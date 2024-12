Il mondo del fitness continua a trasformarsi, proponendo modalità di allenamento sempre nuove. Anno dopo anno si vanno sviluppando tendenze che riflettono l’evoluzione tecnologica e si affacciano training innovativi, divertenti e sfidanti che vanno incontro all’esigenza delle persone di sentirsi più attive e parte di un movimento che fa della salute una priorità. PureGym, la catena di palestre più grande della Gran Bretagna, ha condotto un’analisi sulla base dei dati di Google Keyword Planner per stilare la lista delle prime dieci tendenze del fitness per il 2025. Fra allenamento a distanza, Hyrox e Quadrobics ecco come evolverà il fitness nel prossimo anno.

1. Personal training a distanza: aumento delle ricerche del 414%

L’allenamento a distanza promette di diventare una delle tendenze più incisive del 2025, avendo registrato un crescita incredibile (414%) nelle ricerche online negli ultimi sei mesi. Introdotta durante la pandemia, questa modalità consente ai personal trainer di guidare i clienti attraverso sessioni di allenamento online, rendendo il fitness accessibile anche da casa. L’interazione a distanza non solo elimina la necessità di spostamenti, ma offre anche un’esperienza più flessibile e personalizzata.

2. Hyrox: aumento delle ricerche del 233%

Hyrox è una nuova disciplina che sta prendendo piede in tutto il mondo, caratterizzata da un mix di corsa e allenamento funzionale. I partecipanti devono affrontare una serie di prove fisiche (come sollevamento pesi e corsa su tapis roulant) in un formato a circuito. Questa tendenza è particolarmente popolare tra chi cerca un challenge fisico intenso, unendo l’allenamento cardiovascolare e la forza.

3. Regola 30-30-30: aumento delle ricerche del 175%

La regola 30-30-30, ormai seguitissima su TikTok, prevede di mangiare 30 grammi di proteine ​​entro 30 minuti dal risveglio al mattino, quindi fare 30 minuti di esercizio fisico a bassa intensità. Anche se non è stata oggetto di studi scientifici approfonditi, la regola 30-30-30 ha sicuramente il vantaggio di incoraggiare sane abitudini quotidiane.

4. Quadrobics: aumento delle ricerche del 174%

Il Quadrobics è una tendenza del fitness che prevede di muoversi a quattro zampe, imitando l’andatura e i movimenti degli animali a quattro zampe. Sempre più popolare, il “quad” ha il suo focus nell’uso simultaneo delle braccia e gambe, stimola il sistema cardiovascolare e migliora la coordinazione e l’equilibrio. Questa tendenza sta guadagnando popolarità grazie alla sua capacità di offrire un’esperienza dinamica, divertente e coinvolgente che permette di migliorare la forza e la mobilità.

5. Fitness Virtuale: aumento delle ricerche del 173%

Il fitness virtuale è in forte espansione, e nel 2025 si prevede che diventerà una componente fondamentale dell’industria del fitness. Grazie all’utilizzo della realtà virtuale, l’utente si interfaccia tramite un’applicazione con un personal trainer dedicato che da remoto può proporre esercizi e stabilire obiettivi di allenamento. Da considerare la possibilità di organizzare sessioni in modo flessibile e personalizzato.

6. Stroller Fitness: aumento delle ricerche del 127%

Lo Stroller Fitness è un allenamento pensato per le neomamme che desiderano rimanere in forma pur avendo un bambino da accudire. Questo tipo di esercizio si svolge all’aperto, utilizzando il passeggino come supporto per eseguire una serie di movimenti, come camminate veloci, affondi e squat. Le mamme possono quindi fare esercizio mentre si prendono cura del loro bambino, socializzando con altre mamme e godendo dei benefici psicologici ed emotivi legati all’attività fisica.

7. Step Aerobica: aumento delle ricerche del 124%

L’aerobica vivrà una rinascita nel 2025 grazie all’utilizzo dello step. Questo allenamento, che prevede l’uso di una piattaforma a gradini, è una delle forme di aerobica più efficaci per migliorare la resistenza cardiovascolare e tonificare le gambe. Gli allenamenti di step sono diventati più dinamici e variegati, con sequenze coreografiche che combinano movimento, musica e divertimento. Questo ritorno in auge è dovuto alla sua semplicità, ma anche all’intensità che permette di bruciare molte calorie in poco tempo.

8. Fitness Funzionale: aumento delle ricerche del 124%

Il fitness funzionale continua a crescere in popolarità, in quanto si concentra su movimenti naturali che aiutano a migliorare la forza, la mobilità e la coordinazione per le attività quotidiane. Esercizi come squat, affondi e sollevamenti aiutano a costruire una base solida, migliorando le prestazioni in altri sport e nelle azioni di ogni giorno. L’allenamento funzionale è adatto a tutti, dai principianti agli atleti, poiché si adatta facilmente a diversi livelli di fitness e obiettivi personali.

9. Pattinaggio a rotelle: aumento delle ricerche del 123%

Il pattinaggio a rotelle sta vivendo un revival e promette di diventare una delle tendenze più apprezzate nel 2025. Questo sport all’aperto è un ottimo allenamento per migliorare la resistenza cardiovascolare e la coordinazione, oltre a offrire un’esperienza divertente e socializzante. Un’attività all’aperto eco-friendly, che permette di muoversi in gruppo senza l’uso di attrezzature ingombranti.

10. Escursionismo: aumento delle ricerche del 122%

Grazie alla crescente coscienza ecologista e alla consapevolezza dell’importanza di fare movimento a tutte le età, molti hanno riscoperto il pacere di passeggiare lungo sentieri e mulattiere di montagna. L’escursionismo, che prevede passeggiate di alcune ore in contatto con la natura, è adatta a tutti, dai bambini agli anziani.

