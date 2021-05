B attute sagaci e frasi divertenti per tutte le occasioni da condividere con gli amici e per regalare un sorriso alle persone che ami

Frasi divertenti

É sempre un buon momento per regalare un sorriso agli amici e alle persone che ami, e per questo è utile avere sempre a portata di mano una manciata di frasi divertenti e battute irriverenti, frasi belle da condividere e da inviare un po' in tutte le occasioni.

Se non tutti hanno sempre la battuta pronta, in alcune situazioni una frase divertente è quello che ci vuole, anche per tirare su gli amici nei momenti difficili, o anche banalmente per dare il buongiorno o la buonanotte con il sorriso alle persone a cui vogliamo bene.

Di seguito trovi tante idee per frasi divertenti per tutte le occasioni.

Frasi del buongiorno divertenti

Cosa c'è di meglio di iniziare la giornata con un pensiero felice o divertente? Se è tua abitudine condividere frasi per il buongiorno con gli amici o con il partner, ecco qualche idee per cominciare la giornata con il piede giusto.

La giornata di oggi è stata cancellata. Puoi tornare a letto.

La pigrizia non è altro che l'abitudine di riposarsi prima di essere stanchi (Jules Renard)

Buongiorno: anche tu prevedi una giornata piena di "lo faccio dopo"?

Buongiorno, oggi è finalmente venerdì. Ah no scherzavo.

Ma non c'eravamo già alzati ieri? Buongiorno!

Il mio oroscopo di oggi è stato chiaro: lascia stare, se cambia qualcosa mi faccio sentire io.

Io te lo direi anche buongiorno, ma per essere sicuro che sia stato un buon giorno dovrei aspettare stasera

Anche stamattina ho trasformato l'acqua in caffè, ma resto umile

Frasi della buonanotte divertenti

C'è chi non ama scrivere frasi del buongiorno, anche perchè al mattino si è indaffarati nell'avviare la giornata e in mille altre cose, e non tutti appena svegli sono dell'umore per leggere una frase divertente. Se anche tu sei fan delle frasi della buonanotte, e ti piace concludere la giornata regalando un sorriso a chi ami, ecco le frasi della buonanotte divertenti.

Ero indecisa se andare a correre o andare a dormire: nel dubbio sono andata a dormire di corsa

Nella prossima vita voglio essere un gatto. Dormire venti ore al giorno e aspettare che ti diano da mangiare. (Charles Bukowski)

Nessuna notte è buia se abbiamo un amico che ci pensa. Buonanotte.

Se ami qualcuno lascialo dormire!

La felicità si trova in ogni dettaglio che ti fa sorridere, e tu sei uno di quelli

Vai con l'energia, vai con le sorprese, vai con il divertimento! Oppure fai come me e corri a letto. Buonanotte!

Situazione attuale: io e la batteria del mio telefono facciamo gara a chi è più scarica. Buonanotte!

Tutti dobbiamo credere in qualcosa: io credo proprio che me ne andrò a dormire. Buonanotte!

Se vuoi una vita da sogno, dormi!

Frasi divertenti sulla vita

Non solo momenti per i momenti topici della giornata come la sera e la mattina: una battuta o un aforisma divertente ci sta quasi sempre bene, soprattutto se sei considerato il simpatico del gruppo tra gli amici.

Ecco una raccolta di divertenti frasi sulla vita di tutti i giorni:

Mai confondere: la cotta per l'amore, la simpatia per l'amicizia, il deodorante per la doccia

Non puoi mandare tutti a quel paese: poi si crea un assembramento

Il fatto che sorrido a qualcuno non vuol dire che mi piaccia: potrei anche star immaginando di prenderlo a schiaffi

Ho un divano e un sedere: una coincidenza? io non credo!

Sarò all'antica, ma penso ancora che una parolaccia valga più di mille parole.

Penso che il mio Angelo Custode a volte preferisca non guardarmi dalla disperazione

Quando trovi uno strano come te non puoi che tenertelo stretto

Credo che molta gente mi stia aspettando sulla riva del fiume, per fortuna sono al mare

Frasi divertenti per Whatsapp

Un grande classico dei gruppi su Whatsapp e non solo: l'amico che spara di continuo battute divertenti per far ridere tutti. Se non sai mai cosa scrivere di divertente su Whatsapp ad amici, partner e parenti, ecco una folta raccolta di frasi divertenti da condividere con le persone vicine per messaggio, e non solo su Whatsapp.

Mi sarebbe piaciuto essere perfetto come voi, ma poi ho visto che siete già in tanti

Il regno dei cieli è di chi lascia vivere gli altri

Ci sono vini che migliorano con gli anni, e ci sono anni che migliorano solo con il vino

Se vedi il bicchiere mezzo vuoto travasalo in uno più piccolo

Cara matematica, compra un calcolatrice e risolvi i tuoi problemi, non sono io il tuo terapista

Non dobbiamo avere paura di invecchiare: faremo gli stessi errori, ma con più fatica e con il mal di schiena

Fatemi santa, ma senza indagare troppo

Non sono ingrassata, sono magra asintomatica

Frasi sull'amicizia divertenti

L'amicizia è il sale della vita, a volte più dell'amore, ed è proprio agli amici che ci si rivolge nei momenti più tristi per tirarsi su, ma anche nei momenti felici per condividere la gioia (o almeno dovrebbe essere così). Ecco una manciata di frasi sull'amicizia che ti faranno sorridere.

Se cadi mi rialzo, oppure mi sdraio di fianco a te

Un amico è uno che sa tutto di te, e nonostante questo gli piaci (Elisabeth Hubbard)

Bisogna saper scegliere insieme a chi complicarsi la vita

Ti voglio così bene che ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un palloncino

Attento a cosa mi scrivi per messaggio, ci sono anche le mie amiche che leggono gli screenshot

Un'amica ti impedisce di essere pazza, ma se è proprio una grande amica farà la pazza insieme a te

Frasi di compleanno divertenti

L'occasione per eccellenza in cui ci servono frasi divertenti sono sicuramente i compleanni. Se ti sei stancata di fare i soliti banali auguri di compleanno su Whatsapp o su Facebook, e ti piacerebbe lasciare il segno con un augurio simpatico e che non si perda in mezzo alle altre mille frasi di auguri tutte uguali, leggi queste frasi di compleanno divertenti:

Studi scientifici hanno dimostrato che le persone che festeggiano più compleanni vivono più a lungo

Per festeggiare il tuo compleanno avrei pensato a un bel viaggio. Ti dispiacerebbe annaffiare le piante durante la mia assenza? Tanti auguri !

! Compleanni e anniversari sono festività che trascuro, se è possibile. Tutte implicano un coinvolgimento umano che preferisco evitare (Ai confini della realtà)

Un anno in più: tanta esperienza, saggezza, ma in fondo sei sempre la stessa fantastica amica

La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all’età di ottant’anni e gradualmente approdare ai diciotto (Mark Twain)

L'età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio o un vino (Barbara Johnson)

Gli anni passano, ma tu non preoccuparti: gallina vecchia fa buon brodo

Alcune persone muoiono a 25 anni e non sono sepolti fino ai 75 (Benjamin Franklin)

Frasi divertenti sull'amore

Anche l'amore - nonostante la sua sacralità - si presta sempre all'ironia e alle battute, e anzi riuscire a far ridere il tuo partner può essere un momento molto bello e importante dell'intimità. Insomma, anche l'amore si presta molto bene all'ironia, ecco qualche aforisma per far sorridere il tuo amato. Le frasi sull'amore divertenti possono declinarsi in maniera ironica anche sulle situazione in cui l'amore è un po' un disastro: in questi casi meglio prenderla con filosofia e farsi una risata.

L'amore è lo scherzo più antico del mondo, e ancora ci cascano in molti

Il mio ex mi ha detto "Non troverai mai uno come me": chi glielo dice che era esattamente la mia intenzione?

L'amore è la cosa più bella del mondo, ma anche divorare quel pacchetto di patatine davanti a un telefilm non scherza

Bello l'amore, quasi come il cibo

In amore vince chi fugge, ma io vorrei proprio sapere tutta questa gente dove fugge

La convivenza non è niente male, se hai una casa di almeno due piani

Ti proteggerò sempre, come proteggo l'ultima fetta di torta in frigorifero

"E vissero felici e contenti" ma nessuno ha detto che vissero insieme!

L'amore non è bello se non è litigarello