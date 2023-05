Gemelli: la tua casa ideale

Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La casa ideale per i Gemelli prevede spazi ampi e mobili moderni, dove potersi rilassare e riconnettere con se stessi

L'arredamento

Lo stile preferito dai Gemelli è moderno e di design: mobili tecno, minimal, però con colori allegri e primaverili.

I Gemelli amano molto vetri e cristalli colorati per porte, lampade e complementi d'arredo.

Hanno anche un'ottima manualità, sono patiti del bricolage e infatti si divertono ad acquistare e montare i mobili dei negozi tipo Ikea.

In bagno, c'è una bella doccia scrosciante, da fare velocemente, per non perdere tempo.

Il consiglio

Troppo presi a muoversi e a socializzare, i Gemelli rischiano di disperdersi e di dimenticare la dimensione più ''casalinga'' della vita.

Per ritrovarsi, dovrebbero costruire in casa uno spazio privato dove meditare in silenzio.

Da evitare

Case in luoghi isolati, dove non c'è la connessione web, oppure con spazi angusti senza finestre.