’esperta.

4 Fico d’India per dimagrire

Blocca l’assorbimento di grassi e zuccheri, drena i liquidi e depura. Il Fico d’India, Opuntia ficus-indica, – le pale, non i frutti – è di grande aiuto per la linea: «Grazie alle fibre solubili, aiuta a ridurre i picchi glicemici e a controllare la fame. È anche un potente detox naturale, perfetto contro la ritenzione idrica» spiega Caramma. Le sue mucillagini favoriscono inoltre il transito intestinale, migliorando la digestione e il benessere gastrointestinale. Contiene anche una quantità significativa di calcio e magnesio, minerali fondamentali per il metabolismo osseo e muscolare, che lo rendono un alimento utile in caso di dimagrimento., Come lo uso La polvere dei cladodi, le pale della pianta, può essere aggiunta a frullati o yogurt. Oppure in succo: un bicchiere al mattino aiuta a depurare l’organismo. Sceglilo puro, senza zuccheri aggiunti.

5 Olio di cumino nero per la cellulite

L’olio di cumino nero è di moda nei trattamenti anticellulite non solo per la sua azione drenante, ma anche per la capacità di ridurre il ristagno dei liquidi e migliorare l’elasticità cutanea. Ricerche suggeriscono che il cumino nero abbia effetti positivi anche sul metabolismo lipidico, contribuendo a ridurre i depositi e favorendo il benessere cardiovascolare., Come la uso Per via topica, diluito in olio vettore per massaggi anticellulite. Per uso interno, un cucchiaino, una o due volte al giorno, «ma assicurati che sia di qualità alimentare e consulta un medico se assumi farmaci» raccomanda l’esperta.

E ogni giorno una beauty routine nutrizionale con gli shot

Sara Valente, biologa e autrice di Nutriestetica (Edizioni Lswr), propone vere e proprie beauty routine attraverso la cura nutrizionale. Accanto alle creme, prova gli shot: «Sono mini bevande, ricche di nutrienti mirati, essenziali per potenziare dall’interno, la tua skincare» spiega l’autrice.

Shot detox: 50 ml di acqua, succo di, mezza carota frullata, estratto di clorofilla, un cucchiaino di curcuma, pepe., Carote e clorofilla favoriscono, la depurazione e migliorano la circolazione, contrastando la cellulite.

Shot antiage: 70 ml di acqua di cocco, succo di 1/2 limone, due cucchiaini, di polvere di açaí, foglie di menta. L’açaí è ricco di antiossidanti e acidi grassi essenziali, che proteggono la pelle dall’invecchiamento precoce, l’acqua, di cocco idrata e rimineralizza., 5 ml, 1/2 limone

