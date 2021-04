Le frasi per Instagram più belle da condividere e da mettere come didascalia per i selfie e le stories, le parole e le citazioni più cool

Frasi per Instagram

Le frasi per Instagram sono una categoria a parte, perché Instagram è il social delle immagini e di conseguenza le parole e le citazioni che usiamo devono armonizzarsi con le foto scelte. Frasi belle da usare su Instagram ne esistono tante, non temere, l'importante è scegliere quelle giuste!

Proprio per darti una mano a rendere il tuo profilo Instragram irresistibile ad aumentare il numero dei tuoi follower, abbiamo pensato di raccogliere una serie di frasi perfette da mettere su questo social in base alle necessità che hai: commentare un selfie, le stories, fare una dedica a qualcuno a cui vogliamo bene. Ecco tante frasi e aforismi.

Sai dove puoi trovare ispirazioni e idee per le tue frasi per Ig? Seguendo l'hashtag #frasi su Instagram, sul social stesso, ma anche sul profilo Instagram di DM Now puoi trovare tantissime frasi motivazionali (e non solo).

I selfie sono uno degli "ingredienti" fissi di ogni profilo Instagram. Non spendiamo neanche una parola per spiegare il significato di selfie, perché sappiamo bene che lo sai, però potresti avere qualche difficoltà a trovare delle frasi adatte per accompagnare questo particolare tipo di foto (anche per le foto modificate con fotoritocco per Instagram). Ecco quindi una raccolta di 10 frasi per selfie su Instagram, 10 captions semplici e dirette per dire qualcosa di te...o sul tuo mood. Se vuoi esagerare, prova anche con delle frasi sulla bellezza.

"Just me"

"Be yourself"

"Ciao mondo!!"

"Da qui la terra è bellissima"

"Non mi manca niente"

"La bellezza salverà il mondo"

"Io non mollo mai"

"Toglietemi tutto, ma non il mio sorriso"

"Senza compromessi"

"La ragazza con la pistola"

Frasi per Instagram in inglese

Instagram, ben più di Facebook, è un social internazionale e ciò significa che se punti ad avere dei follower e ad avere un profilo cool, devi scrivere in inglese. Mentre ti metti in pari e studi quella che è la lingua franca praticamente per qualsiasi cosa (mi raccomando!), ti suggeriamo noi delle frasi in inglese per Instagram da usare per le tue foto e gli status. Alcune di queste parole le potete usare anche come frasi per Whatsapp o anche come frasi per lo stato di Whatsapp.

"In the mood for Love"

"Friday, I'm in Love" (The Cure)

"Stand still, stay silent"

"Summertime, and the living is easy"

"Forgive, yes. Forget, never"

"So beautiful"

"I got it from my mama"

"Be a warrior, non a worrier"

"I've got that Friday feeling"

"I woke up like this"

Frasi per le stories

Quali sono le frasi migliori per le stories di Instagram? Le stories sono un'altra caratteristica indispensabile per un profilo Instragram che si rispetti e non possono mancare delle frasi che le commentino. Qui ti diamo qualche suggerimento, anche se chiaramente le frasi per le stories devono adattarsi alla storia che vuoi raccontare con le tue immagini.

"Voglio l'impossibile e lo voglio adesso"

"La gente ti amerà. La gente ti odierà. E niente di tutto ciò avrà a che fare con te" (Abraham-Hicks)

"Un amico conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentichiamo le parole" (Aristotele)

"Volere e non volere le stesse cose, questa è la vera amicizia" (Virginia Woolf)

"Enjoy every sunset"

"When nothing goes right, goes left"

"Sure, I do marathons. On Netflix"

"Ho bisogno di 6 mesi di vacanza...due volte l'anno!"

"Non è finita finché non è finita" (Yogi Berra)

"Meglio fare e poi pentirsi che pentirsi di non avere fatto"

Inutile dire che il mare viene piuttosto bene su Instagram, molte foto con tramonti, spiaggia, trasparenze (anche tutte le divertenti foto in costume, per dire) chiamano a gran voce delle frasi per Instagram che parlino di mare! Non c'è bisogno di usare troppo la fantasia per trovare le parole giuste, infatti cantanti, scrittori, poeti hanno speso fiumi di inchiostro per raccontare il mare e a noi, cioè a te, non resta che scegliere quali frasi sul mare ti piacciono di più. Qualche ispirazione la potete trovare anche nelle frasi sull'estate o nelle frasi sul tramonto.

"Tutte quelle romanticherie, i tramonti, il mare, sono sempre lì, sono io che spesso manco" (Vinicio Capossela)

"Il mare ha questa capacità; restituisce tutto dopo un po’ di tempo, specialmente i ricordi" (Carlos Ruiz Zafòn)

"Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento" (Irène Némirovsky)

"Quale mondo giaccia di là di questo mare non so, ma ogni mare ha l'altra riva, e arriverò" (Cesare Pavese)

"Il mare d'inverno ha tutto un altro odore, nasconde freddo i ricordi di un'estate" (Pasquale Russo)

"Nelle città senza Mare… chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla Luna" (Banana Yoshimoto)

"Il mare non parlava per frasi ma per versi" (Jack Kerouac)

"Il mare è l’immagine dell’inafferrabile fantasma della vita" (Herman Melville)

"Perché non c’è niente di più bello del modo in cui tutte le volte il mare cerca di baciare la spiaggia, non importa quante volte viene mandato via" (Sarah Kay)

"Il mare è l’abisso colmo fino al limite" (Jules Renard)

Frasi per la bio

Quali frasi mettere su Instragram per la bio? La biografia di Instagram non ha niente a che vedere con qualche noioso polpettone che inizia con "nacqui nel..." e prosegue all'infinito fino alla totale perdita di coscienza degli astanti, deve essere breve, divertente e coincisa. Per esempio se siete travel blogger su Instagram questa è l'informazione che può bastare a definirvi; se invece volte essere delle green influencer di Instagram puntate su questo concetto!

"Viaggiatrice, sempre in movimento"

"Book Lover, ice-cream addict"

"Mamma di due. Un po' blogger un po' chef"

"Lavoro con le parole, piango per i film d'amore"

"Life enthusiast. Every challenge is a chance to win"

"Passionate about sport, music and...life!"

"Semplicemente inarrestabile"

"Yup, I’m just another Instagram influencer"

"Fighter. Non lasciare che un giorno passi senza ritrovare te stessa"

"Crazy like me. Lei non sa chi sono io!"

"Hair stylist. Sempre di corsa. Sempre impeccabile"

Quali frasi d'amore condividere su Instagram? Se vuoi fare una dedica al tuo fidanzato o alla tua fidanzata e vuoi farla tramite Instagram, usa una di queste poeticissime frasi d'amore che abbiamo selezionato per te e di sicuro farai breccia nel cuore di chi desideri. Alcune di queste frasi d'amore per Instagram sono famosissime e tutte hanno qualcos di particolare.

"Amo i tuoi piedi/perché hanno vagato sulla Terra/attraversato il vento e l'acqua/fino a quando ti hanno portato da me" (Pablo Neruda)

"L'amore di chi non amiamo si deposita sulla superficie e da lì evapora in fretta" (Paolo Giordano)

"L'amore: ti ucciderà e ti salverà" (Lauren Oliver)

"Eros ha sconvolto il mio cuore, / come un vento che si abbatte sulle querce sulla montagna" (Saffo)

"L'assoluto dell'amore si riconosce dall'inquietudine di chi ama" (Paul Valéry)

"Il vero amore è una quiete accesa" (Giuseppe Ungaretti)

"Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti" (Titanic)

"La felicità è amore, nient'altro. Felice è chi sa amare" (Herman Hesse)

"Essere amati, è passare. Amare, è durare" (Rainer Maria Rilke)

Quali parole e citazioni scrivere su Instagram sull'amicizia? L'amicizia è il sentimento più profondo di tutti, quindi merita delle splendide frasi per essere celebrata, anche su Instagram. Di seguito un elenco di frasi sull'amicizia bellissime, che possono essere usate anche come frasi di auguri per le feste e di auguri di compleanno della nostra BFF.

"Con amici simili chi ha bisogno di nemici?" (Charlotte Bronte)

"Quando non si riconoscono più amici e nemici allora è giunta l'ora di ritirarsi" (Judi Dench in 007)

"È più facile difendersi da un nemico che da un amico" (James Cole)

"Che amica sei, chiama quando vuoi, gli amori vanno. Tu resterai" (Che amica sei, Giorgia)

"In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire" (Il cacciatore di aquiloni)

"Ci sono persone che si rifugiano in chiesa; altre ancora nella poesia; io nei miei amici" (Virgina Woolf)

"Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine" (Elena Ferrante)

"Un amico a metà è un mezzo traditore" (Victor Hugo)

"Mai parlare male di voi stessi. Penseranno i vostri amici ad affrontare a sufficienza l'argomento" (Charles Maurice de Tayllerand-Périgord)

"Chi è amico di tutti non è amico di nessuno" (Arthur Shopenauer)

Sul tuo profilo Instragram non può mancare un po' di musica! Oltre ad usarla nelle tue stories, puoi sempre abbinare ai tuoi status e alle tue foto delle bellissime citazioni da canzoni inglesi e italiano. Qui trovate qualche suggerimento, ma il nostro consiglio è sempre e comunque di postare frasi che ci piacciono, di canzoni che amiamo davvero.

"E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino/Tu che parti per un viaggio e io che innaffio le piante/Aspettando il tuo ritorno/Con lo sguardo perso tra le nuvole /Ed il telefono che suona, non rispondo è ancora presto/La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo" (Questa nostra stupida canzone d'amore, Thegiornalisti)

"Sei nell'anima /E lì ti lascio per sempre /Sospeso /Immobile /Fermo immagine /Un segno che non passa mai" (Sei nell'anima, Gianna Nannini)

"There's a lady who's sure/All that glitters is gold/And she's buying a stairway to heaven/When she gets there she knows/If the stores are all closed/With a word she can get what she came for/Oh oh oh oh and she's buying a stairway to heaven" (Starway to heaven, Led Zeppelin)

"E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore, che ho capito perché non si comanda al cuore" (Senza Parole, Vasco Rossi)

"Di sere nere /Che non c'è tempo /Non c'è spazio /E mai nessuno capirà /Puoi rimanere /Perché fa male male/Male da morire/Senza te...senza te...senza te" (Sere nere, Tiziano Ferro)

"Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore" (Tutto l'amore che ho, Jovanotti)

"E ti vengo a cercare/Anche solo per vederti o parlare/Perché ho bisogno della tua presenza/Per capire meglio la mia essenza" (E ti vengo a cercare, Franco Battiato)

"E poi sospeso dai vostri "Come sta"/meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci,/tipo "Come ti senti amico, amico fragile,/se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te" (Amico Fragile, Fabrizio De André)

"Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d’amore immenso fuori e dentro" (Vivimi, Laura Pausini)

"Abbiam dovuto dividerci e sbatterci qua e là. Per quelli che si amano, non è certo una novità. E adesso che se ne è andata, adesso che non c'è, è ancora nel mio cuore è ancora vicino a me" (Non dirle che non è così, Francesco De Gregori)

Frasi per foto Instagram

L'essenza e la magia di uno scatto a volte non ha bisogno di commenti, ma per dare risalto a ciò che in quel preciso momento hai provato e vuoi trasmettere ai tuoi follower, allora il modo migliore è quello di scrivere una bella frase d'effetto per le tue foto su Instagram. Eccone alcune da cui puoi prendere ispirazione:

"Fuori dalla paura, c’è un sole bellissimo"

"Scopriti, liberati, divertiti"

"Non contare i giorni, fai che i giorni contino"

"Sono quello che vedi"

"L’unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla" ( Herny Ford)

"Devi fare le cose che pensi di non poter fare" (Eleanor Roosevelt)

"Un paesaggio è uno stato d’animo" (Henri Frédéric Amiel)

"Possa il vostro cammino essere tortuoso, ventoso, solitario, pericoloso e portarvi al panorama più spettacolare" (Edward Abbey)

"Darei tutti i paesaggi del mondo per quello della mia infanzia" (E.M. Cioran)

"Di notte, anche il paesaggio riposa" (Fausto Gianfranceschi)

"Il paesaggio appare diverso visto da ogni singolo filo d’erba" (Marty Rubin)

"Come si può spiegare il mare a chi lo guarda e vede solo acqua? A piedi nudi sulla sabbia. Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice"(Jean-Claude Izzo)

"L’unica costante della vita è il cambiamento" (Buddha)

"La vita è felicità, meritala" (Madre Teresa di Calcutta)

"La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi" (George Bernard Shaw)

"Il destino mescola le carte e noi giochiamo" (Arthur Schopenhauer)

"Quando si appanna, il vetro fa il paesaggio che più mi piace" (Mario Benedetti)