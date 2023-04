Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché? La risposta è nelle stelle. Dall'Ariete ai Pesci, ecco uno speciale (e divertente) Zodiaco domestico che analizza la casa ideale per gli ariete

Ariete

21 marzo - 20 aprile

La casa ideale

Occupati a conquistarsi un posto nel mondo, i guerrieri Ariete vivono la casa come una "base" attrezzata in modo essenziale per i brevi momenti di riposo e di ricarica tra un match e l'altro.

Perciò, non hanno un ambiente preferito, ma privilegiano abitazioni dagli spazi semplici e lineari, separati per funzione: non amano avere la cucina in salotto o il bagno in camera, per esempio.

La tendenza è quella di "mettere le cose in riga": accostare mobili e oggetti come tanti soldatini, come se fossero in esposizione. Se sono sportivi appassionati, si attrezzano una sala-palestra dove passano molto tempo.

L'arredamento

Gli Ariete preferiscono arredi classici e dal gusto tradizionale.

La loro necessità di chiarezza e di ordine li spinge a scegliere mobili dalle linee semplici e geometriche, materiali naturali come legno, pelle e metallo, colori neutri dal bianco all'avorio al beige, che ben si abbinano tra loro.

Poco spazio è lasciato alla fantasia e alla comodità: in salotto, niente cuscini morbidi e tendaggi romantici, ma poltrone rigide e tende minimal

Gli Ariete non amano neppure i suppellettili fragili e inutili: prediligono, invece, sculture in metallo e libri con rilegature importanti.

Il consiglio

I nati nel segno dovrebbero avere meno fretta di riempire la casa di oggetti che, spinti dall'impeto del momento, raccattano qua e là senza riflettere.

Dovrebbero porre più attenzione ai dettagli, curando la scelta degli abbinamenti di materiali, finiture e complementi.

Da evitare

Case con spazi non ben delimitati, o con stanze dalle forme non squadrate.