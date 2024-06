Dallo yoga alla danza: le attività fitness più diffuse sul globo

I n ogni Continente ci sono sport più o meno amati, ma alcuni sembrano mettere d'accordo tutti: da quelli più soft, come il Pilates, a quelli più strong, come la boxe

Secondo un’analisi dei volumi di ricerca su Google di oltre 200 tipi di esercizi, la danza emerge come l’allenamento preferito in ben 51 Paesi. Con le sue numerose varianti, rappresenta una forma di allenamento accessibile e coinvolgente, capace di combinare il divertimento con i benefici per la salute fisica e mentale. Ma in molti amano anche il Pilates e lo yoga, la boxe, il parkour e tanti altri sport.

Tutti amano il Pilates e lo yoga

Subito dopo la danza, il Pilates e lo yoga sono altre due forme di esercizio molto diffuse, preferite rispettivamente in 40 e 26 Stati. Il Pilates, nato in Germania agli inizi del XX secolo, è diventato una pratica globale grazie ai suoi benefici per la postura e la flessibilità. Lo yoga, con radici che affondano in oltre 5mila anni di storia indiana, continua a conquistare il mondo occidentale per la sua combinazione di esercizio fisico e meditazione.

Le attività più strong

Il CrossFit, noto per i suoi allenamenti intensi e comunitari, è amato in 22 Paesi, mentre la boxe e gli esercizi per gli addominali seguono con 12 e 17 Paesi rispettivamente. Il CrossFit, sviluppato negli Stati Uniti alla fine degli anni ’90, si è diffuso rapidamente grazie alla sua capacità di adattarsi a vari livelli di fitness. Ma ogni Continente ha le sue preferenze: vediamo quali.

L’attività fisica più amata in Europa

In Europa, il Pilates è l’allenamento preferito in un terzo dei Paesi, inclusa l’Italia, dove viene apprezzato per i suoi esercizi che migliorano la postura e la flessibilità. Il Pilates, nato come metodo di riabilitazione, ha visto una crescita significativa, con varianti come il Reformer e il Wall Pilates che stanno guadagnando popolarità. Il paddle boarding è l’attività preferita in paesi come la Repubblica Ceca, la Lituania e la Slovacchia, mentre il tapis roulant è diventato una tendenza in Croazia, grazie anche all’influenza dei social media.

La Regina dell’Asia è la danza

In Asia, la danza domina in 12 Paesi, favorita per la sua capacità di migliorare la coordinazione e la forza muscolare, oltre a essere un’attività sociale che rende l’allenamento più piacevole. Sorprendentemente, in India, patria dello yoga, il parkour è l’allenamento più popolare. Questo sport, originario della Francia, si concentra sul superamento degli ostacoli in modo fluido e dinamico, spesso in ambienti urbani.

Africa, oltre la danza c’è l’arrampicata

In Africa, la danza è l’attività fisica preferita in 34 Paesi, riflettendo la sua profonda integrazione nelle varie culture africane. La danza è spesso parte integrante di cerimonie e rituali, rendendola un’attività non solo fisica ma anche culturale. Inoltre, l’arrampicata è popolare in Paesi come il Burundi, la Guinea e il Mali, grazie ai paesaggi mozzafiato che offrono scenari ideali per questa attività.

Addominali scolpiti in Nord e Centro America

In Nord e Centro America, gli esercizi per gli addominali sono i più cercati in otto Paesi, seguiti dalla boxe, particolarmente popolare in Porto Rico e Honduras. Il Pilates continua a essere molto praticato, soprattutto negli Stati Uniti, dove si stima che milioni di persone partecipino regolarmente a queste lezioni.

Sud America: Boxercise e Calisthenics

In Sud America, il Boxercise, una combinazione di boxe e allenamento cardiovascolare, è l’attività preferita in sei Stati. Anche il calisthenics, attività simile alla ginnastica, è molto amato, dimostrando come le radici storiche greche di questa pratica abbiano trovato terreno fertile in questa parte del mondo.

In Oceania no alla danza, sì ad addominali e corsa

In Oceania, la danza non è l’attività preferita per tenere in forma corpo e mente. L’attenzione è rivolta agli esercizi per gli addominali, seguiti dalla corsa, particolarmente popolare in isole come Fiji e Samoa, note per le loro maratone panoramiche. Australia e Nuova Zelanda, invece, prediligono il Pilates, che ha visto una crescita del 250% fino alla fine del 2022.