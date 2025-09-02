Mentalità positiva, fondamenta solide, costanza e disciplina sono gli elementi del Metodo ABCD per la perdita di peso che, nella sua estrema semplicità, è stato concepito e diffuso da Bri Gale, creatrice di contenuti su TikTok nel settore fitness e lifestyle. Non si tratta di seguire mode passeggere o di diete estreme, ma di integrare abitudini sostenibili nella vita quotidiana. Questo metodo si rivolge a chi desidera migliorare la propria forma fisica, aumentare l’energia e sentirsi più sicuro di sé, con un approccio molto concreto e alla portata di tutti.

A – «Are»: la mentalità prima di tutto

Bri Gale, star di TikTok da 260mila follower, nota soprattutto per contenuti legati al tema della maternità (è madre di tre figli), ha parlato del Metodo ABCD come di un approccio concreto per tornare in forma che si base in primis sulla mente, la forza di volontà, il fatto che tu sei (you «Are») in grado di portare avanti qualsiasi cosa se lo vuoi. «Devi credere di essere capace, bella, potente, forte», sottolinea l’influencer secondo cui la convinzione di poter raggiungere i propri obiettivi influenza le azioni quotidiane: chi crede in sé stessa tende a fare scelte più sane, come camminare ogni giorno o puntare a una colazione proteica.

La mentalità positiva genera fiducia e resilienza, elementi essenziali per affrontare eventuali ostacoli senza abbandonare il percorso. Come fare per tenere saldo il timone ed evitare di disperdere le energie e deviare dal percorso? Tenere un diario motivazionale. Scrivere progressi e pensieri positivi rafforza la tua convinzione e mantiene alta la motivazione anche nei momenti difficili.

B – Basici: tornare alle fondamenta

La semplicità vince sempre: mangiare cibi integrali, idratarsi, fare movimento e mantenersi attivi quotidianamente costituiscono le fondamenta della perdita di peso sostenibile. Concentrarsi su proteine magre, verdure, frutta, carboidrati complessi e grassi buoni aiuta a sentirsi sazi e nutriti senza complicazioni inutili. Alcuni consigli pratici? Pianifica i pasti per evitare scelte impulsive; integra snack sani come frutta secca o yogurt greco; sperimenta allenamenti brevi ma costanti, anche 15-20 minuti, per non sentirti sopraffatta dalla fatica.

C – Coerenza: la chiave del successo

La costanza è ciò che trasforma le abitudini in risultati concreti. «Devi perseverare in qualcosa abbastanza a lungo da vederne i risultati, e questa si chiama costanza», spiega Gale. Stabilire routine semplici, come bere quattro bicchieri d’acqua prima di pranzo o sollevare pesi tre volte a settimana, permette di creare un ritmo naturale e sostenibile. Se ti è utile per mantenere la coerenza del processo, utilizza promemoria e tracciatori di abitudini: vedere il progresso registrato ogni giorno aumenta la motivazione e rinforza il comportamento positivo.

D – Disciplina: fare ciò che serve anche senza motivazione

La motivazione può calare, ma la disciplina mantiene il percorso. «Disciplina significa fare le cose nonostante le emozioni, quindi farle quando non si è motivati, e questo è assolutamente fondamentale», afferma Gale. Preparare pasti salutari, completare allenamenti e rispettare le routine quotidiane anche nei giorni “no” aiuta a consolidare i risultati nel tempo. Crea un sistema di ricompense non alimentari per rinforzare l’impegno senza sabotare il percorso: per esempio, premiati con un massaggio o una serata relax dopo una settimana di costanza.

La salute prima del peso

È importante ricordare che non tutti hanno bisogno di perdere peso. L’obiettivo principale dovrebbe essere monitorare la propria salute: un eccesso di peso può influire sul cuore, sulle articolazioni e sul metabolismo, ma ciò non significa che tutti debbano raggiungere un numero specifico sulla bilancia. Concentrarsi su energia, forza, benessere mentale e abitudini quotidiane sane è spesso più rilevante della semplice riduzione dei chili. Controlli regolari con il medico, valutazioni del metabolismo e del livello di attività fisica aiutano a personalizzare gli obiettivi e a evitare stress inutili legati al peso.