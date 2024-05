Accessori per arredare il bagno: come renderlo originale

Q uando si tratta di arredare il bagno, gli accessori rivestono un'importanza fondamentale per aggiungere un tocco di originalità. Ecco alcune idee che possono ispirarti.

Materiali

Scegli materiali che offrano resistenza e facilità di pulizia. Opta per piastrelle in gres porcellanato per le pareti e i pavimenti del tuo bagno. Offrono resistenza all’umidità, facilità di manutenzione e una vasta varietà di finiture che simulano materiali naturali come il marmo e il legno. Inoltre, sono durevoli e sicuri grazie alle loro proprietà antiscivolo.

Mobili

Considera l’uso di mobili a parete (armadietti a specchio e colonne attrezzate) per ottimizzare lo spazio e facilitare la pulizia del pavimento. Aggiungono un tocco moderno mantenendo la funzionalità. L’estetica minimalista funziona bene nei bagni, quindi cerca opzioni eleganti e pratiche.

Oggetti

Piccole cose possono fare la differenza. Vasi, fiori o quadri possono personalizzare lo spazio. Aggiungi saponi decorativi, un lampadario di cristallo o asciugamani eleganti per migliorare l’aspetto complessivo del tuo bagno. Dona all’ambiente un’atmosfera rilassante posizionando qui e là candele profumate. Non dimenticare un bello specchio che amplia visivamente lo spazio e aumenta la luminosità.