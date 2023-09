Bilancia: la tua casa ideale

Dimmi di che segno sei e ti dirò che casa avrai: le stelle influenzano le nostre scelte di arredo più di quanto pensiamo.

Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La risposta è nelle stelle. Dall’Ariete ai Pesci, ecco uno speciale (e divertente) Zodiaco domestico.

La casa ideale

Nati sotto il segno di Venere, i Bilancia hanno buon gusto e senso estetico sviluppato.

Per loro la forma viene prima di tutto e ci tengono a vivere in un ambiente armonioso ed esteticamente ordinato.

Tutta la loro casa è ben curata nei dettagli ma, data la natura socievole e il bisogno di contatti umani dei nati del segno, la stanza a cui dedicano più attenzione è il soggiorno.

Mobili e oggetti sono disposti con attenzione agli allineamenti e alle geometrie, seguendo una logica formale studiata a tavolino. L’effetto è elegante ma anche impersonale.

La sala da pranzo si apre sul soggiorno ed è arredata con tavoli dalle linee pulite, vetrine con porcellane e argenti (se potessero, i Bilancia mangerebbero sempre su tavole raffinatissime).

L’arredamento

Decidere l’arredo di casa per i nati del segno non è un’impresa facile, almeno finché non riescono a formulare un giudizio netto (hanno uno spiccato senso critico).

Solo allora partono per la loro strada e con sicurezza scelgono mobili e oggetti eleganti e raffinati, tappeti e tendaggi coordinati, colori delicati e luci soft che fanno ambiente, pezzi dal design ricercato, opere d’arte d’avanguardia.

Il consiglio

Nelle loro case (che sembrano intoccabili tanto sono esteticamente perfette), i Bilancia dovrebbero mettere più calore, colori e un po’ di scoordinamento confuso per suscitare più emozioni tra le mura domestiche.

Da evitare

Abitazioni in quartieri senza verde, servizi o negozi.